Здоровий спосіб життя – запорука твого успіху

Правильне харчування, регулярне заняття спортом, здоровий сон – речі, які сьогодні мало для кого є пріоритетними. Людей 21-го століття цікавлять більше матеріальні успіхи, кар’єрний ріст. Заради них вони готові погребувати власним здоров’ям. Проте ця жертва майже завжди є марною і людина не досягає того, про що мріяла. Такій тенденції є раціональне пояснення: успіхи на роботі прямо пов’язані з працездатністю людини, а працездатність пов’язана саме зі станом здоров’я. Цей нерозривний «ланцюжок життя» неможливо розірвати, його ланки – замінити. Його потрібно просто прийняти.

Отже, що таке здоров’я? Це стан живого організму, де всі органи здатні виконувати свої життєві функції. З народження організм людини (за нормальних умов) функціонує так, як має бути. Але в процесі росту його стан може погіршуватись. Які ж чинники на це впливають? Класифікуємо їх так: чинники зовнішнього впливу та індивідуальні чинники. Про першу категорію ми говорити з вами не будемо, адже реально вливати на них можуть лише державні уряди та міжнаціональні організації, діяльність яких пов’язана з розв’язанням екологічних проблем. Поговоримо про індивідуальні чинники, котрі регулюємо саме ми з вами.

Як люди шкодять самі собі?

Що мається на увазі під визначенням «індивідуальні чинники», або, простіше кажучи, як люди шкодять самі собі? До цієї категорії відносять: неправильне харчування, неповноцінний сон, перевантаження організму в ході своєї фахової діяльності, нераціональне зайняття спортом, незадовільна гігієна тіла та шкідливі звички, такі як тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків. Усі ці порушення ми робимо з власної ініціативи, ніхто нас не змушує. Виникає питання: чому люди добровільно випробовують свій організм з дня на день, прекрасно знаючи, до яких наслідків це може призвести. Давайте проаналізуємо.

Зв’язок між успіхами в кар’єрі та здоровим способом життя.

Почнемо ми з того, що життя – не проста річ. Воно, як хвиляста смуга, з білими та чорними плямами і неможливо передбачити, який сюрприз воно піднесе. Ситуації бувають різні, і люди не завжди обирають вірний шлях вирішення проблем. Наприклад, ви працюєте вже десять років на якусь корпорацію, очікуючи кар’єрного росту. Працюєте старанно, не покладаючи рук, при цьому нехтуючи режимом дня здорової людини. Це збалансований, поживний раціон, правильний діапазон сну (залежить від вікової категорії людини), повноцінна гігієна тіла, та регулярне заняття спортом. Усім цим людина жертвує заради кар’єрних успіхів, тим самим перенавантажуючи свій організм. Це призводить до того, що здоров’я людини погіршується. Таким чином працездатність падає, людина почувається кволо та нерішуче, починає частіше хворіти. У такому стані якісно та продуктивно виконувати свої обов’язки неможливо, через що мрії про успіх так і залишаються мріями.

Не досягнувши бажаних результатів, кар’єрист впадає в депресію. Він не розуміє, чому так сталось, винуватить всіх навколо, окрім себе. Що відбувається далі? Він починає шукати розради в пияцтві, тютюнопалінні, починає вживати наркотики. Це вже крайня стадія гніту, результатом якої є: відсутність успіху, фізичного здоров’я та психологічного. Але з чого все почалось?

Усе почалося з того, що наш герой неправильно розставив пріоритети. Таку помилку роблять дуже багато молодих та амбітних людей. Їх цікавлять гроші, багато грошей, і вони хочуть швидше їх заробити. Це нормально. Людина без амбіцій – це тіло без душі. Проте амбіції мусять спонукати не тільки до здобуття матеріальних багатств, але й до фізичного та духовного розвитку. Відомий український психолог Алла Анатоліївна Чайковська висловила з цього приводу свою думку : «Успішне та щасливе життя людини залежить від трьох компонентів: фізичне здоров’я, психологічне та інтелектуальний розвиток». Іншими словами, кожна людина, перед тим як поглиблюватись у світ комерції та фахової діяльності, спочатку має створити проект під назвою «Я». І почати потрібно з першої позиції, а саме фізичного здоров’я.

Фізичне здоров’я.

