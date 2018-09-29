Зібрались у похід? Не забудьте правильно підготуватися

Якщо вам досі не знайоме відчуття приємної втоми після підкорення чергової вершини, і за плечима у вас не було вдвічі вас більшого похідного рюкзака, але душа ваша рветься у похід – не засмучуйтеся, адже попереду літо! Це чудовий час, щоб відкрити для себе світ, в якому панують інші закони, ночами палахкотять ватри та лунають звуки гітари, а кожен новий день відкриває новий світ прекрасного та неосяжного.

Немає жодної різниці, зібралися ви підкорювати Еверест, виїхати в ліс на кілька днів чи просто прогулятися лісом. Головне, що вам необхідно взяти з собою, – це хороша компанія, веселий настрій, намет та вдало обраний рюкзак.

Зручний, правильно підібраний похідний рюкзак – запорука вашого здоров’я та певного комфорту, адже кожному впродовж подорожі хочеться насолоджуватися враженнями, а не думати постійно про біль у спині.

У спеціалізованих магазинах туристичного спорядження очі розбігаються від найрізноманітніших за формою та кольором рюкзаків. Але як все-таки знайти той, який підійде саме вам? Якщо ви турист-початківець, і у вас немає великого досвіду, краще зверніться по допомогу до спеціаліста.

«Щоб обрати хороший рюкзак, для початку потрібно визначитися, навіщо він вам взагалі потрібен. Якщо плануєте підкорювати вершини і похід затягнеться, наприклад, на місяць, тоді потрібен досить об’ємний рюкзак, адже речей ви візьмете немало. Якщо ж похід займе кілька днів, тоді краще придивитися до рюкзаків з меншим літражем. Чесно кажучи, літраж та вага рюкзака – це найважливіше. Все інше відчуєте, коли надягнете його на спину», – говорить продавець-консультант спортивного спорядження Надія Лосєва.

За словами моїх подруг, які побували у категорійних походах на Кавказі, щоб не прогадати, потрібно просто уявити той обсяг речей, який ви хочете упакувати, і порівняти його з літражем самого рюкзака, чи все поміститься. Звичайно, для цього спершу потрібно добре обміркувати, що саме потрібно взяти з собою, а що краще залишити вдома. Наприклад, готуючись до пішохідного походу п’ятої категорії, мої подруги зважували кожну річ, яку клали до рюкзака, щоб не нести ні граму зайвого.

Примірка рюкзака



Як зрозуміти, чи підходить вам рюкзак? Для початку потрібно ослабити всі ремені рюкзака і просто одягнути його на спину. Було б добре його чимось наповнити, щоб рюкзак прийняв необхідну форму і став важчим. Ремінь, який розташовано на поясі, повинен щільно прилягати до тіла так, щоб злегка доторкатися до кісток тазу. Далі необхідно підтягнути лямки на плечах так, щоб основне навантаження йшло безпосередньо на тазостегновий пояс.

Зазвичай в рюкзаках великого літражу є система регулювання довжини спинки, що дозволяє «підігнати» рюкзак практично під будь-який розмір.

У невеличких рюкзаках частіше така регулювальна система відсутня, але саме через це вони мають перевагу у вазі, адже вони набагато легші.

Як правильно упаковувати рюкзак

Перед тим як почати складати свій туристичний рюкзак, необхідно засвоїти кілька правил, які не відносяться до послідовності збору й, на перший погляд, неважливі, але вони допоможуть вам бути більш організованими.

По-перше, усі речі повинні бути упаковані в окремі кульки чи обгорнені поліетиленом. Звичайно, ви можете придбати собі дорогий сучасний рюкзак, який буде зроблений із найновіших водовідштовхувальних тканин, у нього, без сумніву, буде накидка від дощу. Але якщо раптом ви будете переправлятися через річку вбрід, або ваш рюкзак випадково впаде у воду, усі перераховані сучасні додатки ваші речі не врятують. А якщо на черговому привалі виявиться, що баночка бабусиного варення успішно розбилася, принаймні ваші речі залишаться чистими. Тому без зайвих роздумів та сумнівів пакуйте речі в поліетилен.

По-друге, не складайте тендітні речі близько до стінок рюкзака. Він не один раз буде валятися на землі на привалах, і ваші речі може бути пошкоджено.

