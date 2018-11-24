Які ваші секрети розкриє домашній улюбленець?

У наш час домашні тваринки в оселі – звичне явище. Адже вони не лише брати наші менші, а й незамінні друзі, члени сім’ї, які приносять радість у повсякденному житті, допомагають пройти через самотність і депресії, підвищують впевненість у собі. Наша потреба в домашній тварині бере початок ще з сивої давнини, однак тепер людина обирає її з власних вподобань та тих рис характеру, які притаманні саме їй. Що про вас розповість ваш улюбленець?

Собаки: чотирилапі екстраверти

Собаки – тварини, які не ходять поодинці, тому їм необхідне товариство. Господарі собак, як правило, комунікабельні, мають велике коло друзів, знайомих, з якими спілкуються протягом усього життя. Люблять бути у центрі уваги, тож будь-яку знакову подію без них важко уявити. За характером віддані і терплячі, але якщо терпець увірветься – начувайтесь, оберігатимуться до останнього, як і їх улюбленці.

Ваша домашня тварина – собака? Дозволю собі припустити, що віддаєте перевагу командним видам спорту: футболу, волейболу; головне аби на свіжому повітрі. Прогулянка в парку, тихе полювання в лісі – те, що для душі.

Професію обираєте таку, аби не тупцювати на одному місці; одноманітність вас втомлює та навіває тугу, тому обираєте роботу, пов’язану з постійним рухом та спілкуванням з людьми: продавці-консультанти, репортери, організатори свят.

Коти: норовливі та незалежні

Характер господаря кішки істотно відрізняється від вдачі власника собаки. Якщо ваш улюбленець – представник сімейства котячих, ви, швидше за все, людина незалежна, норовлива, інколи непередбачувана. Насолоджуєтесь можливістю побути наодинці зі своїми думками, помріяти, обдумати майбутнє та не схвалюєте, коли втручаються у ваш особистий простір.

Гучні компанії гостюють у вас рідко – тільки декілька перевірених часом друзів. Вільний час займаєте переглядом пізнавальних програм чи романтичних, слізних мелодрам або читанням книг.

Креативність, артистичність – риси, які характеризують вас. Тяжієте до того виду спорту, який найкращим чином розкриє ці якості, а ось результат залежить від ваших індивідуальних зусиль і таланту.

Господарів кішок можна знайти в будь-якій лабораторії, студії дизайну – там, де панує атмосфера натхнення та гармонії.

Рибки: сентиментальні перфекціоністи

Ви любите чистоту і порядок, однак постійний клопіт вас не вдовольняє? Маю здогадку, у вашому будинку мешкають рибки.

Подарунки друзів, сувеніри з подорожей чи просто милі дрібнички, які припали до душі – невід’ємні атрибути вашого домашнього ужитку, а створення затишку в оселі чи на робочому місці – улюблене заняття. М’який диванчик, спокійна музика – і ви відчуваєте себе, як рибка у воді. Мир та спокій, любов та злагода – ваші орієнтири по життю.

Для підтримання фізичної форми обираєте, як не дивно, плавання або йогу. Часто серед господарів рибок гурмани, які обожнюють смачно, а головне з користю для організму, поїсти.

Професії, які вам імпонують, найрізноманітніші: від викладача в навчальному закладі до менеджера у туристичній фірмі.

Гризуни: баланс та спілкування

Гризуни серед домашніх тваринок зустрічаються досить часто. До них відносяться хом’ячки, морські свинки, мишки. Отож, ви господар гризуна? Самотність не для вас. Вам необхідне спілкування, але котів і собак не розглядаєте в якості домашніх улюбленців, оскільки вони вимагають більше уваги і турботи.

У вашому житті все збалансовано: спілкування і самотність, гомірке товариство і тихі сімейні посиденьки, активний відпочинок з друзями на природі і поринання у світ цікавих книг. Серед ваших захоплень не останнє місце займає приготування смачних страв.

Щирість та розуміння – те, що так цінують ваші близькі. У будь-якій складній ситуації ви завжди поруч. Тому і не викликає подиву, що віддаєте перевагу таким професіям, як лікар, вихователь в дитячому садку, психолог.

Рептилії: харизма та екстравагантність

У вас алергія на шерсть, не любите безлад і шум, та й рибки для вас недостатньо весела компанія? Тоді ви – господар рептилії. Домашні тваринки, як от ящірка, змія, черепаха, вказують на вас, як на людину неординарну, харизматичну. Драйв та емоції – необхідна умова для вашого існування. Ви дружелюбні, але лише з тими, хто вам до вподоби. Інколи відкритість і щирість змінює холодність і стриманість, але то лише зовнішня оправа.

Вас ваблять подорожі та пізнання традицій інших цивілізацій, а дизайнерський одяг та пристрасть до екзотичної їжі безсумнівно вирізняє з-поміж інших.

За фахом ви можете бути інженером чи навіть соціальним працівником.

Птахи: гумор та неординарність

Зі всіх куточків вашого будинку лунає пташиний спів? А це означає, що ви господар представника сімейства пернатих. Товариськість, рухливість, прекрасне почуття гумору – ваші сильні сторони. Шум навколо вас ніскілечки не приносить дискомфорт. Ви оточуєте себе яскравими фарбами й приймаєте нестандартні рішення щодо оформлення вашого домашнього гніздечка.

Екстравагантні види спорту: стрибки з парашутом, дайвінг підвищують ваш настрій.

А от щодо професії, господарі птахів займають посаду адміністратора чи працюють у сфері реклами і піару.

Небезпечна екзотика

Як бачимо, домашні улюбленці, які перераховані вище, безумовно звичні для людини, а схожість характеру між господарем та тваринкою визначати не складає труднощів. Але людство щодень, то просувається вперед. Єноти, лисиці, крокодили – тварини, які все частіше потрапляють в домашні окови. Чим керується людина, важко сказати: можливо, палким бажанням відрізнятись від інших чи прагненням спробувати нові відчуття, які до цього були невідомі, а, можливо, і самовпевненістю, що в змозі приручити дику тварину, але приручити – не означає «одомашнити».

Для прикладу, єнот – домашня тварина американця. Але чому такий вибір? Єнот в оселі – це стихійне лихо. Мало хто задумується над тим, що ця тварина дика по натурі і може серйозно покалічити господаря, проживши з ним під одним дахом кілька років.

Дика кішка вдома

Жителі різних країн намагаються зробити домашніми тваринами тигрів, левів, пум та інших із сім’ї котячих. Проте милі та кумедні кошенята швидко виростають і стають великими кішками. Ігри з ними переростають у небезпечні. Тварини, виховані людьми, дуже часто не усвідомлюють своєї сили, тому нерідко травмують господарів, які наївно думають, що дика кішка стане ручною.

Одна із дивних «домашніх» тваринок – лисиця. Дивна не тому, що тварина все-таки дика, а через те, що науково підтверджено: вона не прив’язується до людей. Лисиці, яких зараз можна купити для утримання в домашніх умовах, поведінкою схожі із собаками. Вони дружелюбні до людей, але не більше того. Якщо їх відпустити на волю, вони швидко відновлюють притаманну їм поведінку.

Не гоніться за оригінальністю при виборі домашньої тварини. Пам’ятайте: ви обираєте для себе справжнього друга та члена родини. Може, кіт з цією роллю впорається краще крокодила?

Карина Суворова