Як стати щасливим: безпрограшні рецепти проти нудьги

Депресія, втома, буденність, тривога, нудьга… Ці «монстри» чатують ледь не на кожному кроці. Де знайти порятунок від поганого настрою, щоб завжди почуватися комфортно та впевнено?

З поганим настроєм важко боротися самотужки. Бувають сезонні загострення, що частіше називають зимовою чи осінньою «хандрою». Але що робити, якщо на вулиці гарна погода – і смуток спричинений чимось іншим?

Тут треба чітко розрізняти, що таке поганий настрій, депресія, обурення якоюсь ситуацією та інше.

Втома

Якщо настрою немає незалежно від погоди та оточення – скоріше за все, ви просто втомилися.

Втома буває не лише фізичною, а й моральною. Часто люди не розуміють, що втомилися. Вони виснажують себе роботою та навчанням, як наслідок отримуючи купу проблем зі здоров’ям та нервові зриви. Ми керуємося тим, що «не треба себе жаліти», вдаючись до іншої крайності. І цілком даремно.

Щоб позбутися хронічної втоми, слід частіше відпочивати та морально розвантажуватися. Гарною розрядкою для мозку буде прогулянка на свіжому повітрі, читання художньої літератури або перегляд легких фільмів. Також не треба забувати, що духовний стан людини напряму залежить від фізичного, а тому слід більше уваги приділяти вправам. Потрібно всього 15 хвилин активних занять.

Якщо ж ситуація вийшла з-під контролю, відкиньте всі виснажливі справи – жодних відмовок про «велику відповідальність»! Якщо ви виснажені, найкращим рішенням буде на деякий час забути про неприємні речі. Вимкніть на день усі гаджети, забудьте бодай на деякий час про турботи. Потім ви зробите всі справи з більшим ентузіазмом. Що було рутиною – почне приносити задоволення.

Основні поради:

Щодня приділяйте 15 хвилин легким фізичним вправам.

Не працюйте без відпочинку.

Частіше читайте легку літературу або переглядайте фільми.

Щодня влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі.

Нестача власного життєвого простору

Усе нібито йде за планом, життя вирує, вас оточують цікаві люди. Та навіть у великих компаніях ви почуваєтеся самотньо, і зовсім зникає настрій. Знайомо? Цікаво, що навіть найближчі люди набридають. Ні, так відбувається не тому, що ваші друзі погані – це елементарне «переспілкування». Іноді життя стає занадто одноманітним і душа потребує змін – але зміни ці, на жаль, не надовго.

Якщо ви розумієте, що вам без особливих причин набридло спілкуватися зі звичним колом людей – не засмучуйтеся. Пора приділити увагу собі коханому. Допоможе хобі. Якщо ви давно не зверталися до улюбленої справи – саме час! З’явиться поштовх, щоб не копатися у стосунках з друзями чи в собі самому. У результаті ваші відносини з близькими поліпшаться, адже вам буде чим поділитися.

Якщо ж сталося так, що ви обірвали дружні стосунки – сміливо починайте робити те, чим ніколи раніше не займалися. Згадайте: що вам завжди хотілося спробувати? Ніколи не готували, але у дитинстві мріяли стати шеф-кухарем? Вирушайте на курси кулінарії – це допоможе вам абстрагуватися та знайти коло людей за спільними інтересами. Звичайно, це не панацея – але, можливо, це допоможе вам відкрити незвідані закутки власної душі.

Основні поради:

Не копирсайтеся в собі – це тільки зіпсує ваш настрій.

Знайдіть нове хобі або розвивайте вже існуюче.

Спробуйте зайнятися творчістю.

Не бійтеся казати НІ. Якщо відчуваєте, що сьогодні посиденьки з товаришем не принесуть задоволення, відмовтеся від зустрічі.

Сезонна нудьга

Як не прикро, час від часу нудьгує абсолютно кожен. Сезонна нудьга особливо неприємна: усе начебто нормально, але щось усе одно не так. Не шукайте проблеми в собі. Так, трохи сумно після яскравого літа поринати в темну холодну осінь, але що вдієш? Аби підняти настрій, достатньо трохи освіжити те, що вас оточує.

Просто додайте світла – адже саме нестача сонячного проміння стає причиною осінньої хандри.

Облаштуйте оселю більш кольорово. Не треба перефарбовувати стіни в кислотні відтінки. Просто купіть на кухню кілька веселих чашок, а у спальню – яскраві простирадла.

Обвішайте стіни літніми фото або сонячними пейзажами.

Сірість також пов’язана з нестачею вільного простору: викиньте увесь непотріб, що вас оточує – і настрій одразу покращиться.

Зверніть увагу: взимку більшість людей носить чорне. Зламайте систему! Не обов’язково вбиратися, як Валерій Лєонтьєв у кращі роки. Просто додайте яскравий акцент – наприклад, стильну шапку або кольорові рукавички.

Не вистачає зелених бруньок на вулиці? Почніть вирощувати якусь рослинку вдома. Ви не витрачатимете багато часу – але яке задоволення, коли з насінинки проростає щось зелененьке! Або ж купіть горщик із дорослою рослинкою в магазині, якщо не маєте часу вирощувати «з нуля».

Депресія

На жаль, третина людей схильна до депресії. Це – не просто поганий настрій, а ціле захворювання. Щоб його позбутися, краще звернутися до фахівця.

А як запобігти депресії?

Не бійтеся відкриватися друзям та рідним. Якщо близьких людей поруч немає, можна викласти думки на папері. Заведіть щоденник та щодня записуйте все, що наболіло – так вам буде легше знайти відповіді на власні питання.

Більше працюйте фізично. Фізичне навантаження допоможе позбутися негативної енергії. Не обов’язково йти до спортзалу – можна просто прибрати під ритмічну музику або потанцювати перед дзеркалом.

Читайте більше книжок і менше дивіться телевізор. Замість того, щоб розважити, телебачення часто пригнічує глядача.

Відвідуйте кіно, театри, виставки та інші культурні заходи. Мистецтво покликане приносити людям естетику та насолоду.

Спілкуйтеся з друзями. Проводьте більше часу з цікавими людьми, дискутуйте та дізнавайтеся нове.

Кожен день починайте з усмішки. Не давайте обставинам псувати ваш настрій.

Не жалійте себе.

Як бачимо, причин для поганого настрою багато. Але ми самі обираємо, яким буде кожен наш день. Основною зброєю проти поганого настрою можна назвати тільки одне – любов до себе і до життя. Не нудьгуйте – просто зараз усміхніться та живіть для свого задоволення!

Анна Шклярова