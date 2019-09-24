Замок із серіалу «Абатство Даунтон» виставили на Airbnb

Сервіс Airbnb пропонує двом гостям переночувати в замку Хайклер, графство Хемпшир, де проходили зйомки одного з найпопулярніших британських серіалів «Абатство Даунтон». Потрапити в родове гніздо графів Карнарвон зможуть тільки дві людини і тільки на один день – 26 листопада. Подати заявку на участь у програмі можна буде після 1 жовтня.

Двоє щасливчиків можуть провести ніч у замку, де знімався серіал за ціною $ 187. Таку можливість нададуть лише двом фанатам серіалу власники замку – граф і графиня Карнарвон. На сайті вказано, що учасники відбору повинні переконати графа і графиню, що вони дуже люблять «Абатство Даунтон». Для участі охочі мають володіти обліковим записом на Airbnb із позитивними відгуками.

Із зручностей гостей замку очікують лише гаряча вода і опалення, а ось телебачення, Wi-Fi, пральної машини та кондиціонера там немає. Переможці програми переночують в одній із 300 спалень Хайклера, потраплять на екскурсію по замку і околицях і зможуть поспілкуватися з графом і графинею Карнарвон.

Пропозиція з’явилася напередодні виходу повнометражного фільму «Абатство Даунтон» на великий екран. В Україні прем’єра фільму відбудеться 31 жовтня.

«Абатство Даунтон» (англ. Downton Abbey) – британський телесеріал від творців «Госфорд-паркa», поставлений за оригінальним сценарієм Джуліана Феллоуза компанією «Carnival Films». Прем’єра відбулася 26 вересня 2010 на каналі ITV. У 2011 році серіал увійшов до книги рекордів Гіннеса як “найбільш обговорюваний критиками телесеріал”.

Джерело

Альона Малюкова