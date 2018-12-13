Здоровим бути модно! Перші кроки у фітнесі

Жіночі стандарти краси щодня стають все суворішими та вимогливішими. Кожна панянка має прекрасно виглядати і бути у формі. Чоловіки теж не відстають у цій гонитві за ідеальним тілом. Саме тому у ХХІ столітті настільки популярними є фітнес-клуби та персональні тренери.

На тренерів покладається велика відповідальність за клієнта. Адже добре виглядати і бути у формі – це не тільки спорт, а й правильне раціональне харчування. І це ні в якому разі не голодування чи страшні дієти. Тренер повинен кожному клієнту зробити індивідуальний графік тренувань; розрахувати навантаження, залежно від фізичної підготовки, стану здоров’я та маси тіла; розробити індивідуальну програму харчування.

Фітнес – це не тільки гарна фігура, а й здоровий спосіб життя, поліпшення настрою, самопочуття, фізичної форми та стану організму.

Через деякий час зросте ваша щоденна активність, зникне в’ялість, хода стане легкою, а постава – рівною.

З кожним днем кожна жінка знаходить недоліки у своїй фігурі і прагне їх позбутися – мало хто сьогодні задоволений своїм виглядом. Займаючись у групі, ти розумієш, що недосконала фігура не така вже й рідкість. Головною перевагою групових занять є конкуренція: кожна жінка мотивує себе тим, що хтось з інших в групі швидше досягне результату і її форми будуть більш привабливими.

Заняття у фітнес-клубі рекомендують психологи для зміни обстановки і відпочинку від побуту, іноді і від родини. Це допомагає відволіктися від домашніх клопотів, повсякденної рутини і сімейних проблем. Крім того, ви забудете шкідливі звички, гармонізуєте власне життя, позбавитеся хвороб та збережете молодість.

З такими твердженнями погоджується і дипломований спеціаліст в області фізичної культури та спорту, фахівець із фізичної реабілітації та чемпіон України з пауерліфтинґу Ігор Миколайович Ніколаєнко. Зараз він директор жіночого фітнес-клубу «Nautilus» і проводить у клубі групові та індивідуальні заняття з фітнесу для жінок та індивідуальні силові заняття для чоловіків.

«Головне в досягненні результату – це поєднання не лише комплексних силових занять, а й раціональне харчування. У кожної людини особливий організм, тому ще до початку занять слід приділити увагу масі тіла, стану здоров’я та рівню фізичної підготовки.

Це допомагає визначити правильне навантаження, кількість занять та дієту. Взагалі це важко назвати дієтою, тому що обмежень як таких немає. В основному потрібно споживати велику кількість вуглеводів і вітамінів, ні в якому разі не можна виключати білки. Багато води, зеленого чаю і натуральні соки.

Зовсім інша справа це силові навантаження для чоловіків, коли йде збільшення маси тіла, а потім за допомогою навантажень перетворення маси на м’язи. Адже сьогодні чоловіки, як і жінки, слідкують за своїм зовнішнім виглядом. Та й дівчата віддають перевагу накачаним хлопцям. Сьогодні модно бути сильним. Сильніша стать також вживає добавки, вітаміни та протеїни. І, до речі, якщо правильно вживати протеїни, за рекомендацією спеціалістів, то вони зовсім не шкідливі і від них не ростуть просто м’язи, як доводять нам багато міфів.

Одним словом, потрібно поєднувати фізичні навантаження, харчування та вітаміни. Не жаліти себе і віддавати всі сили для досягнення результату. Не обов’язково тренуватися щодня, для підтримки форми достатньо двох-трьох занять на тиждень. До того ж силові навантаження захищають від серцево-судинних захворювань».

В Університеті Каліфорнії у результаті досліджень виявили, що силовий тренінг, незалежно від ваги людини, дозволяє молодим людям запобігти проблем з серцево-судинною системою. Ті ж дослідження показали, що у огрядних людей, які не займалися спортом, рівень холестерину зашкалював. Тож, навіть якщо у вас є надлишкова вага, не бійтеся ходити в спортзал – це принесе тільки користь.

Силові вправи для чоловіків

Різноманітні силові вправи для чоловіків збільшують обсяги м’язів і підтримують загальний тонус. При постійних силових навантаженнях організм задіює спеціальні адаптаційні механізми, що збільшують м’язи, тобто спостерігається робоча гіпертрофія, причиною якої є синтез м’язових білків в організмі людини.

Чоловікам, які виконують силові вправи, необхідно задіяти різні групи м’язів. Заняття починаються розминкою, котра дає м’язам налаштування на подальше тренування. В основному силові тренування направлені на навантаження великих груп м’язів. Різноманітне та оптимальне навантаження надає тілу стрункості та зменшує розмір жирового прошарку. Таке заняття є суто індивідуальним, тому що враховуючи вік, масу тіла, стан здоров’я і фізичну підготовку, кожен обирає для себе кількість підходів і комплекс вправ. При цьому, основна задача – ретельне тренування усіх основних груп м’язів.

Фітнес для жінок

Величезний вибір популярних і ефективних програм фітнесу для жінок допоможе легко і природно включити спорт у життя. У жінок часто виникає питання і побоювання щодо розвитку рельєфної мускулатури, як у чоловіків. Тому багато жінок відмовляються від спорту і вважають, що краще обмежитися дієтами. Але одна дієта не допоможе. Крім силових тренувань, жіночий фітнес включає безліч програм, з якими тіло буде вдосконалюватися крок за кроком, зберігаючи плавні лінії і гармонійні пропорції.

Жіночий фітнес орієнтований на будь-який вік і рівень підготовки. Головне –знайти правильний баланс між різними фітнес-програмами і скласти ефективний індивідуальний план занять. Великий асортимент різних вправ з йоги, пілатесу, аеробіки та інших видів допоможе скомпонувати вправи для досягнення бажаного результату. Ефективнішим буде заняття з персональним тренером. Хоча б на перших стадіях, тренер зможе проконтролювати правильність вправ та допомогти у їх виконанні. Також професіонал завжди зможе підібрати індивідуальну та найоптимальнішу програму заняття. Серед традиційно популярних фітнес-програм можна обрати степ-класи, танцювальну аеробіку, силові уроки, блоки програм тощо.

Отже, сьогодні існує безліч програм для підтримки та вдосконалення свого тіла. Безліч тренажерних залів зі спеціальним оснащенням для вашої краси. Кожен зал включає жіночі та чоловічі тренування, має індивідуальних тренерів за спеціальним напрямом підготовки. Головне у тренуваннях – поєднувати заняття, харчування та відпочинок. Прагнути бути красивим здоровим та спортивним сьогодні дуже модно. Головне знайти в собі сили і бажання. Навіть ціна не має значення, адже такі вправи можна виконувати вдома чи на природі. Сил і бажання. Успіхів вам!

Марія Струпова