Жіноча дилема: нарощувати чи покривати?

Як сучасна косметологія і медицина полегшує життя жінкам! Та не всі, на жаль, мають здорові та довгі нігті.

Ви можете вибрати відтінок лаку, який вам подобається, можете просто пройти курс лікування, а можете віддати перевагу нарощуванню. Не можна сказати, що певна форма нігтів найуніверсальніша, а конкретний відтінок буде доречним для жінок з будь-яким стилем одягу, але можна сказати точно, що є думка фахівців щодо різних процедур. Наприклад, нарощування нігтів і гелеве покриття. Напевно, ви хоч раз думали про те, щоб подовжити нігті, звернувшись за допомогою до фахівця. Насправді процедура нарощування стала популярною відносно недавно, відразу ж, як з’явилася на ринку послуг. Це дійсно зручно, адже ви можете не тільки змінити форму нігтя, а й довше насолоджуватися ідеальним покриттям. Повернімося до історії. 1951 року один дантист і професор з Філадельфії на ім’я Фред Слек в процесі роботи випадково травмував палець, глибоко зачепивши ніготь та пошкодиши нігтьову ложу. З такою травмою він не міг працювати і у Фреда народилася ідея! Він узяв шматочок фольги, ножицями зробив виріз під вигин власного нігтя, потім підставив цей шматочок фольги під край травмованого нігтя і зафіксував її кінчики на подушці пальця. Так вийшла відмінна основа, і нова технологія для нарощування нігтів. На місце відкритої рани Фред Слек виклав пломбувальні матеріал, відшліфував і отримав подобу натурального нігтя. Так розпочався нігтьовий сервіс в індустрії краси.

Ще в 70-х роках поняття “штучний накладний ніготь (тіпс)” не було в жодному тлумачному словнику світу. В наш час вони отримали широке поширення, дозволяють мати гарний манікюр, навіть якщо власні нігті нікуди не годяться.

Однак на зміну нарощуванню прийшла ще одна новинка – гелеве покриття, і багато представниць прекрасної статі віддали перевагу саме йому. Так що ж вибрати: нарощування або покриттям гелем? Давайте розглянемо основні плюси і мінуси цих двох процедур, щоб ви змогли вибрати те, що краще підходить саме вам. Величезною популярністю в останні роки користувалося нарощування нігтів. Адже це дійсно дуже зручно. Сьогодні у тебе короткі і слабкі нігті, а завтра після порівняно не довгої процедури ти виходиш від майстра з приголомшливим манікюром. Довжину, форму і покриття нігтя обираєш сама.

Мені вдалося поспілкуватися із майстром манікюру Вікторією про ці вічні запитання: «нарощувати чи не нарощувати», «можна чи не можна», «шкідливо чи ні».

- Добрий день, Вікторіє. Останнім часом все більш популярною процедурою стає нарощування нігтів, а справжній «бум» з нарощування припадає як раз на весну-літо. Розкажіть, як довго триває процедура нарощування нігтів?

- Процедура нарощування нігтів триває в середньому 2,5-3 години. Вона може тривати трохи довше, якщо враховувати дизайнерську роботу та її складність.

- Скільки часу можна носити нарощені нігті?

- Якщо правильно підібрані матеріали для нарощування, вибрана оптимальна довжина нігтів (відсутність частих поломок і травм), якщо клієнт дотримується правил догляду за руками та нігтями та за умови, що корекції проводяться вчасно і правильно (без порушеннь технології), такі нігті можна носити роками без будь-якого дискомфорту. Власне на почуття комфорту і слід орієнтуватися, вирішуючи, коли носити і коли знімати. Наприклад, якщо ви збираєтеся в похід у гори, то довгі нігті логічніше зняти. Особисто я свої нігті не знімаю вже 2 роки.

- Що таке корекція і для чого вона потрібна?

- Штучне покриття нігтів з часом починає відростати разом із власним нігтем. Під час корекції майстер заповнює відросшу частину нігтя матеріалом, з якого власне виготовлений весь штучний ніготь, а також коректує довжину і форму нігтя. Корекція робиться кожних 3-5 тижнів. Все залежить від природнього росту ваших нігтів.

- Майже усіх жінок турбує запитання: чим краще нарощувати: гелем чи акрилом?

- І гель, і акрил успішно застосовуються при нарощуванні нігтів. Акрилова технологія з’явилася раніше, ніж гелева. І коли на ринок вийшов гель, виникла своєрідна конкуренція між цими матеріалами. Тому частіше подібне питання виникає тоді, коли хтось хоче прорекламувати „свій” матеріал або ж, навпаки, зробити антирекламу конкурентам.

