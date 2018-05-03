Як пуповинна кров може врятувати життя

Поки в інших країнах намагаються перемістити душу людей до тіла робота, в Україні пішли іншим шляхом і поставили на кон віру у великі можливості пуповинної крові.

Вагітні жінки бажають своїм малюкам здоров’я, хочуть вберегти їх від усіх лих та захворювань. На зустрічах майбутніх мам, в лікарнях – матусям скрізь пропонують панацею від усіх хвороб – збережіть пуповинну кров немовляти, і ваш майбутній синочок чи донечка врятовані. Але чи справді в пуповині міститься ключ до безсмертя, чи це лише черговий спосіб збагатити директора банку крові? Для цього треба розібратися, що ж це за кров і яке її призначення.

Починається все з початку, тобто – з запліднення. Коли материнська яйцеклітина з’єднується з батьківським сперматозоїдом, відбувається злиття і починається великий шлях у цей світ. Зигота ділиться, на 2,4,16 і далі, далі… Утворюються клітини, з них тканини, цілі органи. І це все з кількох маленьких клітин, які спершу не мають свого профілю – вони всі однакові і багатофункціональні. І називаються такі клітини стовбуровими. У кожній з них є своєрідна бібліотека, в якій вміщені всі дані про понад 220 видів клітин нашого організму. І от вони діляться і продукують вже звичайні клітини – хрящові, нервові, шкіри, кісток.

В цьому і є універсальність стовбурових клітин, вони можуть зробити з себе будь-які клітини, при чому ділення відбувається безкінечно. Вони не заражаються вірусами і мало піддаються впливові радіації. Сам термін вперше вжив Олександр Максимов ще у 1909 році. У 2012 році Нобелівську премію присудили науковцям, які досліджували стовбурові клітини.

З народженням дитини, ділення стовбурових клітин не припиняється. Від подряпини до зростання, від щоденного оновлення крові до зміни шкіри. Це все роль стовбурових клітин. Вони виконують роль лідера, який каже, де будувати, що будувати і як. Якщо у людини захворіла печінка – стовбурові клітини активізуються і продукують нові клітини для органу. Вони є практично в усіх частинах організму. І в нервовій системі також, тому фразу «нервові клітини не відновлюються» пора викинути на смітник.

Але якщо в організмі є такі чарівні клітини, спитаєте ви, то чому ж ми хворіємо? Все через недостатню кількість стовбурових клітин. Через погану екологію, нездоровий спосіб життя, стреси, переїдання і недосипання наш організм не встигає відновлюватись, і тоді ми хворіємо.

Саме за допомогою стовбурових клітин лікарі і планують лікувати понад 300 хвороб. Сьогодні проводиться безліч досліджень по всьому світу щодо терапії стовбуровими клітинами. Щоб використати заморожену пуповинну кров, її розморожують і вводять пацієнтам у кров за допомогою шприца, або ж у вигляді крапельниці. В результаті відбуваються помітні покращення, збільшується апетит, активність, хвороба сповільнюється. Але скільки триватиме ефект – невідомо. Від моменту перших лікувань стовбуровими клітинами пройшло зовсім мало часу і що буде за кілька років не знає ніхто. Вірогідність, що людині до 70 років знадобиться лікування стовбуровими клітинами 1 до 217.

Стовбурові клітини бувають двох видів – ембріональні (поки зигота не прикріпилась до стінки матки) і соматичні, тобто клітини дорослого організму. Спершу вчені спробували використовувати для лікування ембріональні клітини, але на практиці ті викликали пухлини. Теоретично, за допомогою соматичних клітин можна вирощувати органи, омолоджувати організм і як результат – досягти безсмертя.

Стовбурові клітини можна «вижати» з різних частин людського тіла – кісткового мозку, жиру, м’язів, шкіри. Але найбільше їх міститься у пуповинній крові, яку так рекомендують збирати при пологах.

Коли дитина народжується, лікарі обрізають пуповину, у якій лишається ще 100 грамів крові. Це еквівалентно горнятку кави, але кількість стовбурових клітин у ній тотожна цілому літру кісткового мозку. Щоб зберегти пуповинну кров, її одразу ж перекачують до пакетику, відвозять у банк крові і там поступово заморожують до -197 градусів у рідкому азоті. Там кров буде зберігатись усе життя дитини, або навіть довше. При необхідності її одразу віддадуть вкладнику. Така послуга досить дорога, це може обійтися в 7300 грн за збір та перший рік зберігання. Далі зберігання впродовж 36 років обійдеться в 32.800 грн.

