Як заснути, щоб прокинутися здоровим?

Як ви спите? На спині, на животі чи на боці? Спробуйте запам’ятати, в якій позі ви прокинулися вранці. Це дозволить вам покращити самопочуття і уникнути проблем зі здоров’ям.

У кожної людини є своя улюблена поза для сну, у якій вона швидко засинає і бачить солодкі сни. Спробуйте її змінити, і безсоння до півночі вам гарантоване. Однак не всі пози, які ми обираємо для сну, є безпечними для нашого здоров’я.

Ми постійно кудись поспішаємо, щоб встигнути якомога більше, та продовжуємо працювати у той час, коли організм вимагає відпочинку. Відіспатися потім не вийде. Кожна година недосипання позначається на нашому здоров’ї та нервах.

Проте важливо не лише скільки, але й у якій позі, ми спимо. Правильне положення тіла та якісна подушка — ось що забезпечить вам ідеальний відпочинок. Розібратися у тому, як правильно спати, аби зберегти своє здоров’я, нам допомогли спеціалісти Київської лабораторії сну «УкрТелеМед» та Президент Української асоціації Медицини Сну Погорецький Юрій Несторович.

Заснути і забути про недугу

Шийний остеохондроз

При цьому захворюванні варто спати на боці, поклавши руки під подушку. У такій позі голова піднімається трохи вище, тож шия буде на одній лінії з хребтом, а м’язи розслабляться.

Проблеми із тиском, хворий шлунок

Ці недуги можна побороти, згорнувшись у клубочок і заснувши у позі ембріона. Те тепло, яке виробляє організм, довше зберігається і зігріває усе тіло (особливо живіт). Тож таке положення допоможе тим, кому постійно холодно через низький тиск.

Мігрень

При мігрені варто спати на спині, поклавши голову на край подушки. У такій позі голові буде максимально комфортно і вона не піддаватиметься тиску.

Проблеми із носовою та ротовою порожнинами

Усунути їх можна, якщо спати на боці, поклавши голову на руку. У такій позі основна частина м’якого піднебіння не перекриває носоглотку і не перешкоджає диханню через ніс. Це положення корисне і для тих, хто страждає від хропіння — м’які тканини «падають» на бік і не вібрують при диханні.

Викривлення хребта

Щоб біль у спині зменшився, а хребет розпрямлявся, рекомендують спати на животі. Ця поза комфортна для людей, які страждають через сколіоз, кіфоз, лордоз.

Енурез, ниркові коліки

При цих захворюваннях варто спати, затиснувши долоні між колінами і підтягнувши коліна до грудей. Тоді сечовий міхур трохи здавлюється. У такому положенні людині легше стримати позиви до сечовипускання. Воно приносить полегшення і тим, хто страждає від ниркових коліків.

Біль у спині

Щоб уникнути цього виду болю, треба спати на спині, витягнувши все тіло в одну лінію. У такому положенні м’язи спини розтягуються і розслабляються.

Проблеми із травленням

Щоб покращити травлення, варто спати на животі, підклавши подушку під шию (або на рівні стравоходу), тоді шлунок опускається нижче, ніж голова. У такій позі шлункові кислоти не можуть рухатися вверх, і печія не доходить до горла.

Таємниці найпопулярніших поз для сну

На спині

Інтернет, ґрунтуючись на відомих йому фактах, переконує у тому, що саме таке положення є найсприятливішим для сну. Здавалося б, ось вона — ідеальна поза. Але нам доведеться розчарувати і вас, і Інтернет, бо ідеальної пози для сну не існує. У кожної з них свої переваги та недоліки. І поза «на спині» не є винятком.

Переваги. Ця поза допомагає голові, шиї та хребту підтримувати нейтральну позицію, надаючи можливість кісткам та м’язам тіла релаксувати. Вона ідеально підходить для німф, заклопотаних своєю красою, бо дозволяє запобігти зайвому розтягуванню шкіри обличчя (тобто появі зморшок) та захищає груди від обвисання.

Недоліки. У положенні на спині нижня щелепа западає, що викликає проблеми з диханням. Така поза протипоказана людям із такими захворюваннями: синдромом обструктивного апное сну, бронхіальною астмою, хронічною обструктивною хворобою легень. Як би моторошно це не звучало, проте останні наукові дослідження виявили зв’язок між положенням тіла «лежачи на спині» у тих, хто страждає від описаних недугів, і збільшенням ризику смерті уві сні.

Цю позу не рекомендують людям літнього віку та вагітним жінкам. А от жінкам під час ПМС краще спати саме так, оскільки альтернативні варіанти у цей непростий період можуть викликати додатковий дискомфорт. Скажімо, коли лежиш на животі, відбувається тиск на сечовий міхур, а поза «на боці» може викликати неприємні відчуття в грудях.



