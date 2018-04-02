Як швидко заробити гроші: Instagram

Сьогодні Instagram – не тільки медійна платформа для спілкування з друзями. Деякі користувачі призвичаїлись на ній заробляти непогані гроші. Як інста-блогери заробляють на булку з маслом та ще й на подорож до Праги відкладають? Читайте про ТОП–4 перевірені способи у матеріалі.

«Полайкай мою інсту» – цю фразу ми чуємо день у день. Простий фоторедактор для мобільних пристроїв за короткий термін встиг завоювати любов користувачів, число яких складає більше 200 мільйонів чоловік. Якщо така соціальна платформа як Instagram прогресує з кожним днем, чи можна з її допомогою заробити як у випадку з іншими ресурсами? Спробуємо сьогодні обговорити усі можливі варіанти.

Маленький бізнес – великі гроші

Мережа «Instagram» дуже зручна для творення інстаграм-магазинів. Раніше люди для того, щоб продати свій продукт чи послугу повинні були: орендувати приміщення, виділити зайві кошти на ремонт, мучатися із вивіскою та привабливістю єкстер’єра. Тепер ти заводиш «акаунт в інсті» і вже зараз починаєш напрацьовувати клієнт-базу. Єдині гроші, з якими ти розстаєшся – витрати на матеріали та комуналка за світло.

«Головне в такій розкрутці бізнесу – знайти свою аудиторію, – переконана інстаграмер із досвідом Валерія Радченко (valery.r20). – Cвого часу я робила квіти у коробці і теж розвивала свій маленький бізнес через інстаграм. Як я це робила? – Створювала окремі акаунти. У мене їх було аж три, тому що я на три міста працювала. Через ці акаунти я продавала свої коробочки, для цього мені не потрібна була велика кількість підписників. В тиждень робила по 2-3 штуки, і за місяць заробляла непогані кошти».

Хто сказав, що бартер – це не вигідно?

Бартер – другий та найбільш поширений вид заробітку грошей в Instagram. Особливо популярний серед дівчат-інстаграмерів, які за пост про продукт чи послугу отримують їх у подарунок. Іншим словом такого типу «обмін» інстагрмери називають «співпрацею».

Виходять замовник та блогер один на одного по-різному. Інколи замовник шукає рекламника та пропонує співпрацю в особистих повідомленнях. Бувають й випадки, коли навпаки інстаграмер проявляє ініціативу.

«Зараз в мене це 50 на 50. Коли я пишу – коли мені, – ділиться інста-блогер Тетяна Стрижакова (miserablewhite ). – Раніше я була сором’язливою і ніяковіла просити співпрацювати зі мною, пропонувати бартер чи ще щось. Але зараз, коли я стала більш досвідченим інстаграмером, я зрозуміла, що треба пропонувати самій теж! Якщо ти вмієш гарно сфотографувати цей продукти, гарно його описати і взагалі тобі є про що сказати, чому б не проявити ініціативу і не написати першій? По собі скажу, що люди погоджуються, і магазини зі мною теж залюбки співпрацюють. Для останніх взагалі не проблема подарувати тобі свій продукт, а за за нього отримати якісну рекламу чи піар на моїй сторінці. Всі, хто бояться це зробити – робіть!».

Піар, а не реклама

Розвиток інших сторінок – наступний спосіб заробітку. «У мене є клієнти, яких я розвиваю в інстаграмі. Розвиваю я їх тими самими способами, якими свого часу розвинула себе», – розповідає Валерія.

Більшість інстаграмерів, які своєю сторінкою заробляють, негативно ставляться до такого поняття, як «реклама». Натомість, свою діяльність пояснюють нічим не іншим, як «піаром».

«Мені не подобається слово «реклама», – пояснює Тетяна. – Моя діяльність – це піар, при чому піар, як лідерство думок. Вважаю правильнішим використовувати цей термін, а не «рекламу».

Насправді ж, інстаграмерам замовники дійсно рідко диктують, що саме потрібно написати у пості, та як його оформити. «Якщо мені дарують шампунь, наприклад, я маю його спершу протестувати, а потім вже пишу свій відгук та враження», – говорить дівчина.

Інстаграмний критик як фах і професія

Деякі інстаграмери, переважно «топи», тобто користувачі з кількома десятками тисяч підписників як мінімум заробляють на нову помаду з чоботами саме критикою інших користувачів.

При цьому відгук не обов’язково має бути позитивним. Користувачі свідомо платять гроші, заради піару свого акаунту на сторінці топа. Яким цей піар буде? Інше питання, яке, як правило, нікого не цікавить. Як це працює? Критику переказують кошти і протягом доби він має оцінити профіль свого клієнта.

«Мені платили гроші, а я писала характеристику їхньої сторінки у себе за 24 години. Це була оцінка сторінки, користувача як людини, плюс-мінус. Що могла, те й писала, скажемо так. Бувало, коли мені дуже потрібні були гроші, я викладала в історіях запис, що роблю піар сторінок, який зникав за добу. Реакція на мій пост тоді була непоганою, 4-5 людей захотіли, щоб я їх так пропіарила. Я була задоволена результатом, тому що мені тоді потрібні були гроші, а інстаграм дав мені можливість їх заробити», – Валерія Радченко.

Розглянувши перераховані вище методи робимо корисні для себе висновки: заробітки в інстаграмі реальні і доступні кожному. Так що, любі читачі, працюйте собі на благо, розвивайте свою сторінку Instagram і отримуйте свої чеснозароблені грошенята.

Талікова Катерина