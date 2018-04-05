Жіноче паління – пандемія ХХІ століття

Червона помада, довгі тендітні пальці і цигарка – такий образ сучасної леді нам щодня нав’язують красуні з екрану. Новий атрибут жінки XXI століття додає їй упевненості, сміливості, елегантності. Не в захваті від жінок-курців тільки їхні власні легені та розсудливі, дбайливі чоловіки. Це пов’язано з тим, що жіноче паління несе набагато більше загроз, аніж чоловіче.

Пандемія та її причини

Доки світ бореться зі справжніми та вигаданими епідеміями, в наших сумках та кишенях лежать носії недооціненої загрози. Хтось скаже, що курити вже не модно, а за п’ять хвилин побіжить топити свої негаразди у димі цигарки. Цікаво, що, за даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні кожен п’ятий «хтось» – це жінка. Наша країна є другою у світі після Чилі, де палять понад 30% юнаків і дівчат віком до 15 років. Доки українці витрачають мільярди доларів на сумнівне заспокійливе, виробники тютюну отримують надприбутки. Ми рідко замислюємося, що разом із пачкою цигарок можна придбати найшкідливішу звичку. Знаючи жіночу психологію, маркетингові кампанії активно залучають гендерні стереотипи та брехливі категорії на кшталт «легкі», «з низьким вмістом смоли» тощо.

Психологи стверджують, що однією з головних причин куріння серед жінок є привабливість образу спокусливої жінки з реклами. У час, коли жінки підсвідомо конкурують із представниками сильної статі, традиційний чоловічий атрибут здається їм запорукою перемоги. Фізичне та емоційне перевантаження, пережите в дитинстві, негаразди в родині, брак батьківської уваги – ось що штовхає жінку шукати впевненості у порушенні суспільних табу. Вона позбавлена своєрідного механізму виживання, властивого чоловікам, який дозволяє звести бар’єр між дитячими спогадами й сьогоденням. Водночас їй важче, ніж чоловікові, позбутися звички. Звісно, є і ряд об’єктивних причин, через які жінки в пошуку розради тягнуться до пачки тютюнових убивць. Найвищий відсоток жінок зі шкідливою нікотиновою залежністю фіксують у країнах із низьким та середнім рівнем доходів.

Тютюновий маршрут

Усе починається з першого затягування. До організму потрапляє понад 4000 хімічних сполук, 40 з яких – небезпечні канцерогени, що викликають рак. Кілька сотень компонентів є отруйними, як-от нікотин, бензопірен, ціанід, формальдегід, арсенік (миш’як). Жінка вдихає навіть радіоактивний бісмут та полоній. Дорогою до легенів цей «букет» осідає на шкірі, зубах, дихальних шляхах, а потрапивши туди, він розноситься кров’ю по всіх клітинах тіла. Організм починає захищатися: збільшується частота серцевих скорочень, з’являється дискомфорт у горлі, кашель, запаморочення та нудота. З кожним затягуванням захисні реакції згасають, і жінка більше не відчуває дискомфорту. На відміну від нелегальних наркотиків, легальний нікотин викликає залежність підступно і непомітно. Жінка помічатиме ранковий кашель, жовтіння зубів, проблеми зі шкірою, однак зазирнути всередину власного організму і побачити руйнівні процеси, які там відбуваються, вона не зможе. А ми спробуймо.

Тютюновий дьоготь, що утворився при згортанні тютюну, осідає на епітелії, верхньому шарі клітин шкіри, порожнин тіла і слизових оболонок. Він вражає слизову оболонку рота, носоглотку, бронхи, альвеоли легенів. Вони руйнуються, а через це виникає подразнення, що призводить до розвитку бронхіальної астми чи появи сильного кашлю. Легеневі пухирці забиваються і більше не можуть бути повноцінним місцем газового обміну між повітрям, яке жінка видихає, та кров’ю капілярів, які густою сіткою обплітають легені.

Потрапивши до пункту призначення, тютюновий дим викликає спазм судин (як правило, периферійних артерій). Захворювання периферійних артерій небезпечні тим, що можуть тривалий час ніяк не проявлятися, тоді як усі клітини тіла страждатимуть від порушення живлення. Окис вуглецю зменшує об’єм гемоглобіну, основного постачальника кисню до клітин. У зв’язку з підвищенням артеріального тиску та спазмами судин головний мозок страждає від гіпоксії, або кисневого голодування. Виникає ланцюгова реакція, коли одні органи та системи вражають інші. Проблеми з мозком передаються ниркам, печінці, статевим залозам.

З днем народження, непосидо!

