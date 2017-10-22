Зимове літо в Новій Зеландії

Зима вже не за горами, і холодні північні вітри невпинно наближаються. Саме час подумати про тепле й затишне місце, куди можна втекти, рятуючись від морозів.

Нова Зеландія – держава в південно-західній частині Тихого океану, розташована на двох великих островах. Коли в Україні літо, тут холодно й морозно. Але все змінюється, відколи до нас приходить зима. Сприятливий для покращення здоров’я субтропічний клімат Нової Зеландії, який переважає тут з січня по лютий, позитивно впливає як на фізичний стан, так і на психічний.

Парк Абель-Тасман у Нельсоні стане чудовим місцем, щоб провести один день у тиші та спокої біля Тихого океану. Абель-Тасман – довга берегова лінія, простягнута вздовж океану. Тут немає доріг, великих скупчень людей, магазинів – лише пісок, хвилі та ви.

Рагланд – портове містечко. яке полюбляють серфери. Якщо ви ніколи не серфели раніше, то цьому можна навчитися саме тут, у спеціальній школі. Якщо вам здається, що це хобі не для вас, у Рагланді також можна поплавати на каяку, взяти каное чи педл-борд (paddleboarding).

Іст Кейп в Істленді підійде для захопливого кемпінгу. Суттєвою перевагою є не просто мала кількість туристів, але й мальовничі краєвиди. Тут ви знайдете й пляжі для відпочинку, й затишні ресторани та кафе вздовж дороги, а найвитриваліші зможуть помилуватися сходом сонця з Істлендського маяка.

Анастасія Токар