На боці

Переваги. Ця поза теж претендує на титул найкращої. Вона забезпечує оптимальне положення шиї та спини, аби вранці не відчувати у них дискомфорту, знижує кислотний рефлюкс, допомагає уникнути хропіння. Крім того, вона не має протипоказань. Сон на боці чудово підходить вагітним — особливо на лівому, що сприяє нормалізації кровотоку в організмі.

Недоліки. Єдиний недолік, який перешкоджає цій позі називатися ідеальною, — несприятливий вплив на зовнішній вигляд: шкіра обличчя контактує з подушкою і перебуває у неприродному положенні, від чого постійно розтягується та стискається. Страждають у такому положенні і груди.

На животі

Недоліки. Одна китайська мудрість говорить: на спині сплять святі, а на животі — грішники. Це має певний сенс — грішники покарані найбільш шкідливою позою. Лежачи на животі, неможливо підтримувати комфортне положення тіла з природними вигинами. Скручування тіла призводить до збільшення навантаження на суглоби та м’язи. Наслідком може стати розтягнення та запалення м’язів. При найбільш невдалому збігові нічних обставин вранці ви просто не зможете встати з ліжка без допомоги лікарів. До того ж навантаження на м’язи шкіри обличчя та грудей у такому положенні — максимальне.

Переваги. Єдина перевага пози в тому, що вона найбільш ефективно бореться з хропінням.

То в якій же позі спати?

Виявляється, тибетські лами стежать за тим, аби молоді послушники спали лише на лівому боці. Для цього в монастирі присутній спеціальний наглядач, який має простежити за тим, аби ніхто не перевернувся на «неправильний» бік. Східні цілителі стверджують: звичка спати на лівому боку продовжує життя, віщує довголіття. Адже вдень домінуючою є енергетика Сонця, за яку відповідає права половина тіла. А вночі — енергетика Місяця, якою розпоряджається ліва. Для продовження життя, відповідно до тибетського вчення, необхідно балансувати між крайнощами — Сонцем та Місяцем. Тому вночі рекомендують лягати на лівий бік, активізуючи «сонячну» енергетику правого боку.

До речі, дивовижна особливість: на Сході прийнято лягати спати головою до сходу сонця, на Заході — головою на північ. Це можна пояснити положенням силових ліній магнітного поля Землі. Вони розташовані вздовж меридіанів між північним та південним полюсами. Про цю фізичну закономірність добре знають коти, яких прийнято кликати в гості до тих, хто щойно заселився, аби тварини показали, куди ставити ліжко. І якщо наші Васьки та Мурки вкладаються головами на північ, то їхні східні побратими надають перевагу сходу.

Деякі медики вважають найкориснішою для повноцінного сну позу «на колінках», так звану «позу дитини» (ніби ви пересуваєтеся поповзом).

А гастроентерологи попереджають, що сон на животі піде вам на користь лише у тому випадку, якщо ви відмовитеся від вечері. Виявляється, через півтори-дві години перетравлена у шлунку їжа перетікає через спеціальний клапан під правими ребрами у дванадцятипалу кишку. Одночасно до неї надходять ферменти підшлункової залози та жовч із жовчного міхура. Коли людина лежить на спині чи животі, жовч через відкритий клапан затікає у шлунок та роз’їдає його слизову оболонку. Якщо для вас така поза є звичною, то гастрит чи виразка шлунку не забаряться. Усім відомо, що вечеряти слід за кілька годин до сну. Якщо дотримуватися цього правила не вдається, то після трапези варто засинати на правому боці. У такій позі шлунок найбільш захищений від потрапляння жовчі.

Психологи теж рекомендують батькам привчати дітей спати на правому боці, поклавши зімкнені долоні під праву щоку. Побутує думка, що зімкнені долоні знімають збудження та заспокоюють — не випадково під час молитви руки складають саме так.

Ліжко та одяг — не менш важливі

Крім правильної пози, не слід забувати і про ліжко, яке має бути жорстким. На щастя, сьогодні придбати ортопедичний матрац — не проблема. Під шию замість подушки слід класти невеликий валик середньої м’якості, аби він підтримував шийний відділ хребта і сприяв повноцінному розслабленню.

Недарма придумали й нічні сорочки! Піжами та інший одяг з резинками та поясками не дуже підходять для сну, Якщо є резинки, вони повинні бути дуже слабкими, аби не порушувати циркуляцію крові вночі, коли і без того усі функції уповільнені.

Ольга Ковальова