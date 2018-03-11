Земний Едем на Сейшелах

В рейтингу найкращих пляжів світу Сейшели займають перше місце. Так визначає «National Geographic». За легендами, на цих островах переховувались пірати і закопували скарби. Дехто і зараз подорожує сюди для пошуку коштовностей. Проте більшість туристів приїздить за іншими скарбами, теж унікальними: побачити гігантських слонових черепах, листя тропічних лісів, що сягає сім метрів, скуштувати кокоси-ендеміки і просто чудово відпочити на березі Індійського океану.

Особливості архіпелагу

Сейшели розміщуються на заході Індійського океану, на північний схід від Мадагаскару. Клімат на островах підходить для туризму завжди: температура становить від 26-32 °С. Офіційними мовами є креольська (суміш африканської та французької), французька та англійська. Архіпелаг складається зі 115 островів, з яких 74 – коралові. Вони сформувались із рифів та водоростей 65 млн років тому. Такі земні куточки вважаються найкращими курортами, оскільки, по-перше, вражають краєвидами, які створила природа (прозорі лагуни, численні затоки, мальовничі гори), по-друге, корали володіють цілющими властивостями. Щодо гранітних островів, то вони є взірцем дикої природи, оскільки з-поміж брил, які нерідко схожі на певні фігури, буяють кокосові пальми, іноді у тропічному лісі велетенські камені навіть нагадують статуї.

На ці острови приїжджають не для того, щоб потрапити у фешенебельні облаштовані квартали, а для того, аби насолодитись єднанням із природою. Говорять, що природа збереглась тут у первісному вигляді, як і була мільйони років тому. Вологі тропічні джунглі є такими ж незаселеними і таємничими. За легендами, саме на Сейшельських островах жили Адам і Єва, де і спокусились на заборонений плід, за що їх вигнали із раю. Серед місцевих жителів існує повір’я, ніби коко-де-мер (найбільший кокос у світі) був плодом, який спричинив вигнання Адама та Єви із саду.

Що пропонується туристам?

Центральна дорога головного острова Мае пролягає посередині атолу. В цій місцевості здіймається гора, а тому шлях до готелів нагадує форму серпантину. Номери готелю, окремі одноповерхові будиночки із назвою «бунгало», розташовано вздовж берега. Площа номерів становить від 90 до 325 м². В кімнатах є ліжко під балдахіном, душ, міні-бар, наявні кондиціонер, вентилятор, фен, праска. Балконами й терасами будиночки повернуті до краєвидів океану, кожен готель має свій окремий пляж. Біля джакузі – брили, що не мають одного визначеного кольору, а тому їхнє забарвлення змінюється залежно від сонячного світла та погоди. Кольори величезних каменів варіюються від рожевого до лавандового, від пастельного до бурштинового.

Серед ряду готелів є ресторани, що спеціалізуються на французькій та креольській кухнях. Серед страв переважають морепродукти, рис, каррі, місцевим делікатесом є «кокос із моря». Вага таких кокосів може сягати до 40 кг, і споживання цього рідкісного фрукта навіть охороняється законом. Скуштувати його можна лише заплативши від 110 до 130 доларів. Серед інших місць, крім ресторанів, де можна провести час, популярними серед туристів є TV-салони, магазини, бутики, настільний теніс, також проводяться фестивалі. До того ж можна замовляти розваги та послуги: орендувати яхту, займатись віндсерфінгом, дайвінгом, вітрильним спортом, пропонуються екскурсії найцікавішими місцями архіпелагу, зокрема поїздка до заповідника рідкісних черепах та рослин-ендеміків. Крім того, пропонується відвідати острови із поетичними назвами: Блаженства, Допитливий, Кузен, Силует, Велика та Маленька сестри, а також Бухта Блакитних Курочок, Рожевий гай (позначився французький вплив). Запрошують відвідати і столицю острова Мае – Вікторію.

