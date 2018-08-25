Як шахраї маніпулюють людською наївністю?

Суспільство вміє бути божевільним. І це божевілля зароджується не миттєво. Руйнівні та жахливі хвороби соціуму починаються з кожного окремого індивіда, у душі якого знаходять собі місце нетерпимість та відчуття моральної переваги над навколишніми. Війна або геноцид – це сумні наслідки хвороб людства, перші симптоми яких не було придушено вчасно. Та згодом ці хвороби пускають свої метастази й охоплюють усе більш різноманітні сфери життя. Національний, релігійний або будь-який інший фанатизм є основним чинником, що провокує низку подій катастрофічного характеру та масштабу. В одному тільки двадцятому столітті було знищено понад сто мільйонів людей. Чи можна вважати таке суспільство адекватним?

Згадайте про інквізицію, хрестові походи й вигнання демонів з людей. Що це: середньовічне божевілля чи сумні реалії сьогодення? Чимало війн, як ви знаєте, беруть свій початок із суперечок в ім’я єдиного та істинного бога. Подекуди вони тривають і нині. Але вони не є єдиними пережитками смутних часів. Релігійне божевілля перманентно відбувається поруч із нами, у Київському палаці спорту. Щомісяця будівля переходить у володіння церкви харизматів “Відродження”, на чолі якої стоїть апостол-самозванець Володимир Мунтян. Якщо ви про них не чули, пропоную ознайомитися з діяльністю цієї організації. Певно, це вас вжахне.

З чого все починалось?

“Церква” має вкрай суперечливу репутацію в українських релігійних колах, утім, її відвідують десятки тисяч адептів. “Відродження” навіть не приховує того, що заробляє на своїх парафіянах мільйони гривень, і це за відсутності будь-якого оподаткування. Організація, що зве себе “духовним центром”, була заснована в Дніпропетровську в 1997 році. Щомісяця з моменту створення вона ставала дедалі впливовішою, а нині є найбільшою та найнебезпечнішою тоталітарною сектою пострадянського простору. Але щоб напевно зрозуміти, що ж таке є ДЦ «Відродження», варто ознайомитися з поняттям «деструктивний культ».

Думка експерта

На думку професора Тетяни Оленіч, деструктивний культ – це авторитарна ієрархічна організація, що практикує вербування та контроль свідомості своїх послідовників. Вона будується навколо харизматичного лідера й використовує у своїй діяльності різноманітні психотехніки: гіпноз, навіювання тощо. У свою чергу, це викликає психологічну дестабілізацію особистості, у результаті чого в людини «вимикається» критичне мислення. Культ здійснює тотальний контроль всіх аспектів життя адепта, складає практики, правила поведінки, норми спілкування тощо, що суперечать нормам етики та моралі, прийнятим у суспільстві.

Схили своє коліно, рабе божий

Але, як то кажуть, краще один раз подивитися, ніж багато разів почути. Тож пропоную вільним часом подивитися виступи “апостола” Володимира. До речі, їх можна побачити на власному каналі церкви, який транслюється широким діапазоном супутникового телебачення. Наприкінці сценічних виступів починається найцікавіше. Хворі на рак та СНІД “чудесним” чином зцілюються, паралізовані починають ходити, а демони зі страшним криком лишають тіла одержимих дідусів, бабусь, дітей та їхніх батьків. А потім парафіяни разом з “апостолом” викликають святого духа. А перед тим і після цього поміж рядів проходять охоронці в чорних костюмах. Вони прокочують перед собою великі діжки, куди слухняні адепти складають свої кошти. Коли служіння завершується, персонал церкви виносить із зали десятки таких діжок, до краю забитих грішми.

І все ж таки

Неупередженого погляду на діяльність Мунтяна навіть з боку пересічної людини, яка не є фахівцем з питань релігії, буде досить, аби зрозуміти, що він «з милом» миє мізки своїх послідовників. Він обіцяє небесну нагороду і зцілення тим, хто віддасть усі свої фінанси та сили церкві. Благословляє парафіян, які припинили будь-які контакти з людьми поза їхньою сектою. Тих, хто сумнівається в авторитеті «апостола», або, не дай боже, надумав покинути церкву, пан Мунтян дбайливо попереджає: «Ти потрапиш у пекло».

З кількох журналістських розслідувань телеканалу ТСН стало відомо, що СБУ вже має кілька проваджень на цей духовний центр. У них чітко викладена експертна оцінка діяльності церкви – «деструктивний культ». Знавці психології мас та релігій стверджують, що секта використовує давно відомі науковцям методи маніпуляцій свідомістю людей. Ясно, що жодних зцілень не відбувається, а в результаті окультної діяльності духовного центру лишаються лише хворі та нещасні люди, які витрачають свої останні гроші не на лікування, а на новий «ферарі» апостола. До речі, Мунтян насправді їздить Києвом на чорному «ферарі», на задньому склі якого приліплений стікер «Україно, час молитися». Складно не назвати це знущанням. Незрозуміло лише, чому СБУ так міцно заплющує очі на діяльність «Відродження», тим часом як популярність цього культу стрімко набирає обертів.

Спочатку було слово. І слово було «гроші»

Та шахрайська схема Мунтяна не є унікальною. Цей формат він цілком поцупив в американської харизматичної церкви Бенні Хінна. Відверто кажучи, їхні організації мало чим відрізняються одна від одної. Хіба що Бенні Хінн є “першопрохідцем” цієї неетичної справи, адже він став першим у світі харизматичним лідером, якому вдалося залучити до своєї організації сотні тисяч адептів. Нищівної критики зазнає не лише сам Хінн, а й весь “харизматичний рух”, що є одним із найбільш суперечливих відгалужень християнства. Цей рух дещо схожий на баптизм, але практикує надмірно істеричну манеру служіння, здійснює зазначені раніше “дивовижні” зцілення, а також має інші численні “плюшки”. Приміром, масове знепритомнення натовпу від удару піджаком пастора під галас «Аллілуйя!». Автентичності ж “Відродженню” додає специфічність їхнього лідера та його вподобань, що зумовило наявність у служіннях “церкви” хард-рокових пісень та лекцій про велич бога жахливим донбасівськім говором.

Підбиваємо підсумки

Можна нескінченно сперечатися про те, що віра – це особистий вибір кожного з нас. Але не можна не зважати на те, що керівництво таких організацій злочинним чином та неприховано одержує величезні неоподатковані прибутки зі своїх обдурених парафіян. Такі, як Мунтян, бачать у цих людях лише засіб заробити величезні статки – руйнуючи чужі життя. Те, що жодна правоохоронна система не звертає на це уваги, здається кафкіанським кошмаром.

То хіба ж це не хворе суспільство?

Сергій Казарян