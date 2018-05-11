Як приручити батьків?

Батьки і діти – це вічний конфлікт. У житті, на щастя, все не так трагічно, як у Тургенєва. Практично з будь-якими батьками можна знайти спільну мову – вони теж люди. Ми самі часто повторюємо батьківські помилки, хоч і боїмося це визнати. Щоб налагодити сімейні стосунки, потрібно давати поради і батькам і дітям. Але ми спробуємо допомогти більш розумним і терплячим. Дітям.

Автор дякує психологові Катерині Діордіенко за допомогу в підготовці матеріалу.

Ніколи не говори ніколи

Насамперед потрібно визначити позицію. Слід зрозуміти, що батьки, як не крути, в 99% хочуть нам добра. Звичайно, існують випадки, коли позбавляють батьківських прав тощо. Та коли йдеться, наприклад, про зовнішній вигляд – потрібно говорити з батьками як дорослий з дорослим.

Не потрібно відразу кричати, що вони тебе не розуміють. Спробуйте спокійно з’ясувати, в чому проблема, і спробувати її вирішити.

Тут і зараз

Коли позиція визначена, запам’ятай головне: з’ясування стосунків не можна відкладати на потім. Якщо є конфлікт, вступай у дискусію. Не потрібно кричати і бити кулаком по столу – ні до чого доброго це не приведе.

Космос, прийом!

Покажи батькам, що ти їх чуєш і розумієш. Адже враження, ніби «розмовляєш зі стіною», ще сильніше роздратовує. Не забувай казати: Я розумію, що ти переживаєш, Я з тобою згоден і так далі. Це елементарний прояв розуміння. Так приємно почути, що тебе цінують, до тебе дослуховуються. Просто порадуй таким проявом уваги батьків.

Чисто, конкретно!

Справа дійшла до суперечки? Переведи її з Ні, не буду, не хочу, не дочекаєтеся! – у щось конкретне. Наприклад, якщо твоїм батькам не до душі, що ти спілкуєшся з Василем, носиш чорний одяг або займаєшся музикою – потрібно запитати, що саме їх не влаштовує. І вже на цьому ґрунті будуйте розмову.

Не підвищуй голосу! Перш ніж щось сказати – думай, щоб випадково не перейти на особистості. Навіть якщо це вже зробили батьки. Якщо почнеш ображати маму чи тата – автоматично станеш «неправим». Тоді батьки ні за що не поступляться.

Шукай компроміс

Коли все вже конкретизовано далі нікуди, починайте обговорювати суть розбіжностей. Припустімо, ти хочеш вступати в занадто дорогий вуз, а батьки проти. Переконайся, що проблема – саме у вартості навчання, а не, наприклад, у віддаленості університету чи обраному фахові. Ти можеш запропонувати знайти частину коштів самостійно або вступити на бюджет. Звичайно, якщо батьки не лукавлять. Якщо мама не хоче слухати «ні про який бюджет» – очевидно, справа не в грошах. Твоє завдання в цьому випадку – з’ясувати справжню причину і запропонувати шляхи вирішення вже з іншого боку.

Аргументи і факти

Аргументуй свою точку зору. Це здається складним (насправді – ні). Якщо ти прийняв якесь рішення, то цілком зможеш знайти тисячу переконливих причин, чому вчиняєш саме так.

Альтернатива

Припустімо, ти зустрічаєшся з хлопцем/дівчиною, а батьки проти, тому що стосунки заважають навчанню. Домовся займатися необхідним предметом два дні, а третій провести з коханою людиною. Таку альтернативу можна знайти в будь-якій ситуації. Головне – шукати рішення разом з батьками: так вони почуватимуться потрібними. Ти в свою чергу зможеш приймати рішення, враховуючи батьківський життєвий досвід.

Золотий…

Ключик до хороших стосунків з батьками – це взаємна довіра. Розповідай їм про своє життя: про друзів, про найближчі плани. Показуй їм фотографії з прогулянок. Це не означає, що ти маєш розкрити всі таємниці. Дай батькам зрозуміти, що ти їм довіряєш – це щонайменше приємно.

Бери участь у житті сім’ї. Ти вже доросла людина, тому можеш узяти на себе організацію невеликого пікніка чи поїздки.

А я ось в твої роки!

Дуже корисно витягати батьків на розмови про їх молодість. По-перше, це дасть тобі пізнати їх з іншого боку. По-друге, таким чином ти зламаєш бар’єр «дитина-батько». Відразу згадується анекдот, коли батько, лаючи сина за куріння, сказав: Ось я в твої роки… Хоча гаразд, краще пали.

Одна голова – добре, а дві – краще

Якщо стосунки почали налагоджуватися, не забувай радитися з батьками. Хоча б у дрібницях. Невеликі зауваження серйозно не вплинуть на твоє життя – зате батькам буде дуже приємно відчути себе потрібними і любими.

Демонстрація

Якщо справи зовсім кепські, спробуй продемонструвати свою самостійність. Виконуй свої обов’язки без батьківських нагадувань. Знайди собі роботу. Покажи, що ти вже особистість. Найкращим показником стане твоє вміння тримати слово. Якщо сказав Провернуся об одинадцятій – прийди саме тоді і ні хвилиною пізніше. Нехай батьки відчують, наскільки ти самостійний і серйозний.

План «Б»

Якщо відчуваєш, що вплинути на батьків тобі зовсім не під силу – починай продумувати план відступу. Вже зараз підшуковуй собі вуз в іншому місті. Плануй самостійне життя. Але пам’ятай, що самостійним ти завжди зможеш стати, а жити з батьками – це дитинство, яке не повернеться.

Ангеліна Бачуріна