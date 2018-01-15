Зіпсувався зір? Займись фітнесом!

У сучасному світі, де гаджети – це наші найкращі друзі, як на роботі, так і вдома, наші очі щодня витримують колосальні навантаження. Неправильне харчування, стреси та надмірне захоплення сучасними девайсами вкрай негативно впливають на здоров’я очей. Але не варто впадати у відчай. Існує багато способів, щоб покращити зір.

Якщо вкінці робочого дня Ваші очі починають поколювати, сльозитися або пересихають – це доволі серйозні сигнали, на які варто звертати увагу. Швидше за все, Ви занадто навантажуєте свої очі, що згодом може призвести до погіршення зору. Негативний вплив на зір мають безліч чинників. Це, в першу чергу, надмірне сидіння за комп’ютером або перед телевізором, а також читання при поганому освітленні. Крім цього, на гостроту нашого зору можуть впливати несприятлива екологія та ультрафіолетове випромінювання. Погані звички, наприклад, паління теж не додають здоров’я нашим очам. А регулярне недосипання гарантовано подарує Вам проблеми із зором. Як же звести вплив усіх цих негативних факторів до мінімуму, поліпшити зір та зберегти його на довгі роки? Чудодійних засобів, здатних моментально повернути зір, на жаль, не існує. Але якщо дотримуватись гігієни очей і систематично виконувати певні рекомендації, то через певний проміжок часу Ви обов’язково побачите результат.

Фітнес для очей

Фітнесом для очей називають спеціальну гімнастику, яка тренує м’язи ока. Такі комплекси спрямовані на включення в роботу очних м’язів, які в звичайному режимі не задіяні, і, навпаки, розслаблення тих, які відчувають основне навантаження.Таким чином, ці вправи допомагають природним шляхом поліпшити зір. Групою японських вчених-медиків було встановлено, що щоденна гімнастика для очей не тільки покращує їх роботу, але і роботу деяких відділів мозку. Проте вправи для очей, як і будь-яка гімнастика, можуть принести користь, тільки якщо виконуються правильно, регулярно і протягом тривалого часу.

Катерина Фрушляк, лікар-офтальмолог з багаторічним стажем, впевнена, що гімнастика для очей показана всім без винятку, навіть людям із стовідсотковим зором. «Серед офтальмологів немає одностайної думки, щодо гімнастики для очей. Деякі лікарі не вважають, що такий нетрадиційний підхід здатний принести користь. Проте, на мою думку, не можна заперечувати очевидний факт: регулярна гімнастика для очей підвищує працездатність зору, покращує кровообіг і навіть попереджає розвиток деяких захворювань очей. Саме тому її варто робити всім, навіть тим людям, які ще не мають проблем із зором, адже, наприклад, негативні наслідки від тривалої роботи за комп’ютером можна усунути до того, як зіпсувався зір?

Комплекс базових вправ для очей

Вправа 1. Рухайте очима за прямою горизонтальною лінією вправо і вліво.

Вправа 2. Зробіть те ж саме, але вгору і вниз.

Вправа 3. Поводіть очима по колу – спочатку за годинниковою стрілкою, потім проти неї.

Вправа 4. Інтенсивно і швидко заплющуйте і розслабляйте очі.

Вправа 5. Рухайте очима по діагоналі: з лівого нижнього кута в правий верхній і навпаки.

Вправа 6. Поставте палець на перенісся і постарайтеся побачити його обома очима відразу.

Вправа 7. Швидко-швидко покліпайте очима.

Вправа 8. Витягніть праву руку перед собою, підійміть до рівня очей. Протягом п’яти секунд дивіться на великий палець руки. Почніть відводити руку вправо – повільно і плавно, не відриваючи погляду від пальця. Голова не рухається! Повторіть з лівою рукою 5-7 разів.

Вправа 9. Підніміть руку і розташуйте великий палець на відстані 25-30 см від очей. Протягом 5 секунд дивіться на кінчик пальця. Закрийте праве око і продовжуйте дивитися на палець ще 5 секунд. Відкрийте очі, відрахуйте 5 секунд і закрийте ліве око. Весь цей час продовжуйте дивитися на палець. Повторіть 10-12 разів.

Вправа 10. Наклейте на віконне скло мітку або кружечок. Відзначте який-небудь великий об’єкт далеко позаду нього: це може бути дальній будинок або дерево у дворі. Відійдіть від вікна на відстань одного-двох метрів. Переводите погляд з мітки на віддалений об’єкт і назад.