По-третє, упакувати ті речі, які, здається, вже ніколи не помістяться в рюкзак можна, просто потрібно складати все максимально раціонально та обережно.

Якщо ви обрали рюкзак з досить великим літражем, й усі речі в нього точно помістяться, тоді всередину можна помістити туристичний килимок, або, як його ще називають, «коремат». Килимок потрібно скрутити і поставити вертикально всередину рюкзака так, щоб з нього вийшла така собі криниця. Це додасть рюкзаку форми та зміцнить стінки.

Якщо ж у вас рюкзак малого літражу, а речей досить багато – кріпіть килимок зовні за спеціальні ремені. Це можна зробити як збоку рюкзака, так і знизу, або примістити килимок біля верхньої кишені.

Важкі речі, як намет і кострове спорядження, краще покласти на саме дно рюкзака. Туди ж варто відправити і спальний мішок. Слідом упакуйте продукти харчування. Почніть з найважчих, таких, як консерви, овочі та фрукти, і потихеньку переходьте до більш легких. Продукти краще обирати з великим терміном придатності.

Одяг та змінне взуття складіть слідом за продуктами, майже на самий верх рюкзака. Не потрібно брати з собою парадно-вихідні костюми та вечірні сукні на кожен день походу. Достатньо буде кількох футболок на зміну, теплої кофти та штанів. В поході варто закривати лікті та коліна, тому штани будуть кращим вибором за шорти.

Свої особисті речі можна спакувати у верхню кишеню рюкзака – верхній клапан. Туди ж покладіть аптечку, дощовик та ліхтарик, щоб у разі потреби швидко ними скористатися. Карту та компас також упакуйте у верхній клапан.

Практичні поради туристам



Дослідники встановили, що більшість комах приваблюють насичені кольори, як-от чорний, синій і червоний. А світлі відтінки, навпаки, відштовхують. Якщо ви не впевнені, що білосніжний костюм буде найкращою екіпіровкою для ночівель в наметах, можете зупинити свій вибір на кольорі хакі: він у комах викликає почуття деякої відрази. Користуючись репелентом, засобом проти комах, враховуйте, що він має властивість розчинювати синтетичні матеріали: район, динел і спандекс. Якщо ж ви забули взяти в похід репелент, спробуйте натертися шкіркою апельсина – запах цитрусових жахає летку капость, і комарі не будуть вам надокучати.

Але один з найкращих способів захисту від комарів – це чистота. Комарі сильно реагують на піт та запах від тіла. Якщо ви йдете в літній похід, і є можливість часто купатися чи споліскувати одяг, то робіть це регулярно.

Що стосується кліщів, то з ними боротьба наступна: якщо є небезпека підхопити кліща, наприклад, ви входите до лісу, то зверніть особливу увагу на манжети на рукавах свого одягу. Вони повинні щільно облягати зап’ястя. Штани повинні бути заправлені в черевики або шкарпетки, верхній одяг (куртка, кофта чи футболка) – в штани. Краще, якщо весь одяг буде світлим. Так на ньому буде краще видно комах. Періодично, кожні півгодини, треба оглядати себе.

Окрім рюкзака, не буде зайвим мати невеличку сумочку через плече для різних дрібних речей, наприклад, компасу, ручного ліхтарика, фотоапарата, карти тощо. Усе це, без вагань, можна помістити в клапанах та кишенях. Але те, що може несподівано знадобитися, досить зручно носити в сумочці, яка не промокає. Якщо рюкзак можна втратити, щоб врятувати життя, наприклад, відстебнувши при падінні в річку, рятуючись від диких тварин або людей, то найнеобхідніші речі, які ви складете в окрему сумочку, залишаться з вами.

Найважливіша порада

Ваші близькі повинні завжди знати, куди ви вирушаєте, увесь ваш маршрут та його особливості. Якщо у вас серйозна тривала поїздка чи похід, тоді обов’язково проінформуйте місцевих рятувальників. Скажіть їм, коли ви вийдете на зв’язок, і коли ваш похід закінчиться. Сьогодні існують спеціалізовані бази даних, де туристи реєструють свій похід, вказують детальну інформацію про маршрут. Не нехтуйте такими заходами безпеки. Це знизить рівень ризику та стане певною гарантією вдалої подорожі.

Ніна Ярошенко