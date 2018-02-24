Як сповна насолодитись зимою

Важко знайти людину, яка б щиро хотіла хворіти, лежачи цілими днями з важкою від болю головою, а ночами — з виснажливим кашлем. Для того, щоб цього не сталося, а зима асоціювалась лише зі святами та сніжними краєвидами, потрібно піклуватися про своє здоров’я.

Це зовсім не означає, що слід жувати несмачні пігулки та читати інструкції до вітамінів. Усе можна зробити простіше, а головне — запропоновані методи принесуть задоволення і підвищать настрій, адже вони спрямовані на укріплення не тільки фізичного здоров’я, а й ментального.

Грійтесь!

Коли на вулиці йде сніг, ледь освітлений ліхтарями, дуже хочеться влаштувати в себе вдома, в теплі, затишні посиденьки з чаєм чи кавою. Однак не слід обмежуватись класикою, оскільки існує цілий асортимент «зимових» корисних напоїв.

Глінтвейн: гаряча суміш червоного вина, прянощів і цукру. Найчастіше для його приготування використовують сухі чи напівсухі вина. Також можна за смаком додавати фрукти. Готують цей напій майже всюди, але ж ніхто не заважає зварити його вдома!

Грог: як і глінтвейн, містить трошки алкоголю. Для його приготування використовують (у класичному варіанті) ром. Іншими інгредієнтами цього напою можуть бути мед, цукор, фрукти, карамель, спеції. Варіацій грогу дуже багато.

Збитень: традиційний східнослов’янський напій, який готують на основі меду, трав і спецій. Дуже добре зігріває, а також містить величезну кількість корисних речовин.

Какао: напій дитинства. На відміну від кави і чаю, какао містить дуже мало кофеїну. Крім того, какао-боби містять речовини, корисні для здоров’я. Чудовий теплий напій, здатний підняти настрій своїм м’яким шоколадним смаком.

Ірландська кава: до класичного складу цього напою входять ірландський віскі, темний цукор і вершки. Напій чудово зігріває.

Обліпиховий чай: усім відомо, що обліпиха — скарбничка цінних вітамінів, кислот і мікроелементів, тож обліпиховий чай не тільки порадує смаком і зігріє, а ще укріпить імунітет та оздоровить організм. Його можна готувати по-різному: з ягід, соку, свіжого та сухого листя. Різниці немає, бо цінні властивості нікуди не втечуть.

Імбирний чай: останнім часом дуже модний напій, адже готують його майже всюди. Він покращує травлення і кровообіг, прискорює метаболізм і наповнює організм необхідними вітамінами й амінокислотами. Імбирний чай готують зі свіжого кореня імбиру. Нічого важкого: потрібно лише очистити корінь від шкірки, нарізати шматочками, залити окропом і почекати, поки завариться. Однак будьте обережні: дуже міцний імбирний чай має досить своєрідний та гострий смак.

Ароматерапія для здоров’я і гарного самопочуття

Не тільки аромат хвої і мандаринок здатний підняти вам настрій! Дуже добре з цим завданням впораються різноманітні ароматичні масла. Якщо у вас є вдома аромалампа, не дозволяйте їй покриватися пилом на полиці. Біжіть до аптеки за маслами, діставайте свічки і наповнюйте свою кімнату ароматами життєрадісності!

Апельсин: номер один серед ефірних масел, що піднімають настрій. Він бадьорить та надає оптимізму, а разом із цим сприяє зростанню впевненості в собі і своїх силах. Коли здається, що все марне, а мрії, задля здійснення якої хочеться прокидатись уранці, немає, кілька краплинок апельсинового масла на гарячу аромалампу допоможуть у боротьбі з цим негативним настроєм та печаллю.

Мандарин: ще один цитрус, який підвищує життєрадісність. Він дуже добре впливає на нервову систему, знижуючи рівень дратівливості, прибираючи геть депресію і проблеми сну. Виявляється корисним і тоді, коли дошкуляє втома.

Меліса: масло меліси заспокоює, відганяє погані й тривожні думки. Для міцного сну без жахів слід влаштувати сеанс ароматерапії з мелісою ввечері, перед тим, як лягти спати.

