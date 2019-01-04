Зимовий спорт для екстремалів

Якщо ви не можете сидіти на одному місці, полюбляєте пригоди взимку, а також у захваті від екстриму, тоді ви неодмінно мусите прочитати цю статтю. У ній представлені нові екстремальні зимові види спорту.

Швидкісний спуск на ковзанах

Швидкісний спуск на ковзанах став відомим як один із найбільш захоплюючих видів екстремального спорту . Вперше цей вид спорту брав участь у змаганнях у 2000 році , отримавши назву «швидкісний спуск на ковзанах». Ця подія стала сенсаційною в спортивному світі.

Правила гри полягають у тому , що одночасно стартують чотири учасники. Зазвичай учасниками бувають хокеїсти. У запеклій боротьбі за звання кращого спортсмена, представники світової хокейної еліти мчать по 500-метровому спуску. До траси вони доїжджають мало не плече до плеча. Правила цієї гри загалом є досить простими: хто перший дістанеться кінця траси, тобто фінішу, той і вважається переможцем. Проте складність полягає в іншому. Траса , на якій відбуваються змагання, проходить на крутому спуску, де засіяні різні перешкоди, нерівності, а також трампліни. Але і це ще не все. Під час спуску учасникам дозволяється задіяти цілий арсенал прийомів: вони можуть бігти якомога швидше або просто котиться по льоду, а ,за необхідності, прокладати собі дорогу, не особливо церемонячись із суперниками. Тому одна з найважливіших якостей для участі у змаганнях із швидкісного спуску на ковзанах – це ,безперечно, впевненість на льоду.

Гірськолижний швидкісний спуск

Гірськолижний швидкісний спуск вважають офіційно визнаним, але він не входить до числа олімпійськийх видів спорту. За правилами не схожий на швидкісний спуск на ковзанах. Головною відмінністю є те, що переможцем стає не той, хто першим дістанеться фінішу, а той, хто розвине найвищу швидкість на спеціально підготовленій трасі . Причому загальний час проходження траси не враховується Для того, щоб досягти великої швидкості, спостресмени використовують спеціальне спорядження. До нього належать спойлер, шолом, черевики, костюм та лижі.

Спойлер необхідний для того, щоб покращувати аеродинамічні властивості гонщика. Їх виробляють власноруч зі спеціального матеріалу, який дозволяє створити форму,яка підійде саме вам.

Лижі виробляються за спеціальними розмірами. Їх довжина повинна бути 240 см, у той час коли їхня вага сягає 15 кг! На таких лижах можна їздити лише по прямій.

Костюм. Обов’язковим правилом спідскерів – надягати захист для хребта.

Інше спорядження використовується із звичайного лижного спорту.

Сноукайтинг

Сноукайтинг – вид спорту i активного відпочинку ,що представляє собою заняття з буксирним кайтом на снiжному покритті або льоду iз застосуванням лиж, сноуборду або ковзанів. Кайтами називають таких повітрянх зміїв, які призначені для буксирування людини або інших засобів, повітряними зміями ж прийнято називати всі інші конструкції, призначені для ігор або підйому предметів на висоту.

Окрім зимового, існує ще є літній вид кайтингу. Це кайтсерфінг. Він передбачає стрибки і фрістайл.

Сноукайтингом можуть займатись як сноубордисти, так і гірськолижники. Такий інтерес до зимового кайтингу серед сноубордистів та гірськолижників пояснюється дуже просто. Вони можуть випробувати своє спорядження на рівному ландшафті. Звичайно, це відносна рівність. Адже там, де немає хороших схилів для катання, поля і замерзлі водойми чудово підійдуть для сноукайтингу. Вітер, вільний простір, сніг і кайт – це все що потрібно зимовому кайтеру.

Цей вид спорту полягає у проходженні марафонів, а також слаломів на швидкість. Але все ж таки сноукайтинг – це в першу чергу швидкісні гонки. Для зимового катання зазвичай застосовується парафойл (кайт без надувного балона) і гірські лижі. Сноубордистів серед сноукайтеров не так багато. Гірські лижі повинні бути досить довгими (більше 2 м) і мати значний радіус повороту. Для зимового кайтинга довгий час використовувалося те ж спорядження, що і для сноубордингу. Однак сьогодні виробниками вже ведеться активна розробка професійних, спеціалізованих видів спорядження.

Сноукайтинг досить небезпечний вид спорту. Існує багато ризиків як природних, так і тих, що залежать від людини. Якщо ж ви початківець, обов’язково потрібно звертатись до інструктора по допомогу.

Сніговий каякінг

Сноу-каякінг – спуск з гір засніженою поверхнею на спеціальних човнах-каяках. Цей вид спорту дуже схожий на байдарки, але замість річки – сніг! У руках спортсмена, який сидить у човні, справжнє весло, яким він і управляє під час стрімкого руху вниз. Для того, щоб швидкість під час спуску збільшувалась, дно човна змащують спеціальною речовиною.

Віддалено нагадує аквабайк або мотофристайл. Гонщик розганяє снігохід, відштовхується з трампліну і в польоті (приблизно 15-25 метрів) намагається зробити трюк.

Хелі-скі

Один із найнебезпечніших видів зимового спорту. Спуск на лижах по гiрським схилам у важкодоступних районах. Екстремали виступають на абсолютно непідготовленій трасі, а на початок маршруту їх доставляє вертоліт.

У деяких європейських країнах, таких як Німеччина, Швейцарія і Франція, на хелі-скі накладені обмеження або заборони, пропаговані захисниками природи, на думку яких вертольоти завдають шкоди природі і порушують спокій Альпійських гірських вершин. Проте також існує протилежна думка експертів, які стверджують, що вертольоти потрібні в горах і вносять величезний корисний внесок в роботу служби порятунку і надають сервіс, який йде на загальне благо.

Відмінна особливість хелі-скі – неймовірна свобода в пересуванні та у виборі маршруту, адже кожен раз вертоліт доставляє вас на нові снігові схили, де кожен наступний спуск не схожий на попередній.

Крім того, хелі-скі організовується в спеціальних районах, ретельно вивчених і відібраних професійними гідами для катання з групами, щоб мінімізувати ризики і зробити катання безпечним. Це дозволяє лижникам і сноубордистам насолоджуватися дикою красою цих місць і нескінченно приємним катанням хелі-скі з почуттям безпеки, незалежно від наявності спеціальних знань і досвіду в горах.

А ось що зазначила Дар’я Назаренко, Кандидат у майстри спорту зі сноубордингу, інструктор, щодо екстремальних зимових видів спорту в Україні: “В Україні екстремальні зимові види спорту розвинуті, але до Європи та Америки нам ще далеко. Зазвичай поширеними у наших краях є фрірайд, бордеркрос, джибінг, фрістайл. Пам’ятаю, коли два роки тому весною випало багато снігу, майданчиком для катання на борді і лижах стало місто! Це було дійсно круто! Сноубордисти їздили по центру міста на буксирі за машинами, каталися на Андріівському узвозі – це було неймовірно! Трохи божевілля, але такі стихійні катання надихають і захоплюють! Мені здається, саме таким і має бути екстримальний спорт: стихійним, божевільним, захоплюючим, дивним, неосяжним!” Беріть від життя все, пробуйте нові види екстремального спорту, отримуйте насолоду! Але ніколи не забувайте про правила безпеки.

Анастасія Сербіна

