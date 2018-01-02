Як провести час в Оксфорді

Оксфорд, “місто сплячих шпилів”, може похвалитися 1500 будівель з усіх основних періодів британської історії архітектури, починаючи з 11-го століття. Центр виглядає як зачароване казкове місто – не дивно, що Оксфорд є фаворитом кінематографістів з усього світу, і надихнув безліч відомих письменників протягом століть.

Загальні факти

Оксфорд компактний, багато з його основних визначних пам’яток, таких як Оксфордський університет і його 38 коледжів, Бодліанська бібліотека, музеї, замок, розташовані в самому центрі. Тому це ідеальне місце для пішої прогулянки.

Якщо трохи відійти від центру, можна знайти багато зелені: Луг Ісуса Христа, університетські парки. Чи ви шукаєте місце для романтичного відпочинку, чи для екскурсійних пізнавальних канікул, чи для сімейного відпочинку або вихідних із друзями – Оксфорду є що запропонувати кожному.

Як дістатися

Оксфорда легко і швидко дістатися з Лондона і Бірмінгема. За годину можна дістатися потягом таких великих аеропортів, як London Paddington і Birmingham New Street. Автобуси звідти відправляються 24 години на добу.

Під час візиту доброзичлива міжнародна команда інформаційного центру на Брод-стріт з радістю відповість на всі запитання. Інформаційний центр для відвідувачів продає карти, путівники, квитки до різних музеїв за зниженими цінами, сувеніри, і пропонує доступне приміщення для зберігання багажу в той час, як ви досліджуєте місто.

Що подивитися

1. Оксфордський університет Оксфордський університет є найстарішим університетом в англомовному середовищі й один з найвідоміших і найпрестижніших вищих навчальних закладів світу. Конкурс у середньому – дев’ять осіб на місце. За версією «Times Higher Education World University Rankings», нині це кращий у світі університет.

2. Бодліанська бібліотека Після Британської, це друга за величиною бібліотека в країні. Її стелажі зростають щороку приблизно на п’ять кілометрів. За словами директора столичної туристичної агенції Вікторії Легкої, «зараз є спеціальні тури по старій частині Бодліанської бібліотеки. Відвідувачі можуть бачити семінарію 15 століття, бібліотеку середньовічного герцога Хамфрі. Нещодавно, рік тому, бібліотека була оновлена: додано магазини, кафе, галереї для туристів».

3. Музеї та галереї Оксфорд є домівкою для багатьох музеїв, галерей, колекцій, більшість із яких не мають плати за вхід і є основними туристичними пам’ятками. Основна частина – це відділи університету.

Перший із них – Ашмолеанський музей, перший у світі університетський музей і найстаріший у Британії. Перша його будівля була створена у 1678-1683 роках, як приміщення для кунсткамери, надане університету в 1677 році. У 2009 році музей відкрили після реставрації. Тут є значимі колекції мистецтва й археології, включаючи роботи Мікеладжело, Леонардо да Вінчі, Тернера та Пікассо, нарівні зі скарбами, такими як, наприклад, скрипка Страдіварі.

Університетський Музей природничої історії має зоологічні, ентомологічні та геологічні експонати. Він розміщений у великій неоготичній будівлі на Парковій дорозі, в університетському районі Науки. Серед колекцій є скелети тиранозаврів та трицератопсів, а також найбільш повні останки птахи додо серед знайдених у світі.

Прилеглий до Музею природничої історії, Музей Пітта Ріверса був заснований у 1884 році. Він відображає університетські археологічні та антропологічні колекції. Наразі їх більше 500000 найменувань. Нещодавно тут відкрили нову дослідницьку прибудову. Співробітники музею були залучені до викладання антропології в Оксфорді з самого заснування, коли Пітт Ріверс вклав гроші у створення лекторій антропології.

Музей історії науки розташований на Широкій вулиці у найстарішому в світі, серед збережених, музейному приміщенні. Він нараховує 15000 артефактів від античності до 20 століття, представляючи майже всі аспекти історії науки. На університетському музичному факультеті є колекція музичних інструментів, яка включає в себе інструменти західної класичної музики та середньовічного періоду. Картинна галерея при Церкві Ісуса Христа містить колекцію з більше двохсот картин старих майстрів. Університет також має архів.

Є й більш звичні музеї в Оксфорді – сучасного мистецтва, наприклад.

Клімат

Оксфорд має морський помірний клімат. Опади рівномірно розподілені впродовж року. Найнижча температура була зареєстрована в Оксфорді у сiчнi 1982 року – 6,6 ° C. Найбільш висока температура зареєстрована в Оксфорді – 35,6 ° C у серпні 2003 року під час європейської спеки.

Міста-побратими

В Оксфорда їх досить багато. Цікаво, що ці міста дуже різняться і за рівнем розвитку, і за географічним розташуванням, і за культурою, менталітетом місцевих.

Містами-побратимами Оксфорда є Беневенто, Катанія (Італія), Бон (Німечиина), Гренобль (Франція), Ляйден (Нідерланди), Леон (Нікарагуа) та Перм (Росія).

Загалом Оксфорд – це місто зі своєю атмосферою. Більшість жителів тут – студенти. Тому й відповідний дух. Для тих, хто бачить себе в науці, це, мабуть, справжній рай. Адже можливості для розвитку й досліджень необмежені. Утім, і туристам тут сумно не буває.

Буряк Ліана