Проте каменем спотикання є ціни на послуги та обслуговування. Туристичні агентства запевняють, що економний турист цілком зможе вкластися у $40 за день. Але якщо знімати готель середнього класу, то на одну особу варто розраховувати близько $65 за день. Для прикладу, середньостатистичний обід у номері коштуватиме не менше $22. Попри те, що банани ростуть на острові повсюди, їхня ціна – $3. Річ у тім, що збір урожаю тут мало розвинений, жителі зайняті переважно у сфері туризму і рибальства. А для того, аби придбати кокос як сувенір, доведеться витратити $110-130 та отримати довідку для митниці. В цілому рівень сервісу на Сейшелах можна порівняти із обслуговуванням у Таїланді, проте ціни на архіпелазі значно вищі. Сейшельці пояснюють високі ціни тим, що в них на островах і сервіс, і екзотична природа оцінюється на 5 зірок.

Унікальна фауна

Тваринний світ Сейшел дивовижний – тут проживають ендеміки, яких більше немає ніде на планеті. До того ж на архіпелазі не існує жодного хижого звіра чи отруйної комахи. Справжнім символом Сейшел вважаються черепахи, що мешкають на кожному із островів. Вони давно вже звикли до людей, тому і зелені океанські, і гігантські сухопутні черепахи охоче ласують фруктами з долонь туристів і люблять погладжування по шиї. Місцеві жителі говорять навіть, що дві старі черепахи – Джордж та Джеорджина спеціально переслідують туристів, аби ті їх погладили. Крім того, на острові Мае мешкає найстаріша та найважча черепаха у світі – Есмеральда. Вік її становить біля двохсот років. Цілі колонії подібних гігантських черепах заселяють острів Кюр’єз, а колонії зелених океанських проживають на острові Кузин, що є також домівкою морських пташок. Під водою живуть риби усіх кольорів веселки. За півгодини перельоту від острова Мае розташовано Пташиний острів. Цей атол є прихистком приблизно для півтора мільйона чорних крячок, що перебувають тут із травня до вересня. На острові Арід збираються найбільші у світі колонії рожевих крячок, малого фульмару та червонохвостих тропічних птахів. Мешкають на Сейшелах також летюча лисиця (споживає манго), голубий голуб, чорний папуга, якого важко почути, але ще важче побачити. За повір’ям, тому, кому вдалось побачити подібного рідкісного папугу, у всьому щаститиме.

Екзотична флора

Кокосовий горіх «коко-де-мер» є найбільшим кокосом у світі. Цей плід, як і велетенська черепаха, є символом архіпелагу. До того часу, як відкрили острів Праслін, морські хвилі виносили ці кокоси на узбережжя Азії та Європи. Горіхи були настільки незвичними, що люди подумали, ніби це плоди якоїсь морської рослини. Звідси і перша назва – «морський кокос». Загалом на Сейшельському архіпелазі віялоподібні кокосові пальми займають до 40% островів. Не можна не згадати і дерево-медузу, що є найбільш рідкісним деревом (на планеті їх існує лише 4). Дивовижною рослиною є Lalyann potao, що споживає виключно комах. Не Сейшелах можна побачити і пальму-сороконіжку, і дерево-вуж, і дерево-свічку, і навіть дерево-ложку. Ростуть і такі дерева: бананове, лимонне, мангове, кавове, апельсинове. Рослинний світ островів багатий і трав’янистими рослинами, одних лише орхідей тут неабияка кількість. Найлегше виявити на Сейшелах орхідею-голуба, орхідею-кокос і ванільну орхідею. Всього на архіпелазі 1500 видів рослин, з яких 82 – ендемічних.

Піратські таємниці і легенди островів

Найбільше легенд про закопані піратські скарби пов’язано саме із Сейшельськими островами. Говорять навіть, що біля їхніх берегів є досі незнайдені затонулі судна з коштовностями, а на деяких островах знаходять старовинні монети зі срібла та золота.

В минулому столітті було створено пошукову групу водолазів, які перевіряли подібні легенди. Водолази знайшли підводні світлини затонулих галеонів, середньовічні якорі та гармати, обліплені коралами. Проте південноафриканський журналіст Лоуренс Грін зазначає, що вже всі скарби було знайдено, а якщо і не віднайшли якісь речі, то «успішні шукачі скарбів просто тримають язик за зубами».

