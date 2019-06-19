Здоровий манікюр: вплив гель-лаку на нігті

Переваги гель-лаку очевидні: він моментально висихає та міцно тримається протягом місяця. Це ідеальне покриття для тих, хто не хоче щодня перефарбовувати нігті звичайним лаком, адже при його використанні манікюр псується лише від одного миття посуду. Проте, серед медиків не вщухають суперечки, чи не є використання гель-лаку шкідливим для нігтьових пластин.

Гель-лак і шелак: яка різниця?

Близько семи років тому американська компанія представила перший в світі гель-лак з назвою Shellac. Гель-лаки швидко стали популярними, а назва Shellac стала прозивною (наприклад, як підгузки сьогодні часто називають «памперсами» через торгову марку Pampers, що виробляє гігієнічні товари для малюків).

Сьогодні всі гель-лаки називають шелаком. Тим часом продукція різних виробників відрізняється за складом, структурою, консистенцією, правилами нанесення та впливом на нігтьову пластину. Таке покриття випускається в склянках з пензликами, наноситься за особливою технологією, а потім просушається у спеціальній ультрафіолетовій лампі кілька хвилин (час залежить від складу гель-лаку та властивостях лампи).

Саме з використанням лампи пов’язаний головний аргумент проти гель-лаків — нібито вплив ультрафіолету завдає шкоди організму. Насправді, якісні лампи є безпечними, але за умови, що лампочки вчасно змінюються. У кожної є термін придатності: кількість годин, яку вона повинна відпрацювати. Після закінчення цього часу використовувати її вже не можна, оскільки вона може виділяти шкідливі речовини. Спеціалісти радять просити сертифікат лампи, в якому буде вказано її термін придатності.

Склад гель-лаку: чи не є покриття шкідливим для здоров’я?

Перш за все необхідно звернути увагу на склад покриття для нігтів. До складу дешевих засобів входять токсичні речовини, які викликають руйнування клітин нігтьової пластини. Тому нігті стають тонкими, м’якими та крихкими, починають ламатися і навіть розшаровуватися. Відповідно, до складу дорогих гель-лаків, як правило, входять більш якісні компоненти. Проте, ціна не має бути головним аргументом у виборі покриття — варто звернути увагу на написи на скляночках.

Налякати мають наступні компоненти: формальдегід або формальдегідні смоли, толуол, етил ацетат, бутиловий ефір, метаклірова кислота, ксилен.

Перш ніж спокуситися на дешевий манікюр, поцікавтеся, з якими фірмами працює майстер манікюру, і ознайомтеся з їхніми цінами і складом в інтернеті. Краще користуватися гель-лаками відомих виробників.

Як правильно знімати гель-лак?

Спеціалісти визнають, що процес зняття шелаку є найбільш травматичним для нігтьової пластини. Ні в якому разі його не можна здирати або відколупувати, схопивши за кінчик, що почав відшаровуватися — так ви ризикуєте зняти не тільки покриття, але й верхні шари нігтів. Звичайно, найкраще знімати гель-лак у майстрів манікюру або в салоні краси, але, якщо часу не вистачає, це можна зробити власноруч.

На ватний диск потрібно нанести спеціальний засіб для зняття гель-лаку. Якщо такого немає, можна використати рідину для зняття звичайного манікюрного лаку. Прикладіть ватний диск до нігтя і загорніть фольгу так, щоб усередину не потрапяло повітря. Зачекавши 15-20 хвилин, розгортайте по одному пальцю і обережно усувайте залишки покриття з нігтя. Для цього використовуйте апельсинову паличку — вона менше нашкодить вашим нігтям.

Інша небезпека зняття гель-лаку, про яку часто говорять,— шкідливий вплив рідини з ацетоном, яка протягом 15-20 хвилин знаходиться в безпосередньому контакті з нігтями. Майстри манікюру погоджуються, що засоби з ацетоном дійсно погано впливають на основу нігтя, проте, оскільки час впливу нетривалий, рідина не встигає роз’їсти ніготь. Крім того, процедура зняття гель-лаку відбувається рідше, ніж звичайного манікюрного лаку. Це означає, що ніготь рідше піддається обробці рідини з ацетоном і менше травмується.

Чи є протипоказання для використання гель-лаку?

Оскільки основною метою манікюру з гель-лаковим покриттям є краса, а не здоров’я, наносити засіб потрібно на здорові нігтьові пластини, рівні й гладкі, легко-рожевого кольору, з матовим відтінком і лункою у формі невеликого місяця. За словами фахівців, не варто намагатися за допомогою манікюру замаскувати будь-які проблеми з нігтями. Якщо вас турбує стан нігтів — зверніться до дерматолога. Всілякі смужки і крапочки, нерівності та будь-які зміни кольору й форми нігтів сигналізують про захворювання.

Відпочинок для нігтів: робіть паузи між відвідуваннями майстрів манікюру

Незалежно від матеріалу, лікарі не радять покривати нігті гель-лаком регулярно. Використання більшості засобів зменшує, а іноді й повністю блокує постачання кисню через нігтьову пластину. Саме тому з часом покриті шелаком нігті починають жовтіти, тьмяніти, стають тонкими та деформуються. Якщо ви проносили покриття гель-лаком 2-3 тижні, обов’язково дайте нігтям відпочинок хоча б тиждень.

Здорові нігті: поради фахівців

Завжди тримайте нігті в чистоті і робіть гігієнічний манікюр. Варто зауважити, що ризик занесення інфекцій в ранки від неправильно зрізаних кутикул дуже високий. Оскільки на пальцях розташовується найбільша сітка капілярних судин, інфекція може поширитися. Якщо з’явилися хворобливі відчуття і ви помітили запалення, терміново звертайтеся до лікаря.

Залежно від вашого віку і стану шкіри обов’язково підберіть крем для рук і застосовуйте його регулярно.

Лікарі радять не відрощувати дуже довгі нігті, інакше м’язи рук будуть постійно напружуватися, особливо якщо ви працюєте за комп’ютером. Це створює сприятливий ґрунт для розвитку «тунельного синдрому» — неврологічного захворювання, яке проявляється тривалим болем і навіть онімінням пальців.

Використовуйте різноманітні олії, наприклад, робіть ванночки, сольові або з рослинних олій (виноградних кісточок, мигдального, макадамії). До основи можна додати ефірні олії (розмарину, лаванди). Така процедура зміцнить вашу нігтьову пластину. Розчин олій потрібно розігріти до 40 ° С і занурити в нього нігті (без покриття!) на 10-15 хвилин. Процедуру рекомендується робити раз на тиждень.

Тетяна Друзяка