А справа в тому, що в більшості випадків нігті можна нарощувати як акрилом, так і гелем, і вони будуть відрізнятися лише зовнішнім виглядом. Тому вибір між акрилом чи гелем (в більшості випадків) – питання смаку, про який, як відомо, не сперечаються.

Буває так, що організм не сприймає один з цих матеріалів, а інший – сприймає. Тоді, звісно, залишається лише нарощувати нігті тим, що на них тримається.

- Як доглядати за нарощеними нігтями?

- Догляд за нарощеними нігтями простий і не має жодних особливостей. Ви, як звичайно, миєте руки, користуєтесь зволожуючим кремом (до якого можна додавати ефірне масло лимона, для пом’якшення і кращого догляду за кутиколою), пилочкою при потребі. А також бажано покривати нігті прозорим лаком через 2 тижні після нарощування. Такими нехитрими речима ви забезпечите своїм нігтям чудовий вигляд від корекції до корекції.

- Що таке акваріумний дизайн?

- Акваріумний дизайн отримав свою назву за схожість з місцем проживання морських мешканців. Їх життєдіяльність не порушена, ми можемо насолоджуватися їх чарівними краєвидами, при цьому не порушуючи їх спокою і життєдіяльності. А тепер уявіть, що рибки-рідина-водорості взяли і замінили на який-небудь надзвичайної краси малюнок, який зверху покрили дуже міцною прозорою плівкою. Це і є акваріумний дизайн нігтів. З усіх існуючих на сьогодні способів нігтьового дизайну акваріумний, або просто аквадизайн, є найбільш зручним, практичним і довговічним. На відміну від об’ємного дизайну його декорації приховані під шаром прозорого моделюючого матеріалу, і тому їх не можна пошкодити, і вони не зможуть перешкодити жінці в повсякденному житті.

- Як зняти нарощені нігті?

- Нарощені гелеві нігті можна тільки спилювати, що потребує особливої обережності від майстра. Тому не намагайтеся робити це самостійно, щоб не залишилось поганих вражень після нарощування. Якщо говорити про акрилове нарощування, то тут все набагато простіше: необхідно просто потримати нігті в спеціальному розчинні, який завдяки своєму складу спричинює відставання матеріалу від нігтьової пластини.

- І все ж – що краще: нарощування чи гелеве покриття?

- Наразі дуже популярним стало покриття нігтів гель-лаком. На відміну від нарощування, у цьому випадку лак наноситься на природню довжину нігтя без створення штучного подовженого вільного краю нігтьової пластини. На відміну від нарощених нігтів, гелеве покриття практично неможливо відрізнити від звичайного. Ніхто навіть не запідозрить, що на ваших нігтях міцний захист. Зверніть увагу на те, що гелеве покриття прекрасно пасує навіть жінкам похилого віку, які хочуть лише злегка прибрати рельєфність нігтя і насолодитися стійкістю лаку. Багато воліють робити французький манікюр, який відмінно виглядає в будь-якій ситуації, а за допомогою міцності гелю ви зможете на 2-3 тижні забути про необхідність поновлення лаку. При покритті нігтів гелевим лаком вам не потрібно буде кожний раз переступати через себе, проходячи корекцію або зняття покриття. Деякі дівчата і жінки принципово не нарощують нігті, вважаючи, що це некрасиво і неприродно. Саме тому для них гелеве покриття буде відмінним варіантом. Ваші нігті точно також будуть ідеально рівними і блискучими до 3-х тижнів, але для отримання такого ефекту вам не потрібно буде подовжувати їх. Також останнім часом з’явився біогель, який крім покриття дає відмінний зміцнюючий ефект, тому навіть під шаром такого лаку ваші нігті будуть рости і ставати більш міцними.

У наш час відбувається бурхливий розвиток нігтьової індустрії: з’являються нові засоби з догляду, лаки, технології; в моду входить дизайнерське оформлення нігтів. Нігті все більше стають «візитною карткою» їх власника.

У них є як плюси так і мінуси, однозначної відповіді «нарощувати чи покривати» ніхто не знає, тому ви повинні керуватися своїми власними бажаннями, кількістю коштів у гаманці, адже це порівняно недешеве задоволення, та станом ваших натуральних нігтиків. Доглядати доведеться за будь-якими нігтями. Здорові, міцні – це мрія, але при великому бажанні ще й реальність!

Бережіть свої ручки, зміцнюйте свої нігтики ефективними способами, нехай вони будуть витонченими, а Ви – чарівними!

Красивих вам рук!

Олександра Василюк