Фізичне здоров’я відображає поточний стан органів і систем органів людського організму. Його важливість полягає в тому, що від нього напряму залежить ваш стан загалом. Коли людина має потужний імунітет, сильні, розвинені м’язи та правильнофункціонуюючі внутрішні органи – вона є енергійною та бадьорою. Як цього досягти? Вести здоровий спосіб життя, тобто правильно харчуватись, мати здоровий сон та займатись спортом. Раціон людини має бути збалансований, відповідно до її параметрів та ритму життя. Простіше кажучи, людина має вживати стільки, скільки потрібно організму для нормального функціонування. Тривалість сну має відповідати віку людини. Фахівці з Національного фонду сну в США провели дослідження і виявили, що діапазон сну в різних вікових категоріях відрізняється. Наприклад, якщо малюки віком від 1 до 2 років мають спати від 11 до 14 годин на добу, то діти шкільного віку (6-13 років) мають спати від 9 до 11 годин. Молоді та дорослі люди ( 18-64 роки) мають спати від 7 до 9 годин. Якщо спати менше чи більше норми, людина почуватиметься кволо протягом дня.

Далі спорт. Займатись спортом безперечно важливо для здоров’я. Це тримає ваше тіло в тонусі, спонукає розвиток усіх груп м’язів і тим самим робить вас сильнішим. Проте спорт може нашкодити, якщо займатись ним бездумно. Для того, щоб отримувати лише користь, потрібно попередньо проконсультуватись з фахівцем. Спортивний тренер пояснить, які вправи слід робити та як часто, розробить програму раціону відповідно до ваших цілей. До того ж, він не дасть вам лінуватись, адже спортом потрібно займатись на регулярній основі для досягнення бажаних результатів. Відомий в Києві тренер по фізпідготовці Іван Загорняк сказав: «Для більшості людей фітнес має короткотерміновий характер. Насправді ж заняття спортом мають стати для вас невід’ємною частиною життя, в першу чергу для укріплення здоров’я, піднесення самооцінки та покращення настрою».

Психологічне здоров’я.

Окрім фізичних показників свого тіла, потрібно піклуватись і про ментальні. Стреси, депресія з різних причин – все це негативно впливає на психічний стан людини. Як вже зазначалось раніше, життя – річ складна і до нього треба вміти пристосовуватись. А саме : не звертати увагу на дрібниці негативного характеру, котрі суттєво не впливають на ваше життя та піклуватись про «внутрішній стержень» (самооцінку), котрий, як і будь-який фізичний орган, може пошкодитись. У такому випадку його треба лікувати. Для цього існують спеціальні фахівці – психотерапевти, котрі лікують, як деякі з них люблять казати, душі людей. Але це вже крайній випадок. З будь-якого стану депресії вам допоможуть вийти близькі люди – родичі, друзі. Ефективність їхньої допомоги залежить від вас. Замкнутість, нерішучість, надмірна сором’язливість – не синоніми скромності, і є шкідливими рисами характеру. Людина має бути достатньо відкритою для того, щоб мати змогу поділитись своїми переживаннями з близькими. Тільки в такому випадку вони зможуть вам допомогти. А забутись в алкоголі чи наркотиках – справа слабких людей.

Інтелектуальний розвиток.

І останній з трьох наріжних каменів щасливого та успішного життя – інтелектуальний розвиток. Свій інтелект, як і тіло, потрібно розвивати. Для цього потрібно читати, багато читати. У процесі читання наш мозок стає активним, починає працювати. До того ж, читаючи книгу, людина поповнює свій словниковий запас та отримує нові знання.

Також для розвитку інтелекту вчені радять більше прислухатись до думок інших людей, якими б абсурдними вони вам не здавались. Є така народна мудрість: «у дискусії народжується істина». Саме в дискусії, а не в суперечці. Тобто, наводячи аргументи на користь своєї правоти, потрібно ще й уважно слухати свого співбесідника. Якщо всі учасники дискусії зробили саме так, тоді кожен з них не згаяв час дарма.

Планування дня – ключ до успіху.

Фізичне, психологічне здоров’я та інтелектуальний розвиток – це фундамент успішного та щасливого життя кожної людини. Але збудувати його дуже не легко, інакше світ не знав би таких слів як «невдаха» чи «нещастя». Для того, щоб встигати слідкувати за вищесказаними процесами, потрібно самоорганізуватися. Іншими словами, потрібно раціоналізувати свій розпорядок дня.

Жити за правилами ніхто не любить. Є така досить поширена серед людей (особливо молоді) думка : «Правила – це як кайдани, котрі тримають тебе в клітці. Жити без правил – означає бути вільним». І мало хто при цьому замислюється над тим, що правила вигадали непросто так. Регулювання свого розпорядку денного дозволяє людині раціонально планувати свій час. Переваги планування полягають в тому, що людина чітко знає, що вона робить в конкретний відрізок часу, таким чином позбавляє себе зайвої метушні протягом дня. Крок за кроком, вона робить те, що вважає необхідним і встигає все. Встигати все – це і є свобода. А бути здоровим та розумним – це і є успіх!

Ігор Мельник