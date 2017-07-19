Ярмарок знань: класична освіта чи онлайн-курси?

Останнім часом роботодавці усе частіше підкреслюють, що диплом про вищу освіту й реальні фахові знання — зовсім не пов’язані речі. Яка вірогідність того, що нинішні студенти зможуть знайти своє покликання і влаштуватися на бажану посаду?

«За останні декілька років світ навколо нас сильно змінився, а школи та інститути — ні. Абсолютна більшість навчальних закладів безнадійно застаріли. В Україні ситуація зовсім сумна. ВНЗ також давно втратили монополію на освіту. Але, на щастя, доступ до знань давно не обмежується школами та інститутами», — пише на своїй сторінці в Facebook експерт українського IТ-ринку Артур Оруджалієв.

Провідні світові ВНЗ вже почали розміщувати відеозаписи лекцій своїх викладачів в Інтернеті. Крім того, на сайтах пропонують виконати завдання, які перевірять експерти. Тому онлайн освіта може стати цілком гідною альтернативою класичній. У будь-якому випадку, експерти впевнені: онлайн-навчання – не марна трата часу; це цілком конкурентний спосіб отримати якісні знання, але в більш доступній формі. І що важливо, сертифікат про проходження подібних курсів є якщо ще не головною умовою під час працевлаштування, то точно солідною перевагою.

Найпрогресивніша в Україні сфера — програмування та IT — активно пропагує самоосвіту, спираючись саме на навчання в Інтернеті. «Навколо просто величезна кількість коротких спеціалізованих програм, що набагато корисніші, ніж нафталінова академічна освіта. Завдяки інтернету можна отримувати доступ до кращих знань майже безкоштовно. Практично все, що завгодно можна знайти в декілька кліків. Воно краще і дешевше ніж те, до чого ми звикли », — стверджує Оруджалієв.

Україна займає 11-е місце в рейтингу країн з кращими програмістами. Але нам є, куди рости. Тому, намагаючись бути в тренді запитів іноземних роботодавців, наша країна поступово звертає увагу на популярну на заході альтернативну освіту. А попит на онлайн-курси у всьому світі росте зі спринтерською швидкістю: ще в 2011 році в мережі можна було знайти близько 300 програм для навчання, але вже в січні 2016 року їх кількість перевалила за 4500. Зростає і відсоток повного проходження курсів: всупереч поширеній думці, все менше людей відкладають самоосвіту «на потім».

В Україні онлайн-навчання вибирають з кількох причин. Цікаво, що іноді сам роботодавець може направити співробітників підтягнути кваліфікацію або подарувати таку можливість найбільш активним. Іноді на курс реєструються, вбачаючи в цьому єдиний спосіб швидко і якісно навчитися, кардинально змінити рід діяльності, не витрачаючи на це 5 років за студентською партою.

«З точки зору отримання інформації, онлайн-курси не програють традиційній освіті. Є сотні досліджень, де порівнюється офлайн-контент і онлайн. За однакової мотивації — різниці між цими способами отримання інформації немає», — каже в інтерв’ю для rabota.ua Іван Примаченко, засновник онлайн-курсів Prometheus.

Цікаво, що вже сьогодні 44% роботодавців зацікавлені в створенні онлайн-курсів як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. А тепер питання: що більш престижне і корисне — навчатися програмуванню за курсом, схваленим компанією Microsoft або Міністерством освіти України? «Комп’ютерні науки в Гарварді, стратегічний менеджмент в Копенгаген Бізнес Скул можна вчити, зробивши декілька кліків. Те, чого навчають у умовному житомирському університеті або в Києві на Лісовій — гірше. У всьому. Найцікавіше, що воно дорожче. Займає незрівнянно більше часу. І не дає взагалі нічого», – говорить Оруджалієв.

Практична користь такого курсу очевидна: вже через півроку учень програми JavaGr8 отримує професію, яка затребувана на ринку праці, при цьому за значно менші гроші. Радує і доступність онлайн-навчання: за гарною освітою більше не потрібно переїжджати до великого міста, що теж істотно заощаджує гроші.

Звичайно, університети не готові змиритися з тим, що їх модель викладання застаріває. Але чим більше часу мине, тим більш очевидною стане різниця між випускниками університетів і онлайн-курсів. Останні — завжди готові навчатися, знають, чого їм не вистачає, мобільні і гнучкі в роботі, орієнтуються в останніх тенденціях і вміють їм відповідати. А це якраз ті показники, які вже сьогодні коштують дорожче на ринку праці, і саме таких співробітників шукають роботодавці, при чому, не тільки в сфері IT.

«Є реальна необхідність навчити людей вчитися самостійно. Адже це головна навичка ХХI століття. Кількість інформації продовжуватиме рости, і тільки для тих, хто зможе організувати себе і впоратись з цим потоком, – відкриються великі можливості. Це вміння даватиме велику конкурентну перевагу », – стверджує Примаченко.

Дмитро Демченко