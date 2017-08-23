Як зігрітися сонцем

Через стрімке підвищення тарифів українці все частіше шукають альтернативу дорогому газовому опаленню. Варіантів безліч, і один із найдоступніших та найбільш екологічних – встановлення сонячних батарей.

У світі зараз набуває популярності перехід на безпечні для довкілля види енергії – так зване «повернення до природи»: люди починають відмовлятися від традиційних газових котлів, обираючи обігрівачі, котрі працюють на фізичних властивостях води, сонця, вітру та морських хвиль. Цим і пояснюється бум на «еко-панелі» – у Китаї, приміром, системи опалення, які використовують енергію сонця, займають 80 відсотків ринку. Окрім Піднебесної, такі пристрої найбільш поширені у Японії та США. В Україні ж зацікавленість «пластинами» лише набирає обертів. Тож які переваги «сонячних агрегатів»?

Трохи історії

Про фотоелементи (необхідні для перетворення сонячної чи світлової енергії в електроенергію) відомо ще з середини 19-го століття: у 1839-ому році французький фізик Едмон Беккерель відкрив фотогальванічний ефект. А вже у 1883-ому американець Чарльз Фріттс виготовив елементи з селену, які конвертували світло у видимому спектрі в електрику і мали 1-2 відсотка коефіцієнта корисної дії. Сонячну батарею також вперше використали у США наприкінці 19-го століття – пристрій на енергії сонця живив супутник «Венгард». Що ж стосується України, то до недавнього часу в анексованому Росією Криму діяла найбільша електростанція (СЕС) такого типу у Європі – «Перово». Загалом же, за останніми статичними даними, в нашій країні зараз працює 98 СЕС загальною потужністю 819 МВт, які за 2014-ий рік виробили 485 мільйонів кВТ\рік. електричної енергії. Таким чином, можна констатувати, що Україна має високий потенціал для розвитку цієї галузі, бо все, що потрібно – це сонячні промені, яких у нас достатньо у будь-яку пору року. Але ми чомусь не використовуємо наявні станції на повну…

Чому варто встановити сонячну батарею?

По-перше, через екологічну чистоту. Щоправда, за словами експертів, процес виготовлення деяких «еко-панелей» може супроводжуватися викидом шкідливих парникових газів, що не робить цей вид енергії абсолютно безпечним. Але, у порівнянні з іншими способами видобутку палива, батарея є кращим варіантом для охорони довкілля. «Нам не завжди треба споживати традиційні джерела для отримання електрики від сонця. Це, відповідно, дозволяє суттєво знизити рівень викидів в атмосферу та запобігає масовому забрудненню Землі», – вважає еколог Андрій Закревський.

Ще один плюс такої «пластини» – її відносна доступність, бо, як вже зазначалося вище, цей «агрегат» можна використовувати і взимку, навіть при мінімальній кількості променів. Крім цього, панель може працювати довго без збоїв, тому висока вартість встановлення (про це поговоримо згодом) легко окупиться через 5-6 років.

Не варто забувати і про те, що для експлуатації колекторів, які споживають енергію сонця, не потрібно ретельного догляду: тільки періодична чистка. Та й платити за тарифами, як це зараз роблять українці за газове опалення, не варто.

І чи не найголовніша перевага – масштабність установки. Тобто, Ви можете купити 2-3 маленькі батареї, а за необхідності докупити ще. Навіть маючи обмежений бюджет, можна частково перейти на сонячну енергію.

Чи є недоліки?

Звісно, є, але не так і багато. Так, слід враховувати, що на роботу обігрівача впливають опади, а найбільше – сніг. Крім цього, корисним буде запам`ятати, що таке фотоенергетичне обладнання можна використовувати увесь рік, але максимальний ефект спостерігається протягом семи місяців (квітень-жовтень).

Ще один відчутний мінус – часова обмеженість: енергія виробляється лише під час світлового дня, тож, окрім самих панелей, Вам необхідно буде придбати і засоби для перетворення та накопичення струму.

Дороге задоволення

Чи не найголовніша перешкода для встановлення колекторів для українців – їх висока ціна. Окрім самої установки, варто подбати і про акумулятори для автономного живлення, вартість яких на ринку визначається у доларах. Та й сама ціна батарей встановлюється у американській валюті, тому щороку змінюється. За останніми даними, 1 кВТ сонячної енергії коштуватиме Вам приблизно 4-6 доларів (кругленька сума, зважаючи на курс Національного Банку). Аби ж встановити «еко-пластини» на постійній основі, доведеться викласти 15-18 тисяч умовних одиниць. За європейськими мірками, це – невисока вартість (за 10-15 років вона знизилась на 85 відсотків), але для більшості українців – непідйомний тягар. Про це говорить і еколог Василь Павлюк: «Розвитку цієї галузі в Україні, на мою думку, заважають недостатня підтримка влади та ціна. Крім цього, дорогим є необхідне обладнання, а колектори слабо працюють у похмурі дні, тому такі «панелі», на жаль, поки є допоміжним видом енергії для більшості українців.»

Важливість державної підтримки

Утім, правильним буде уточнення, що проблеми з вартістю існують лише для України: у найрозвиненіших державах світу влада вже давно інвестує у цю галузь. Деякі європейські країни пішли курсом заміни імпортних енергоресурсів на місцеві, і, певною мірою, це стало результатом енергетичної незалежності, наші ж чиновники поки не поспішають підтримувати сферу «еко-енергії».

Варто звернути увагу й на те, що вартість батарей у Європі та у нас приблизно однакова, але в Європейському Союзі їх популярність постійно зростає, а в Україні – чомусь ні. Це в першу чергу зумовлено тим, що на Заході цим займається держава. При належному фінансуванні, встановлення сонячних панелей може принести переваги в майбутньому, зокрема, збільшити кількість робочих місць, необхідних для продажу, монтажу та ремонту станцій.

Ще одна перевага Європи – практика пільгового кредитування для підприємців. «Наша основна проблема полягає у неспроможності компенсування витрат. Вкрай важливо, аби держава підтримувала розвиток альтернативних джерел енергії, це актуально для України, особливо у контексті складних дипломатичних відносин з Росією. На мій погляд, непогано було б створити спеціальний орган, який би займався довгостроковими кредитами», – вважає експерт Микола Колодко.

Надія є!

Попри весь негатив, який асоціюється зі сферою встановлення сонячних батарей, у нас, за прогнозами фахівців, є хороші перспективи для розвитку нових видів палива. Україна вже зараз є одним із найбільших у Європі виробників «еко-панелей» та деталей до них, а їх встановлення на великих площах може принести економічну вигоду.

Крім цього, затребуваними можуть бути і міні-станції – для додаткового опалення та зарядки пристроїв, особливо, коли в оселі зникає світло. Мало хто знає, але у нас до 2030-го року діятиме «зелений тариф» для фізичних осіб, які мають змогу не лише економити на споживанні електрики, а й заробляти на перетворенні енергії сонця.

У цілому, Україна, на відміну від країн Заходу, значно відстає за розвитком альтернативних видів опалення, років так на 6-7. Проте ми вже рухаємося у правильному напрямку і за державної підтримки зможемо вийти на якісно новий рівень.

Олексій Павлиш