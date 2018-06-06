За освітою до Канади

Новий навчальний наближається, тож перед абітурієнтами дедалі гостріше постає питання — в якому місті чи в якій країні здобувати вищу освіту? Через гарне співвідношення ціни та якості навчання майбутні студенти все частіше обирають Канаду. Про те, чим канадська система вищої освіти відрізняється від української, та які має переваги над іншими країнами світу, розкажемо у цьому матеріалі.

Коледжі в Україні та в Канаді

Коли українець каже, що навчався в коледжі, це викликає посмішку. Коли канадець каже, що закінчив коледж — це викликає повагу. Чому ж так? Хоча в нашій країні коледж офіційно є вищим навчальним закладом, велика кількість громадян (особливо старшого покоління) помилково ототожнює коледж із технікумом. Насправді ж ці навчальні заклади мають різні рівні акредитації, і тому в технікумах можна отримати лише середню спеціальну освіту, а в коледжах — вищу.

Канадські студенти можуть отримати вищу освіту в коледжах або політехніках. Останніх у країні набагато менше — вони не дуже популярні, адже зосереджені на одній спеціальності. Навчання в коледжі може тривати від шести місяців до чотирьох років залежно від програми.

Найкоротші за тривалістю сертифікатні програми — від пів до півтра року. Вони дозволяють опанувати такі професії як перукар або секретар, тому навчання зосереджене на здобутті професійних навичок та практиці. Після закінчення програми випускникові вручають сертифікат (certificate), який може бути переддипломним (до здобуття ступеня бакалавра) або післядипломним (після закінчення бакалаврату — щось подібне до наших курсів підвищення кваліфікації).

Дипломна програма триває від двох до трьох років. Вона зорієнтована на опануванні складніших професій: програміста, архітектора, дизайнера, маркетолога тощо.

Найбільш тривалим є навчання для здобуття ступеня бакалавра — 4 роки. В усіх канадських коледжах можна отримати диплом бакалавра за практичними спеціальностями. У цьому полягає найбільша відмінність між канадськими та українськими коледжами.

Університети в Україні та Канаді

Площа Канади майже у 15 разів перевищує площу України. При цьому в Україні 325 університетів, а в Канаді — 98.

В українських університетах можна здобути диплом бакалавра (3-4 р.) та диплом магістра (1-2 р.). Загалом, студент в Україні витрачає 5-6 років на здобуття повної вищої освіти. На медичних спеціальностях в Україні, як і закордоном, навчання триває набагато довше.

Прикрим фактом є те, що в українських університетах велику увагу приділяють теоретичним знанням, і це абсолютно не залежить від обраної професії.

Університети Канади пропонують три освітні програми: бакалаврат (4 роки), магістратуру (1-2 роки) та докторантуру (до 9 років). Найпопулярнішою є чотирирічна програма на отримання диплому бакалавра.

У Канаді, як і в Україні, роблять акцент на теоретичних знаннях. Там вважають, що в університетах навчаються ті студенти, які хочуть серйозно займатися наукою. Програми магістратури та докторантури направлені на дослідницьку та наукову роботу в рамках тієї спеціальності, здобутої на бакалавраті. Ті студенти, які бажають отримати практичні навички, навчаються в коледжах.

Фінансування вищої освіти

За формою власності та джерелом фінансування в Украні і Канаді університети поділяються на державні та приватні.

У Канаді більше 80% університетів є державними. Вони підпорядковані провінціям, у яких розташовані. Влада провінції самостійно визначає розміри фінансування та кількість стипендій, і тому в різних куточках країни вони можуть різнитися. Приватні університети фінансують інвестори та студенти за рахунок вартості навчання.

Зараз в Україні налічується близько 70% державних університетів, які отримують фінансування з бюджету України. Приватні університети працюють за тим же принципом, що і канадські.

Вартість навчання

На цінову політику українських вишів впливають такі фактори як: ступінь акредитації, форма власності, рейтинг університету та обрана спеціалізація. Тому ціни коливаються від 13 до 35 тис. грн за рік навчання. Звісно, якщо переводити ці суми в доларову валюту, вони здаватимуться не настільки вже й великими. Проте і наші університети топові місця у світових рейтингах не займають.

В Канаді ціни так само залежать від перелічених вище факторів. За навчання треба сплачувати від 12 до 30 тис. канадських доларів на рік. Зазвичай навчатися в коледжі вдвічі дешевше, ніж в університеті. Ціни у Канаді суттєво нижчі в порівнянні з такими англомовними країнами як США, Великобританія та Австралія.

Переваги навчання в Канаді

Чи не найбільшою перевагою Канади над іншими країнами є те, що канадські виші приймають абітурієнтів-іноземців одразу після закінчення ними шкіл або університетів у рідній країні. Наприклад, у Великобританії потрібно пройти рік підготовки і тільки потім здавати вступні іспити.

Оскільки Канада двомовна країна — державнимим мовами є англійська та французька, то і навчання може бути або англійською, або французькою, або англійською і французькою одночасно. Вибір залишають за студентом. При навчанні на бакалавраті в коледжі студенти мають змогу записатися на «co-op course», під час якого рік роботи за спеціальністю зараховується як академічний рік.

Не менш привабливою для українських студентів є можливість поєднувати роботу та навчання. Спочатку можна працювати тільки на території кампусу, а через деякий час і за його межами. Це дає змогу іноземним студентам не лише швидше адаптуватися в новому середовищі, але і трохи поповнити свій бюджет.

У північноамериканських країнах під час навчання в коледжах та університетах великого значення надають спорту. Можна навіть отримати стипендію не за академічні, а за спортивні досягнення.

Навчання у Канаді починається двічі або навіть тричі на рік. Перший семестр розпочинається у вересні, другий — у січні, а третій — у травні. Це дозволяє вступати до коледжу тричі на рік без прив’язки до однієї дати. Набір до університету проводиться двічі на рік — у вересні та у січні.

Варто пам’ятати, що канадці цінують свій час та свої гроші. Саме тому від освіти очікують перш за все практичних навичок, які знадобляться у професії. Нагадаємо, що канадський диплом про вищу освіту визнаний у всьому світі.

Перспектива переїзду до Канади

Після закінчення вишу іноземним студентам надають дозвіл на роботу в Канаді тривалістю до трьох років. Ця можливість відкриває інші «двері» — отримання права на проживання за категорією «незалежний іммігрант». Під цю категорію підпадають люди з вищою освітою та гарними професійними навичками. Вона надає статус постійного мешканця, який поширюється ще й на сім’ю цієї людини. Через три роки проживання в Канаді можна отримати канадське громадянство.

Анна Романовська