Окремим елементом у вправах для очей слід виділити пальмінг. Пальмінг – це термін, придуманий офтальмологом Вільямом Бейтсом. Він позначає вправу для очей, яка полягає в тому, щоб закрити очі і на кілька хвилин щільно прикрити їх долонями. В результаті цієї вправи очі отримують необхідний відпочинок і швидко розслабляються. При пальмінгу дуже важлива правильна осанка – між потилицею, шиєю і верхньою частиною корпусу повинна зберігатися пряма лінія. Пальмінг найкраще робити сидячи, поставивши лікті на стіл. Треба розтерти долоні так, щоб вони стали дуже теплі, потім прикрити очі так, щоб середина долоні правої руки була навпроти правого ока, те ж саме з лівою рукою. Ніяких просвітів між пальцями бути не повинно. А далі просто налаштуйте свої думки на позитив і проведіть в такому положенні хоча б кілька хвилин. Перед тим, як закінчити пальмінг, відкрийте очі і подивіться на світло спочатку крізь щілини між пальцями, щоб очі звикли. Потім можна прибрати долоні.

Масаж очей

Масаж очей допоможе швидко зняти їх втому, а при постійних заняттях може навіть поліпшити зір. Він сприяє нормальної циркуляції крові, а також добре впливає на нервову систему, проблеми з якою також є однією з першопричин погіршення зору. Щоб зробити масаж очей, треба зручно влаштуватись за робочим столом. Зробивши це, закрийте очі, легенько торкаючись, масажуйте очні яблука за годинниковою стрілкою. Потім пальцями злегка поплескайте по ним – вібрація також добре допомагає від перевтоми.

Всього 10 хвилин такого масажу в день, особливо у поєднанні з регулярними заняттями гімнастикою, допоможуть позбавитись від короткозорості або далекозорості, а також абсолютно точно знімуть такі неприємні відчуття, як сухість очей, «пісок в очах» і свербіння.

Дієта для зору

Для підтримки здоров’я очей необхідно щодня вживати їжу багату вітаміном А, який міститься в жовтих, червоних, зелених овочах, фруктах, а ще в ягодах і травах, але найбільшу його кількість містять морква, гарбуз, абрикоси, шпинат, зелень петрушки. Також рекомендується в літній період вживати чорницю. Поживні речовини, що містяться в чорниці, підтримують кровообіг в очах і сприяють зняттю напруги і втоми, а також зміцнюють зоровий нерв. Крім цього, поліпшенню зору сприяють продукти з поліненасиченими жирними кислотами, насамперед, це жирні сорти морських риб, такі як форель та лосось.А от від алкоголю необхідно відмовитись, адже він зневоднює організм – в тому числі й очі. Якщо ви вживаєте алкоголь регулярно, у вас є висока ймовірність розвитку синдрому сухого ока. А вживання великих доз алкоголю призводить до токсичної амбліопії – хвороби зорового нерва і порушення зору.

Напрацювання правильних звичок при роботі за комп’ютером

Розташовуйте монітор на відстані витягнутої руки так, щоб його верхній край виявився приблизно на 5-7 см нижче рівня ваших очей. У такому положенні навантаження на очі менше, оскільки воно сприяє кліпанню. А воно, у свою чергу, допомагає утримувати вологу рогової оболонки ока. Ще однією обов’язковою звичкою має стати «правило 20/20/20»: кожні 20 хвилин роботи за комп’ютером відривати очі від екрану і як мінімум 20 секунд дивитися на який-небудь об’єкт, що знаходиться на відстані 20 метрів від Вас.

Регулярно перевіряйте зір

Регулярне обстеження в офтальмолога збільшує шанс вчасно виявити проблеми і почати лікування до розвитку серйозних захворювань очей.Важливо пам’ятати, що більшість захворювань очей при виявленні на ранніх стадіях мають велику ймовірність цілковитого виліковування. Крім того, регулярна діагностика дає можливість підібрати засоби для корекції зору і уповільнити його погіршення.

Варто пам’ятати!

Здоров’я очей залежить від стану всього організму. Правильне харчування, регулярні вправи, а також відмова від шкідливих звичок допоможуть зберегти хороший зір до похилого віку. Виконання перелічених вище правил не відніме у Вас багато часу та зусиль, але стане вагомим внеском у збереження здоров’я Ваших очей на довгі роки.

Ольга Броскова