Джош Авунор, тутешній житель, стверджував навіть у 20-х роках ХХ століття, що знає, де саме пірати закопали скарб на острові Силует. Проте це був норовливий чоловік. Після першої невдалої спроби домовитися, він відмовився вести будь-кого до тієї схованки. Переповідають, що одному багатому землевласникові все-таки вдалося вмовити африканця показати таємне місце. Коли вони вже обігнули скелясту частину острова і збиралися висадитися на берег, Джош помітив, що за ними стежать. Він перелякався, повернувся до свого човна і з того часу більше ні з ким не спілкувався.

Дослідник Сейшельських островів Джуліан Мокфорд багато часу витратив на перевірку легенд про заховані скарби. Йому показали золоті кільця, знайдені неподалік від міста Вікторія на Мае, старовинні монети, знайдені у піску, перли. Однак Джуліан Мокфорд теж вважає, що скарби були знайдені жителями і туристами, які вміло приховують це, і тим самим зберігають таємниці арабських та індійських мореплавців.

Історична довідка

Перші поселення на островах Праслен і Мае будували французи, які з 1756 року почали створювати на архіпелазі плантації гвоздики, кориці та ванілі. Тоді острови були названі за іменем міністра Франції де Сешелля. Колоністи відправляли на Сейшельські острови рабів із Мадагаскару та Східної Африки. В 1794 році архіпелаг завоювала Велика Британія, що із середини XIX століття (після того, як скасували рабство в 1835 році) стала сприяти імміграції індійців на острови. Вони займалися торгівлею та працювали на пальмових плантаціях. У 1814 році був прийнятий Паризький договір, відповідно до якого Сейшельські острови стали офіційно британськими володіннями. 28 червня 1976 року острови здобули незалежність від Великої Британії.

Чисельність населення (на 2010 рік) – 88,3 тис., середня тривалість життя (станом на 2011) – 74 роки. Креольською мовою спілкується 91,8% жителів, англійською (офіційна) – 4,9 %. Щодо релігії, то переважна більшість, 82,3 % –католики.

Коментарі

Олександра Бірюкова, оператор туристичного агентства «Bee Travel», розповідає: «Сейшели – це одне із тих місць у каталозі путівників, де панує абсолютний спокій і гармонія з природою. Потрапити на ці острови – означає побачити унікальну флору і фауну. Зручним є те, що часовий пояс України та островів є майже однаковим: час на Сейшелах випереджує київський на 2 години за листопад-березень, а з квітня до жовтня – всього на 1 годину. На островах немає пріоритетного сезону для подорожей: температура повітря тут рідко опускається нижче +24-25°С. Більшість українських туристів вважають, що подорож на Сейшели є захмарною. Причиною цього є високі ціни. Для того, щоб зекономити, варто замовляти тур заздалегідь, укладати безпосередні контракти з готелями або ж слідкувати за новими акціями та пропозиціями на знижки. Крім того, про житло можна домовитись із місцевими жителями (вони добре знають англійську), їздити на громадському транспорті (в основному дорога неподалік від берегів океану, тому заодно випаде нагода побачити чудові краєвиди). Їжу варто купувати до настання вечора, оскільки магазини рано зачиняються. Спланувавши подорож, відпочинок справді буде незабутнім».

Вікторія Осадчук, яка відвідувала Сейшели: «Подорож на Сейшели здавалась мені недосяжною мрією. Проте ми із чоловіком вирішили поїхати туди на п’ять днів, аби на власні очі побачити цей земний рай. І хочеться сказати, що враження незабутні. Місцеві жителі доволі привітні, спілкуються англійською, і для них ця екзотика на островах – лише повсякденність. Вони живуть у гармонії з природою, встають рано-вранці і лягають із заходом сонця. Вже о 8-й вечора закриваються магазини і ресторани, і острів огортає абсолютна тиша та спокій. На другий день нашого перебування у номері вимкнулось світло. Ми опинились остаточно відрізаними від світу. Десь об 11 вечора ми вийшли до сервісної служби, аби дізнатись, чому немає світла. Мимоволі глянувши на небо, ми були вражені: зорепад був надзвичайний! Все небо мерехтіло і сяяло. Тому Сейшельські острови – острови мрії і романтики на лоні неймовірної природи».

Вікторія Кондрацька