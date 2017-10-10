Знайти шлях до себе і не загубитися

Зустрінься зі своїм болем! Відпусти своє минуле! Будь відкритий майбутньому! Ці кліше прийшли до нас з журналу «Шлях до себе» на початку 90-х, а туди потрапили прямо з гуманістичної психології, яка зародилася в Америці в 50-х, – її активно просував психотерапевт Карл Роджерс. Хлинув на нас потік нічого не значущих фраз є не чим іншим, як калькою з англійської. Можна довго розбиратися, що мали на увазі тодішні гуру-хіпі, що прославляли загальну любов, свободу самовираження і унікальність людської особистості, а можна просто уважніше придивитися до того, чи розуміємо ми, що говоримо, вживаючи ці вислови.

Будь самим собою!

Вислів цілком доречний по відношенню до хворого з роздвоєнням особистості, але абсолютно позбавлений будь-якого сенсу по відношенню до здорової людини. Ми всі є самі собою. Що б ми не робили, що б не говорили – це ми, а не загадковий незнайомець. «Стань сама собою! Нікого не слухай!», – Застерігає одна подруга іншу, звичайно ж, маючи на увазі, що та повинна забути про навчання, перестати бути гарною дівчинкою у родині, і показати всім, яка вона насправді зовсім інша.

Прийми людей такими, якими вони є

Не треба. Не треба приймати людей такими, якими вони є, тому що в більшості випадків це означає, що ви повинні пробачати всі підлості, які нам роблять, не помічати малодушність і зраду друга або в черговий раз смиренно посміхнутися тому, хто плюнув вам в обличчя. Так, у кожного свій особливий характер та різні мотиви дій у ситуаціях… Але не треба придушувати в собі образу, виправдовуючи негідників. Випусти свою внутрішню дитину.

Промовляючи це безглузде словосполучення, до нас намагаються донести, що можна бути веселим, розкутим, наївним і радіти таргану на стіні. Якщо для цього вам необхідно повзати в підгузку, пускаючи на підлогу слину, – заради Бога. Але чому ви не можете робити те ж саме, будучи дорослим, – абсолютно незрозуміло. На те й існують у нашому житті різні часи. На зміну дитині приходить свідома доросла людина. І це не означає, що ви все одразу втратили від попереднього статусу. В кінці кінців, де написано, що дорослий – це нудний та поганий?

Впусти в себе любов

Любов означає почуття, яке ми відчуваємо до людини, яка викликає у нас бажання бути з нею поруч. Людини, яку ми поважаємо, якій на свій страх і ризик довіряємо, якою захоплюємося, якій співчуваємо і яку бережемо. Як можна впустити в себе те, джерелом чого є ми самі? Ті, хто це радять, насправді мають на увазі зовсім інше. Вони хочуть, щоб ми, стали відчувати ту саму любов до всіх підряд. Не треба і неможливо любити всіх підряд. Любов тим і цінна, що звернена лиш до однієї людини.

Цінуй свою унікальність

Гірко, дуже гірко усвідомлювати, як мало кожен з нас відрізняється від інших 7 мільярдів людей. Так хочеться думати про себе як про особливого і ні на кого не схожого. Але ми всі дуже схожі один на одного хоча б тому, що є представниками одного і того ж біологічного виду. У нас схожі емоції, реакції, бажання, страхи і потреби. Ми, безумовно, відрізняємося один від одного темпераментом, рівнем освіти та виховання, хворобами і достатком. Що саме пропонується цінувати, як правило, не уточнюється, але думка про те, що можна задерти ніс і нехтувати усім з висоти своєї особливості, безумовно, додає сил і робить з нас пихатих унікумів.

Знайди свій шлях

О, це геніальний вислів любителів покопирсатися в собі і навішати локшини на вуха оточуючих. Дуже зручно на питання «чим ти займаєшся? де працюєш? що робиш?» гордо відповідати, що шукаєш себе. У ліні та бездіяльності себе не знайдеш. Така правда життя.

Повір у себе

Вираз «повірити в себе» завжди означав позбутися сумнівів, відкинути невпевненість у своїй правоті, звільнитися від залишків самокритики і перти як танк, давлячи на своєму шляху будь–якого, хто посміє припустити, що ви помиляєтеся. Вірити можна в диво. У Бога. У існування загробного життя. А в собі потрібно сумніватися. Це єдине, що дозволить вам тверезо оцінювати ситуацію, не впадаючи в самозакоханість і не закликаючи оточуючих милуватися буквально кожним вашим рухом.

Анастасія Омельченко