Європейські острови, які тримають у секреті

Розміщений у серці Атлантичного океану, потаємний світ північних європейських островів манить своїми вітрами, зеленими травами та захопливими краєвидами.

Між незвичайними Ісландією та Норвегією лежать оповиті таємницями Фарери. Фарери – архіпелаг із 18 островів, один із яких є повністю незаселеним. Кількість мешканців загадкових земель складає до 50000 чоловік, більшість з яких проживає у столиці – Торсгавні. Від 1984 року Фарерські острови існують як незалежна держава, яка перебуває під протекторатом Данії. Фарерська тут офіційна мова, але данська користується такими ж привілегіями, що і перша, до того ж, англійську мешканці островів теж знають. Туристи, які потрапляють сюди, мимоволі забувають про існування світу поза межами казки, в яку потрапляють. Відвідувачі рекомендують більше часу проводити з місцевим населенням, яке не тільки може більше показати та краще розказати про місцевість, де виросли та живуть, але й смачно нагодувати традиційними стравами з риби, смачною випічкою та напоїти чаєм.

Анастасія Токар