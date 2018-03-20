Зальцбург — місто, де час зупинився

Зальцбург щорічно відвідують тисячі туристів. Це мальовниче містечко в західній Австрії безсумнівно залишає в душі кожного, хто тут побував, незабутні враження. Незважаючи на те, що Зальцбург є четвертим за величиною в країні, зсередини він справляє враження невеликого старовинного містечка, загубленого десь у горах…

Не бійтеся розгубитись

Потрапивши в Зальцбург, кожен може трохи втратити голову. Шо відвідати, куди піти? Вузькі маленькі вулички наче просять пройтися ними, а собори вражають своєю величністю. Одразу варто відзначити, що в центрі міста ви не знайдете жодної нової архітектурної споруди, крім газетних кіосків, але й вони збудовані у старовинному стилі, тому гармоніюють з оточенням. Річ у тім, що до старої частини Зальцбурга можна потрапити тільки крізь ворота старого міста, за якими заборонено будувати нові будівлі. Тут дозволена тільки реставрація. Це ж правило стосується і гіпермаркетів, отже, любителям шопінгу доведеться відправитись у подорож практично на околицю міста, що теж, до речі, досить мальовнича.

У центрі міста виникає відчуття, що час тут ніби зупинився. Будинки, повиті плющем, вуличні музиканти, карети й ринок на центральній площі — все як у далекі часи середньовіччя. Насамперед, кожен турист, який приїхав до міста, має побувати на набережній річки Зальцах. Звідти відкривається чудовий вид на фортецю, яка знаходиться високо на горі, старовинні готелі та готичну церкву Сен-Андре (або ж Святого Андрія) недалеко від площі з мелодійною назвою Мірабель (вона ж Мірабельплатц).

Тут був Моцарт

Удосталь намилувавшись річковими пейзажами, варто відправитись у серце старого міста — на головну торговельну вулицю Ґетрайдеґассе. Вона зовсім не схожа на безліч сучасних вулиць. З усіх боків її прикрашають ковані вивіски магазинів, зроблені, напевно, ще багато років тому. Коли повернетеся на цю вулицю знову, обов’язково зазирніть в один із найближчих провулків або прохідних дворів — можливо, там причаїлася маленька затишна кав’ярня, яка порадує вас традиційним яблучним струдлем і чашкою кави. Тут можна знайти все: від старих німецьких листівок до магазину, в якому цілий рік продають крашанки. Дійшовши до кінця вулиці, побачите незвичайну крамницю під назвою «Mozart». Там продають відомий австрійський шоколад і цукерки «Моцарт». Їх виробляє також і Німеччина, але винайшли рецепт саме майстри Зальцбурга, і саме в цьому місті досі існує маленька кондитерська, з якої все й почалося. Усі цукерки роблять вручну. Якщо купуватимете кілька, зверніть увагу на колір паковання — у справжніх він повинен бути синім.

Місто має не тільки багатовікову історію, а й видатних громадян. Саме тут 27 січня 1756 року з’явився на світ відомий композитор Вольфганг Амадей Моцарт. До свого сімнадцатиріччя він жив на вулиці Ґетрайдеґассе, у будинку номер 9. Цей будинок зберігся до наших днів, проте, на жаль, від початкової кладки мало що залишилось, оскільки в нього потрапила бомба під час війни. Дім був відреставрований, і на його фасаді величезними літерами написано «Будинок, у якому народився Моцарт». Танцклас, де грав композитор, таки вцілів.

Недалеко від будинку Моцарта є кав’ярня, що її міг би відрекомендувати вам будь-який «ревізор». Розташована вона у старовинній будівлі університету, недалеко від фестивального концертного залу «Моцартеум» у колишніх князівських стайнях. Тут завжди доволі багато людей, але це переважно місцеві жителі, що свідчить про смак і доступні ціни. Заклад потішить гарячим глінтвейном, пирогами з яблуками і приголомшливою атмосферою. Цікавий факт: мову офіціанти розуміють погано, але завжди усміхаються.

Дзвони Резиденції

Головна площа міста — Резіденсплатц. Тут можна помилуватися фонтаном у стилі італійського барокко. Сама будівля Резиденції наразі є музеєм і його можна оглянути зсередини, хоча понад двісті років вона була у розпорядженні князів-архієпископів. Унікальна пам’ятка архітектури — Нова Резиденція, прикрашена дзвіницею і більше схожа на монастир, ніж на палац. Три рази на день дзвони виконують ґлокеншпіль — дзвін, що знаменитий у Зальцбурзі. Варто виділити на це час (сьома чи одинадцята ранку, або ж шоста ввечері). Не важливо, що ви оберете, але ліпше все ж таки вранці, коли ранковий туман створює таємничу атмосферу. Однією з улюблених пам’яток туристів і водночас городян є зальцбурзький базар. Тут можна знайти все, мовби сюди приїжджають ремісники і фермери з різних куточків країни. На одному прилавку — запашні домашні ковбаси, на другому — мед і пряники, а на третьому — дерев’яні гребінці. Не забудьте і про знаний місцевий перекус — сосиски з салом.

Незвичайна фортеця Хоензальцбург

Радимо відвідати також фортецю на верхівці гори. Вона має назву Хоензальцбург, що в перекладі означає «верхній Зальцбург». Потрапити до фортеці можна на фунікулері або пішки. Нижня станція фунікулера знаходиться недалеко від Кафедального собору, на вулиці Фестуенґассе. Підйом триватиме всього кілька хвилин. Обравши цей спосіб, ви отримаєте унікальну можливість подивитися на місто з висоти. До речі, фунікулер цей існує з 1892 року. Другий варіант — піша прогулянка. Необхідно буде піднятися однією з вузьких вуличок, де вас очікуватиме черговий сюрприз. Тихі, красиві вулиці центру тут змінюються нетуристичними місцевими «нетрями», що дуже цікаві. Вийшовши з провулків, ви опинитесь у парку, де всього одна алея. Звідти відкривається приголомшливий вид на гору Унтерсберґ — найвищу точку Баварських Альп.

Фортеця зовсім не схожий на замки у класичному їх розумінні. Вона складається з декількох будівель, має витягнуту форму і нагадує невелике містечко. Датується фортеця ХІ століттям. Вхід коштує 7 євро. Усередині можна побачити білокам’яні будинки, вежі, склепіння залів та важкі колони. Побувавши в замку, ви з новою силою відчуєте історичну міць Зальцбурга, який, незважаючи на свою багатовікову історію, все ж залишається казковим затишним містечком.

Якщо маєте за мету погуляти, то до Зальцбурга ліпше їхати навесні. Гарна погода дозволить здійснювати довгі піші прогулянки, милуватися містом чи заміськими територіями. Але спостерігається тенденція, що Зальцбург стає популярним в холодну пору року: любителі гірськолижних курортів поєднують спорт і культурний відпочинок, приїжджають сюди на кілька днів або замовляють добову екскурсію. Найбільший наплив туристів, мабуть, у січні, після новорічних свят. Практично кожен, хто замовляє тури на гірськолижний курорт Бад Ґаштайн, також відвідує і Зальцбург.

Олександра Бархатова