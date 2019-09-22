Як за одне літо проїхатися усією Україною

Не дарма є легенда, що коли бог роздавав таланти країнам, Україні дістався музичний талант. Наша країна дуже багата музичними подіями, у тому числі – фестивалями, які здебільшого проводяться у найспекотніший та туристичний сезон – влітку. Відвідавши хоча б четверть із них, можна відвідати і майже всю країну. А розклад музичних виступів складено так, що половину дня можна провести у прогулянках та поїздках по туристичним місцям.

Alfa Jazz Fest

Це міжнародний джазовий фестиваль, проходить щорічно у Львові, сцени розділені по різним куточкам Львова. Окрім відмінного джазу, відвідувачів чекають майстер-класи, кінопокази та jam sessions в різних клубах міста.

Atlas Weekend

Найроспіареніший фестиваль! Щорічно проходить у Києві на ВДНГ та триває 5 днів. У цьому році буде 5 тематичних сцен, активності, фуд-плейси та дизайн-маркети. Фестиваль відомий своєю масштабністю, різноманітністю музичних жанрів та кількістю запрошених учасників.

Файне місто

Фестиваль проходить на Тернопільському іподромі, також має кілька тематичних сцен, розподілених на музичні жанри. Окрім цього буде безліч фуд-кортів, лайн-ап, хенд-мейд ярмарок та багато іншого. Фестиваль триватиме 4 дні.

Імпульс-фест

Триденний фестиваль у Харкові під відкритим небом на двох сценах. Окрім музики, будуть проходити цікаві лекції, майстер-класи, афтограф-сесії з виконавцями та багато, багато інших цікавих розваг. От, що значить організатори постаралися!

Західфест

Закритий міжнародний фестиваль, який проходитиме у Чарівній долині (с. Родатичи, Львівська область). Це без перебільшення наймальовничий музичний фестиваль! Він проводиться у чудовому лісі біля озер, а організатори пропонують учасникам дуже комфортний кемпінг. Здебільшого фестиваль пропонує послухати рок-виконавців, але бувають і представників інших жанрів, наприклад, Noize MC.



ШопенФест

Один із небагатьох фестивалів класичної музики. Це фортепіанний фестиваль і відбувається він у Замку-музеї Радомисль. Як не складно здогадатися, він спеціалізується на музиці геніального композитора Фрідеріка Шопена. Фестиваль бере приклад з відомих європейських концертів, бо проходить під відкритим небом у комфортабельних кріслах. Окрім того, фестиваль пропонує і широку культурну і освітницьку програму для відвідувачів.

Як ми бачимо, навіть найкритичніші поціновувачі музики можуть знайти собі приємний маршрут подорожей Україною. Відвідуючи кожен фестиваль, дуже нескладно буквально відвідати кожен куточок нашої країни.

Варвара Свеженцева