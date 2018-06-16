Їж солодке та… втрачай вагу!

Найбільша трагедія для дівчини під час дієти – це відмова від солодощів. А іноді так хочеться порушити всі заборони і скуштувати хоча б маленьку плиточку шоколаду. Та насправді не все так сумно. Професійні дієтологи запевняють: іноді солодке корисне для людини. І воно може бути низькокалорійними та дієтичними!

Смакуєш та худнеш

Передусім потрібно усвідомити, що людині необхідно вживати солодощі, адже вони сприяють виробленню ендорфінів – так званих гормонів радості. А особливо вони потрібні організму у весняний період, адже саме тоді виявляють найбільшу кількість депресій. Не ставте хреста на солодощах, навіть якщо ви вирішили сісти на дієту. Просто запам’ятайте кілька нескладних правил їх уживання.

Найдієтичнішими ласощами вважають пастилу, мармелад, зефір, сухофрукти та мед. Ці солодощі «перемагають» шоколад та тістечка через те, що не містять жиру. Адже калорійність «жирних» десертів становить близько 350 ккал / 100 г, тоді як решти – всього 130 ккал. Розглянемо кожен продукт детальніше.

Пастила – старовинна традиційна страва російської кухні. Її рецепт відомий ще з XIV століття. Пастилу виготовляли зі збитого пюре яблук кислуватих російських сортів (антонівка, тітовка, зеленка), а також м’якоті ягід – брусниці, горобини, малини, смородини. Традиційно в пастилу додавали мед або цукор, а також яєчний білок – для набуття стравою білого кольору. Проте насправді її можна готувати з самих яблук – це дуже просто.

А ще пастила може зберігатися до двох років. Серед переваг цієї страви – зміцнення імунної системи, активізація травного процесу, виведення токсичних речовин. Також пастила тонізує, відновлює працездатність та підвищує опір організму небезпечним зовнішнім впливам.

Мармелад можна приготувати на зовсім різних основах: з ягід, фруктів або желе, адже обов’язкові інгредієнти цих солодощів – пектин та агар-агар.

Пектин – це компонент, який отримують із фруктів та ягід. Він сприяє виведенню токсинів і радіонуклідів, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє нормалізації рівня холестерину в крові. Велику кількість пектину містять яблука, груші, цитрусові, айва та абрикоси.

Агар – натуральний інгредієнт, який є у водоростях. Він багатий на вітаміни Е, В5, К, залізо, калій, магній та кальцій.

Зефіром у Давній Греції називали бога вітру, який, за легендою, подарував людям рецепт цього кондитерського виробу. Саме тому він надзвичайно легкий та приємний на смак.

За складом зефір подібний до мармеладу: фруктове пюре, білок; агар, пектин або желатин. Про останній ще не йшлося. Желатин – продукт тваринного походження: його виготовляють із хрящів, сухожиль та кісток тварин. Тому він дуже корисний для людей з переломами або тріщинами кісток.

Головна відмінність між мармеладом і зефіром – додавання білку в останній, що надає страві більшої пружності.

Сухофрукти – ті самі фрукти, але без води. Секрет їх солодкості – в тому, що під час висушування виробляється фруктоза, солодша за глюкозу та сахарозу. Цей вуглевод – надзвичайно корисний для печінки. Також він знижує ризик появи карієсу і запальних процесів ротової порожнини. Цікаво, що фруктоза прискорює переробку алкоголю. Крім неї, сухофрукти містять мікроелементи – калій, магній, натрій, залізо та клітковину, яка сприяє очищенню кишечника.

Кожен окремий сухофрукт має специфічні властивості. Родзинки так само корисні, як і свіжий виноград: вони заспокоюють нервову систему, усувають анемію та слабкість, допомагають людям із хворим серцем чи печінкою. Курага містить багато калію – тому добре впливає на серце. Її також корисно вживати для профілактики застуди, як і інжир. До речі, останній також здатен очистити кишечник та нормалізувати діяльність щитовидної залози. Ще один часто вживаний сухофрукт – чорнослив. Він найкраще впливає на шлунково-кишковий тракт.

Про корисні властивості меду нам розповідають ще з дитинства. Але зловживати цим солодким продуктом не варто: він не менш калорійний за цукор. Мед може врятувати від депресії та застуди; підвищити імунітет. Цікаво, що мед – природний консервант: він ніколи не покривається пліснявою, як і занурені в нього продукти.

Як правильно їсти солодке?

Навіть такі безпечні для здоров’я солодощі краще вживати, враховуючи декілька простих правил.

Солодке бажано їсти до обіду. Найкраще це робити після сніданку, коли організм потребує найбільше енергії. Відомо, що зранку потрібно їсти половину свого денного раціону. До обіду солоденьке позитивно вплине на ваш організм.

А ось їсти перед сном – взагалі не варто. Організм просто не встигне перетравити все, що ви з’їли за день, адже йому також потрібно відпочивати.

За рекомендаціями дієтологів, корисні солодощі краще вживати за годину після основного прийому їжі.

На день краще вживати максимум дві столові ложки меду, але не одночасно з їжею та бажано в 2–3 прийоми. Що стосується інших корисних солодощів, їх теж потрібно небагато – близько 30 грамів на добу.

Крім вищевказаних дієтичних ласощів, корисним також може бути гіркий чорний шоколад. Та якщо ви вже відкусили шматочок, сьогодні обмежте вживання інших солодощів.

Як не треба їсти солодощі? Принаймні – під час дієти

Не можна їсти торти, кекси, тістечка – тобто все, що містить вершкові, масляні наповнювачі або виготовлене з дріжджового чи пісочного тіста.

Також потрібно бути дуже обережними з медом. Надмірне його вживання підвищує ризик цукрового діабету і ожиріння. Також мед сприяє утворенню карієсу – навіть більше, ніж цукор. Краще прополоскати ротову порожнину або почистити зуби навіть після маленької порції меду. Не радять давати мед дітям до двох років: в них може з’явитися алергічна реакція.

З цукровим діабетом не можна їсти продукти з великим вмістом фруктози. Тому вживання інжиру та родзинок краще обмежити.

Отже, солодке просто необхідне для вашого організму. Якщо хочете схуднути – не відмовляйте собі в ньому. Вперед за пастилою, мармеладом, зефіром, сухофруктами або медом!

Катерина Москалець