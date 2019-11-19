Закарпатський замок стане резиденцією Святого Миколая

Цього року, 14 і 15 грудня, середньовічний замок «Сент-Міклош», що розташований у смт Чинадійово, перетвориться на особисту резиденцію Святого Миколая. Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА .

У повідомленні йдеться, що «у замку «Сент-Міклош» Святий Миколай відкриває особисту резиденцію. 14-15 грудня хатинка чудотворця відкриє чарівні дверцята і прийматиме листи від дітвори». У резиденції стоятиме магічна поштова скринька, до якої можна буде вкинути листа. Крім того, всі охочі зможуть віддати свого листа Святому Миколаю особисто.

Під час церемонії відкриття резиденції на відвідувачів чекатиме святкова програма: казкова екскурсія, різдвяні фотозони, зимова лотерея, катання на замковій кареті, частування запашним чаєм та настоянками від чарівної феї, передбачення на наступний рік, ярмарок hand-made виробів, школа юного лицаря та різноманітні майстер-класи.

Запрошують усіх, «хто любить зиму і вірить у диво» 🙂

Джерело