Саме з репродуктивною системою пов’язана головна небезпека куріння для жінки, яка відповідає не лише за себе, але й за майбутню дитину. Третина недоношених немовлят народжується у матерів, які мають шкідливу звичку. Механізм дії тютюну на плаценту той самий, що і у випадку з головним мозком: виникає кисневе голодування, а концентрація отруйних речовин в організмі немовляти втричі вища, ніж у крові матері! Такі малюки важко адаптуються до життя, мають проблеми з центральною нервовою системою, страждають від частих і затяжних хвороб дихальних шляхів. Значно підвищується ризик раптової смерті чи появи злоякісної пухлини, діабету й ожиріння.

Є й низка психологічних проблем у дітей, чиї матері зловживали курінням під час вагітності. Вони можуть бути неуважними, імпульсивними, агресивними, схильними до брехні. Вчені назвали цю закономірність «синдромом непосиди Філа». Він виникає внаслідок сповільненої секреції дофаміну в організмі жінки. Дофамін – це речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію, дозволяє відчувати задоволення і біль, відповідає за рух та м’язову активність. Щоб народити здорову дитину, потрібно повністю відмовитися від куріння: не існує безпечної дози нікотину, яка не позначилася б на фізичному і психічному стані плоду. Найкращим подарунком для немовляти є мама без шкідливих звичок.

Руйнувачі міфів

Недарма кажуть, що чоловіки – ті самі діти. Вони також украй негативно ставляться до жіночого куріння. Шах і мат, дівчата, які палять, «щоб подобатися хлопцям»! За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, жінку-курця обрали б собі як дружину тільки 2% чоловіків. Більше того, 88% чоловіків не вважають, що жінки, які курять, є симпатичнішими, гламурнішими, успішнішими. Цікаво, що результати опитування однакові як для чоловіків-курців, так і для тих, хто не має цієї шкідливої звички. Може, це і є наш основний козир у боротьбі з жіночим курінням? «Я знаю тільки одного чоловіка, який казав, що любить жінок, які палять. Буцімто вони неправильні, менш закомплексовані у стосунках», – розповідає мій знайомий курець із ледь не п’ятирічним стажем. Інший же говорить: «А народжувати дітей із відхиленнями – це теж привабливо і сексуально? Я не розглядаю таких дівчат як кандидатур для тривалих стосунків, мені неприємно спілкуватися з паровозами. Інколи знайомився з такими в нічних клубах, але такі знайомства довго не тривали».

На тому самому місці в той самий час

Жінкам-курцям ці слова можуть здатися осудом чи упередженням. Та куріння – це не вирок, оскільки цю слабкість можна побороти. Психолог Ірина Кулішенє радить позбуватися звички поступово: «Подумайте і запишіть у блокнот, чому ви курите, і причини, які допоможуть кинути палити. Ви побачите, що корисних альтернатив набагато більше! Створіть план дій, які допоможуть відволіктися від непереборного бажання закурити, особливо протягом перших кількох тижнів. Зателефонуйте знайомим, випийте склянку соку, придумайте собі нагороду за ваші зусилля. Якнайшвидше позбудьтеся аксесуарів, які нагадують про шкідливу звичку, викиньте запальнички і останні запаси цигарок. В жодному разі не пробуйте нікотинові жуйки чи пластирі, бо від них дістанеться іншим органам, а залежність залишиться. Переконайте себе в тому, що куріння – це не наркотична залежність від нікотину (звісно, якщо ви не курець із 15-річним стажем), а елементарна звичка здійснювати певну дію регулярно і за визначених обставин. Проаналізувавши, в яких критичних ситуаціях вас найбільше тягне до зловісної пачки, просто замініть одну дію на іншу. Галас довкола того, що позбутися залежності неможливо, – це черговий приклад промивання мізків».

Виконавши ці поради, подумайте, скільки часу та грошей можна заощадити. А жінка завжди знайде, на що їх можна витратити з більшою користю та задоволенням. У її сумці знайдеться місце для пляшки води, льодяника, олівця чи скріпки – будь-чого, чим можна зайняти руки в ті 3-5 хвилин, коли триває бажання курити.

Так, курити чи не курити – питання, яке кожна жінка вирішує сама. Ламаючи одні стереотипи, жінка-курець піддається впливу інших. Насправді ж і чоловікам, і дітям, і усьому оточенню приємніше бачити поряд із собою здорову й привабливу леді й дихати не зіпсованим тютюном повітрям. Попрощатися з поганою звичкою ніколи не пізно. Це те, що робить нас сильними, впевненими і сміливими.

Ірина Бублій