Розмарин: усім, хто хоче уникнути простудних захворювань узимку, слід звернути особливу увагу на масло розмарину. Він не тільки сприятливо впливає на пам’ять і концентрацію, а ще й володіє антисептичними властивостями. Окрім того, розмарин рятує від головного болю та перевтоми.

Лимон: допомагає адаптуватись до нових умов життя і людей. Надихає, тож якщо є бажання зайнятись творчістю, аромат лимону надасть відповідний настрій.

Лаванда: як і меліса, сприяє спокійному сну. Також допоможе, якщо мучить безсоння. Окрім того, аромат лаванди є корисним тоді, коли треба розслабитись і позбавитись нервозності й тривожності.

Позитивне мислення на службі здоров’я

Те, ким ми є, і те, що відбувається у світі, колись було лише думкою. Тож хоч би як тепло ви одягались, хоч би як правильно харчувались, це може не допомогти, якщо ви сповнені негативними емоціями, печаллю і акцентуєте свою увагу лише на поганому. Для здоров’я доволі важливо навчитися працювати над своїми думками. Раджу прочитати книгу українського психотерапевта-гомеопата Валерія Синельникова «Возлюби хворобу свою», у якій описано психологічні причини появи та розвитку хвороб. Будь-яке захворювання — це сигнал про те, що в організмі порушився баланс. Елементарний приклад: якщо ви довго працюєте, у вас починає боліти голова. Таблетки лише замасковують біль, але ж причина не зникає, тому наступним етапом є простудне захворювання чи щось на кшталт цього. Організм наче говорить: «Мені потрібен спокій, але якщо ти мені його не надаєш, я захворію, щоб нарешті отримати його». Це зовсім не означає, що від традиційної медицини треба відмовлятись! Однак для загального розвитку слід ознайомитись із такою концепцією, бо, можливо, ви знайдете чимало збігів у власному житті.

За думками треба стежити не лише для того, щоб зберегти здоров’я, а й для досягнення успіхів у житті. Якщо поспостерігати за собою, то можна помітити, що деякі думки повторюються частіше за інші. Вони згодом переростають у переконання, а ті вже впливають на поведінку і життєву стратегію. Саме тому останнім часом велику популярність мають афірмації — позитивні твердження, які відображають те, чого людина хоче від життя. Їх можна написати самостійно, і ось яких правил слід дотримуватись:

1. Афірмації повинні бути у вигляді стверджувального речення. У жодному разі не використовуйте частку «не», оскільки підсвідомість її ігнорує. Тобто, коли ви говорите «я не хочу хворіти», ви шкодите собі, тому що підсвідомість сприймає це повідомлення як «я хочу хворіти». Будьте уважні!

2. Афірмації повинні бути сформульовані в теперішньому часу. Треба казати не «я досягну успіху» (бо ви ніби кожного дня відкладаєте його на майбутнє), а «я успішна людина».

3. Позитивні твердження повинні бути доброзичливими. Не треба бажати нещастя іншим. Запам’ятайте: все, що ви думаєте, навіть про інших людей, ви притягуєте у своє життя. Не слід і говорити тоді про ментальне здоров’я, якщо душу переповнює ненависть до когось!

Окрім афірмацій, сильний позитивний ефект мають візуалізації. Це вже складніше, однак лише кілька тренувань і максимум концентрації — і все вийде!

Візуалізація полягає в повній уявній віддачі образам того, чого ви хочете досягти. Якщо індивід здатний уявити та відчути свою мрію, він несвідомо почне діяти в напрямку її реалізації. Дуже добре про це написано в книзі Віктора Шапаря «Сучасний курс практичної психології»: «Сильне бажання чогось досягти призводить до закладання основи, фундаменту рішення проблеми… Хотіти — означає створити собі установку, тобто закладену в підсвідомості програму дій, запрограмувати свій організм і психіку на досягнення результату. І тоді можна почати діяти без сумнівів і вагань, не замислюючись над результатом».

До чого тут здоров’я? Усе просто. Щастя і радісний настрій, любов до своєї справи та людей, наявність мети мобілізують організм. Доведено, що депресія — фізіологічне захворювання.

Поєднуйте всі вищезазначені поради, насолоджуйтесь зимою і будьте здорові!

Світлана Лісовик