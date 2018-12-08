Як радіо, тільки краще: що таке подкастинг?

Чого тільки не створюють у середовищі глобального та всемогутнього інтернету! Подкастинг – одне з його дітищ. Якщо говорити буквально, то це явище можна назвати «радіо в інтернеті». Насправді ж подкастинг має набагато ширше значення. Яке саме? Дізнайтеся далі!

Сам термін подкастинг походить від двох слів – iPod та broadcasting, що означає мовлення у форматі mp3. До речі, це слово вже включили до Оксфордського словника, а також воно стало Словом 2005 року. Головний редактор словника Erin McKean прокоментував цей вибір так:

– Це слово включили у словник 2004 року, але тоді небагато людей ним користувалося. За рік ситуація кардинально змінилася. Слово приєдналося до популярності феномену iPod… Вибір слова року був важким. Ви б не повірили, якби дізналися, як запекло бореться кожен з редакторів за свого фаворита. Я здивований, що ніхто не запропонував мені хабаря.

Що ж до самого формату подкастингу, то він одночасно є блогом та радіопередачею. А працює він дуже просто.

Почну з ліричного відступу. Уявіть: ви їдете в метро, де не ловить ваша улюблена радіостанція. Вам хочеться відсторонитися від метушні, галасу, зайвих розмов, але весь плейлист на телефоні вам набрид і хочеться послухати щось справді якісне та змістовне. Саме тут у пригоді стане подкастинг. Ви просто підключаєте всій плеєр та слухаєте всі новини, опубліковані на улюбленому сайті. Спеціальна програма автоматично їх завантажує та синхронізує з плеєром. Тобто подкастинг бере найкраще з двох видів комунікації – радіо та інтернету: ви отримуєте можливість підписуватися на епізоди, що вас цікавлять, і слухати їх будь-де.

Я провела опитування і поставила респондентам питання: Що таке подкастинг? Результати нас не здивували:

52,4% знають, що це таке;

28,6% десь чули, але точно не можуть дати пояснення;

19% взагалі не чули такого слова.

І жоден з них не користується подкастингом щодня. Тож про популярність цього явища в Україні говорити зарано.

Найвідоміший подкастер на українських теренах – редактор сайтів podcaster.org.ua (термінал українських подкастів) і dzyga.com/podcast (літературний подкаст) Андрій Іздрик. За його словами, користуються подкастингом тільки ті, хто в темі, інших відлякує страшне слово. До того ж, Андрій розчарований, що в Україні так і не з’явилося достатньої кількості якісного контенту. Редактор зауважив, що це явище корисне, бо зручне: виробникові – аудіозапис дешевший, ніж відео; споживачеві – аудіо можна слухати тоді, коли інші форми медіа споживати не вдається – наприклад, у дорозі. Щодо перспектив, які намітив Андрій, він виділяє ось що:

– Перш за все, необхідне використання подкастингу професійними радіостанціями, щоб додати життєвого часу своїм програмам. Також дуже корисною штукою буде запис, наприклад, лекцій у навчальних цілях. Аматорський подкастинг у нас навряд чи розвинеться. Ті, хто міг би ним займатися, як правило, не мають грошей на апаратуру. Не кожен готовий витратити хоча б 100 баксів на таку дивну розвагу. Також подкастинг займе сегмент вузьконішевих медіа: для спілкування малої компанії зі своїми клієнтами, наприклад, подкаст – чудовий вихід, якщо не йдеться про продукти масового споживання.

Крім подкастів, які веде Іздрик, українська служба Бі-Бі-Сі також має свої, які оновлюються щоденно. До того ж, можна завантажувати аудіофайли з усіх інших сервісів Британської радіомовної корпорації. Ще існує Канал громадського подкастингу c-pod.molode.com.ua, де кожен охочий може стати творцем свого власного продукту. Там є окрема рубрика Додати подкаст, що поетапно пояснює, як його оприлюднити на сайті.

Серед українських радіостанцій також можна знайти такі, що пропонують скористатися цією технологією. Наприклад, Радіо Свобода пропонує завантажувати будь-які матеріали, що виходять в ефір щогодини. Радіо Євроньюз також надає змогу отримати останні випуски новин і деякі програми у вигляді подкастів. На сайті радіостанції Кiss FM можна завантажити музичні треки від різних діджеїв.

До речі, як окремий підвид подкастингу виділяють скрінкастинг. Це поняття охоплює більше можливостей, адже людина може не лише слухати, а й побачити те, що їй було б цікаво. Ще одна відмінність: у цьому випадку користувач бачить запис того, що відбувається на комп’ютері іншого користувача. Але і в подкастингу, і у скрінкастингу необхідна спеціальна програма для запису матеріалів.

Модернізована трансформація подкастингу дуже швидко набула популярності. Навіть такий комп’ютерний гігант, як Microsoft, використовує скрінкасти для демонстрації своїх нових здобутків. Цей тип подкастингу активно застосовують і в навчальних цілях – наприклад, викладачі вищих навчальних закладів та шкіл.

Отже, якщо ви ще сумніваєтеся, чи варто користуватися послугою подкастингу – просто спробуйте завантажити її собі на плеєр або смартфон! І ви зрозумієте, що воно того варте!

Катерина Москалець