І навіщо ж було це все робити? Якщо стовбурові клітини є і у інших частинах тіла, то чому треба платити за зберігання пуповинної? Ну, хоча б тому, що звичайні стовбурові клітини з віком втрачають свою регенеративну здатність, їхня кількість зменшується і тому люди старіють і хворіють. Окрім того, клітини з пуповинної крові в десять-п’ятнадцять разів потужніші від клітин дорослого. Є банки пуповинної крові, і теоретично взяти її можна там. Але немає гарантій, що саме та кров підійде хворому, не буде зараженою і що не треба буде ставати в чергу за нею і платити набагато більші кошти.

Окрім самої дитини, зібрана кров підійде також її родичам, батькам, братам чи сестрам. Інколи матері спеціально народжують другу дитину, щоб зібрати пуповинну кров для хворої старшої дитини. Від лікування зміцнюється імунітет, стовбурові клітини використовують під час лікування раку – від хіміотерапії разом з пухлинами знищуються і самі органи, а соматичні клітини їх відновлюють. Вже доведена користь від лікування стовбуровими клітинами пухлини головного мозку, ретинобластоми у дітей і зараз успішно наагаються вилікувати рак грудей, печінки, щитоподібної залози.

США, Ізраїль, Швейцарія, Південна Корея, Китай, Японія, Німеччина і Росія – країни, які використовують стовбурові клітини для лікування хвороб. Серед них не останнє місце займає і Україна, завдяки сумлінній праці науковців. Щороку створюються нові методи лікування стовбуровими клітинами.

На сьогодні є не багато прикладів використання пуповинної крові. Це легко пояснити, кількість хворих на рак серед дітей лише 1%. Після 20 років – всі інші. Найчастіше ж стовбурові клітини використовують для лікування онкології. Через те, що банки крові існують всього 20 років, то і вкладникам поки не більше, а більшості нема і десяти років. Серед вкладників, які просили забрати вклади, є кілька лікувань онкології, ДЦП.

Взагалі за допомогою стовбурових клітин пробують лікувати важкі травми спини, генетичні захворювання (при чому лікуються тільки у дітей до 12, а краще до 5 років), ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, системний червоний вовчак, хворобу Крона, епітелій рогівки ока.

Успіхів досягли також у вирощуванні органів. Для цього брали каркас органу з міжклітинною рідиною і заселяли його стовбуровими клітинами. Таким чином вченим вдалося створити кровоносні судини, трахею, сечовий міхур. Людина, якій пересаджували той міхур, живе з ним вже п’ять років.

Найбільше шансів вилікуватись у тих, хто вчасно звернувся по допомогу і в кого хвороба ще перебуває на перших етапах. У хворих на гангрену у важкому стані чи діабетичну кому вірогідність вилікуватись 30%.

Де ж лікують стовбуровими клітинами у нас, в Україні? Почав використовувати пуповинну кров професор дитячої кардіохірургії Ілля Ємець, під час операцій на серці у новонароджених. Зараз у нас є три заклади, де лікують за допомогою стовбурових клітин. Це Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А.А. Шалімова (Київ), Інститут клітинної терапії (Київ) та Національна мед. академія післядипломної освіти ім. П.С. Щупика (Київ). Там лікарі проводять трансплантації органів, тканин, роблять різні дослідження.

За десять років лікування стовбуровими клітинами в Україні терапію проходило більше ста осіб. Є позитивні результати в лікуванні атеросклерозу, ішемії кінцівок, цукрового діабету, панкреонекрозу, опіків. Долучитися до досліджень можна буде людям з цими хворобами безкоштовно ще кілька років. Ці хвороби, окрім діабету, офіційно дозволено лікувати стовбуровими клітинами.

Отже, чи зберігати пуповинну кров – вирішувати батькам дитини. Але завжди варто мати надійну гарантію, що у випадку нещастя буде вихід. Тим більше, медицина розвивається швидкими темпами і мати ключі від майбутнього – запорука успіху.

Дар’я Панченко