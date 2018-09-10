Як зрозуміти себе?

Одна з найскладніших речей у житті — зрозуміти себе. Щиро кажучи, я навіть не впевнена, чи можна зрозуміти себе повністю ну в 18,ні в 40 або навіть у 85 років. Існує те, що потрібно усвідомити кожному.

Людина — це неймовірно складний організм, що залежить не лише від оточення, виховання, але й від таких речей, як ім’я, положення зірок, час коли ти народився й від багато чого іншого. Я не веду до того, що залежно від цих факторів, людина не може змінитися. Зовсім ні. Я маю на увазі, що всі ці речі в сукупності перетворюють людину в особистість. Хто така особистість насправді? Її характер, манера поведінки та психологічні особливості? Точно відповісти я не можу. Тести, які проходять люди, щоб краще себе зрозуміти, наприклад, інтроверт чи екстраверт; сангвінік, меланхолік або флегматик; лідер або той, хто любить бути в тіні, не допоможуть достеменно зрозуміти, яка ти людина. На кожного з нас впливає безліч факторів, саме тому протягом життя людина може повністю змінитися.

Мене дуже вабить психологія. Подобається розуміти не тільки себе, а й інших. Чудово, коли людина, яку ти зустрів тиждень тому, стає тобі близькою, бо ти її розумієш. Це, так зване, «розуміння» не може бути вичерпним. Можна думати, що нарешті повністю розібрався в людині, зрозумів її, але в одну мить це відчуття може зникнути. Це непогано, бо багато людей просто вміють підлаштовуватися під інших і змінювати поведінку залежно від обставин.

Більшість психологів стверджують, що перша думка про людину завжди найточніша, а все, що думаєш про неї після цього — це та людина, яку хочеш бачити саме ти.

У мене все навпаки. Завжди моє перше враження про людину помилкове, тому я ніколи не роблю поспішних висновків про те, варто чи ні мені продовжувати спілкування з цією людиною. Моя проблема в тому, що я дуже часто оцінюю людину за зовнішністю. Точніше, це проблема багатьох людей, але в мене, мабуть, вона дуже глибока. Моїми друзями стають ті, кого я в першу хвилину вважала нахабними або нудними, а люди, які привабили мене одразу, просто зникають із мого життя. Зовнішність оманлива — це не просто факт, а закон. Одна з перешкод на шляху до розуміння інших — висока пристосовуваність людей до нових ситуацій. Ми — егоїсти, і це ще один закон. Якщо вибір буде між собою та іншою людиною, більшість обере себе. Не важливо, чого стосується ця ситуація: кар’єри, грошей, майбутнього. Якщо це погано вплине на наше життя, то вибір очевидний.

Нещодавно моя подруга відкрила мені істину, яку я, звичайно, підсвідомо розуміла, але завдяки оптимізму й звичці позитивно дивитися на світ це стало для мене відкриттям. Ми крокуємо життям на самоті: протягом одного періоду можемо з кимось рухатися нога в ногу, але як би не було, усе залежить тільки від нас самих, а не від обставин або інших людей. Ось чому ми завжди обираємо себе, і ось чому ми постійно підлаштовуємось під інших, іноді прикидаючись тими, ким не є насправді.

Ще один важливий фактор, що впливає на людину — оточення. Кожна людина, із якою ми спілкуємося, залишає частину себе в нашому світогляді. Ми всотуємо її звички, манеру поведінки, цінності, але кожна з цих деталей змінює нас. Коли «запозичуємо» чиюсь звичку, ми усвідомлюємо, що вона нам подобається, а це означає, що ми отримуємо те, що нам дійсно потрібно. «Я можу впевнено сказати, що ця тема сьогодні дуже актуальна. Людина — соціальна істота, нам постійно треба спілкуватися і все знати. Наша поведінка сильно залежить від соціуму: ми хочемо, щоб нас прийняли у суспільстві, тому створюємо різні образи, щоб люди думали, що ми гідні бути серед них», — розповідає Катерина Новікова, студентка факультету психології.

Можливо, після сказаного вище, може залишитися враження, що не можна вірити нікому, крім себе, що люди видають себе за інших, навіть Ви самі, і що зрозуміти справжнього себе неможливо. Ця думка хибна. Я знаю одне: життя — неймовірно заплутана річ, люди — дуже складні істоти, а психологія — надзвичайно загадкова наука. Ми повинні розбиратися в собі. Постійно. Намагатися зрозуміти, хто ми є, бо інакше наше життя назавжди залишиться нудним, буденним і несправжнім. Лише розуміючи, чого хочемо від життя, у чому мета нашого існування, можна впевнено сказати, що ми знайшли себе, а значить, усе робимо правильно.

Кудря Олександра