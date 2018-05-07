Зміна гендерних ролей – міф чи реальність?

Останнім часом жінки частіше жаліються на труднощі у пошуку чоловіка, з яким би хотілося пов’язати своє життя. Натомість набагато легше знайти «подружку в штанях». Що це – зависокі планки чи реальна проблема? Та як цьому дати раду?

Ці невдоволення можна вважати надуманими, заплющувати очі і переконувати себе, що просто деякі представниці прекрасної половини людства не зустріли того єдиного принца, що зруйнує стіну скептицизму. Але, ознайомившись із певними працями, з прикрістю констатуємо, що така проблема дійсно існує. Для прикладу – результат дослідження компанії Brylcreem. Як виявилося, понад 20% британців віком 18–29 років уміють прасувати одяг, тоді як менш ніж 10% можуть полагодити авто, а 50% навіть не знають, як поміняти шини.

Ну добре. У тому, що чоловіки можуть випрасувати власний одяг, немає нічого поганого. Щодо невміння полагодити авто – більшість сучасних машин не потребують серйозних знань механізму та втручання водія. Але наступні результати змушують замислитися. Виявилося, чоловіки зовсім не проти, щоб після побачення за них платила жінка (про це оголосило понад 20% опитаних) і погоджуються з тим, щоб основним добувачем грошей у сім’ю була також жінка! Звичайно, якщо жінка в змозі жити за свій рахунок – це добре. Та чи не насторожує те, з якою легкістю чоловіки готові перекласти відповідальність за себе на жінку, мов на матусю?

Коріння даної ситуації лежить глибоко в історії. Проаналізуймо хоча б останні 100 років. Чоловіки мали йти на війну, і багатьох вона забрала назавжди. У хлопчиків не було прикладу чоловічої поведінки – вони мали допомагати матерям виконувати хатню роботу, брати участь у жіночих розмовах. Потім ці хлопці виросли й передали взірець поведінки своїм дітям, а ті – своїм…

Ситуацію погіршив і розвиток фемінізму з властивими йому радикальними ідеями щодо стосунків між чоловіком і жінкою. Хоча не можна заперечувати, що саме завдяки тим рішучим і прогресивним людям сучасні жінки мають такі звичні для себе права і свободи.

Цікавим є те, що у жінок, на відміну від чоловіків, є важлива функція, що забирає безліч часу, сил та здоров’я – це народження та виховання дитини. А теперішня тенденція вказує на те, що чоловіки прагнуть зняти з себе частину обов’язків, які ляжуть на плечі і без того навантаженій жінці, яка не завжди належить сама собі. Отже, жінка має перетворитися в багатофункціонального робота, який не знає, що таке втома, не чутливий до подразнень, завжди має багато часу і ідей, невичерпний резерв енергії та сил.

Сьогодні вчені констатують факт, що в жінок останніх поколінь формується фігура більш чоловічого типу. Відбуваються гормональні зміни. Збільшується число курців серед жінок. Жінки починають частіше страждати на «чоловічі» хвороби – наприклад, гіпертонію. І тут постає питання: а до чого ж ми йдемо такими стрімкими кроками? Можливо, дотримання традицій і допоможе нам тримати баланс у стосунках чоловіків із жінками та продовженні роду. Тож нам нічого не залишається, окрім як спостерігати за процесом і по можливості рятувати світ вихованням своїх дітей відповідно до їхньої статі.

Анна Гайчук