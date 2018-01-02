Зніміть це негайно! Короткий гід для тих, хто заплутався

Існує стільки порад стосовно зовнішнього вигляду та стилю, що змагатися з ними можуть тільки рекомендації про те, як схуднути і розгладити зморшки. Можна до них прислухатися, можна агресивно сперечатися, а можна вдягатися по-своєму. Але пропонуємо вам все ж таки подивитися на себе зі сторони.

Кажуть, що гарний смак виховується з дитинства. А, може, ні. Але не треба одразу заперечувати щось накшталт: «Оля приїхала з села Яблунці, а дивіться як чудово вдягнута – це значить у неї батьки стиляги з вишуканим смаком». Рік за роком, день за днем нам навязують розуміння прекрасного і потворного, і багато хто не поспішає замислюватися у чому справа. Спитайте у будь-якої господині, чому вона купила саме цю скатертину? Спочатку вона відмахнеться і скаже, що взяла ту, яка була недорога. Але ж вибір є і серед недорогих речей! От тут ми вже побачимо навність або відсутність смаку. Про правильні естетичні уявлення – нижче, а зараз розглянемо варіанти поганого смаку.

Красиво = ошатно

У цьому випадку «ошатно» – це коли виглядає дорого й розкішно. До такого належать зооморфічні малюнки, шкіра змій та рептилій, масивні золоті коштовності, блискучі камінці на тканині, екстравагантні малюнки. Плюс додамо яскраві автомобілі, хутра, височезні підбори, випалене біле волосся. Список можна продовжувати ще довго, але цього достатньо для уявлення картинки.

Ошатно = по-дивному оригінально

Стиль типу «художниця», «архітектор» і подібне. Уявляємо довгі спідниці, які витирають підлогу, багатошарові блузи з геометричними малюнками, сережки-кільця в довжину з шию, чудернацькі капелюхи, шовкові хустини, авторські прикраси незрозумілих форм. Такі люди асоціюють себе з «творчим безладом». Квартира, зазвичай, з темними шпалерами, музичними інструментами, картинами в дусі «вам не зрозуміти задум автора» та мільйоном дрібничок декору власного виробництва. Чим дивніше, тим оригінальніше.

«По моді»

Столичні шанувальники моди пишаються тим, що вони в тренді. Повне копіювання тенденцій з Нью-Йорка та Парижа. Цей несмак помітить далеко не кожен, а тільки «свій серед своїх». Вчора був у білих кросівках, а сьогодні в червоних мокасинах. Тиждень тому ненавидів бороду, а тут прийшов уже зі щетиною та спеціальною сироваткою для швидшого росту волосся на обличчі. А чому? Бо так «по моді». Анджеліна Джолі підстригла волосся по плечі – завтра всі модниці будуть наче сестри-близнючки. І зовсім не важливо, чи пасуватиме зачіска, та яка взагалі різниця, коли це остання тенденція?

Рост Дікой

Топ-стиліст України

«Легко стати «жертвою моди», якщо не навчитися відфільтровувати весь потік зарубіжних трендів. Зважайте на культурне багатство нашої країни, шукайте наснагу в етнічних малюнках, зберігайте ідентичність. Бездумно копіювати ідолів – просто безглуздо».

Також існує провінційний варіант модниць та їх кавалерів – це ті, хто «розпробував» тренд трохи пізніше. Такі представники нагадують інкубатор, а головне – пишаються тим, що належать до особливої «касти» тих, хто на хвилі моди.

А тепер поговоримо про естетичну гармонію смаку і як її досягти.

По-перше, гарний смак – це доречність

Якщо ви бачите молоду дівчину в діамантах – це говорить не про те, що у її родини чи хлопця багато грошей, а про те, що у неї погане виховання. Точніше кажучи, батьки не пояснили, що коштовності личать жінкам, а не дівчатам. У вечірніх сукнях ходять ввчері, на вечірки та тематичні заходи, а не вдень, в інститут чи на роботу. Не варто одягатися як екзотичний птах, якщо збираєтесь на співбесіду. А от на вечері із сім`єю хлопця відверте декольте може поставити хрест на стосунках. Це недоречно. Обирайте свій комплект одягу так, щоб поряд із вами було комфортно перебувати. Новорічний костюм гарний на Новий рік. Купальник – на березі моря. Ті самі правила стосовно житла. Якщо живете у історичній будівлі Львова, то не треба в квартирі над ліжком майструвати балдахін, уявляючи себе індійським монахом. Відчуйте атмосферу та настрій міста, саме вони підкажуть правильне рішення в інтер`єрі.

По-друге, гарний смак – це відчуття міри

Навчіться відмовляти собі у зайвому. Краще придбайте дві гарних якісних блузи, ніж п’ять тих, що втратять вигляд після першого прання. «Якісно» і «дорого» – різні речі. Вишуканість – це розумна простота. Не бійтесь здаватися нудним в очах оточуючих. Краще менше деталей, ніж більше.

По-третє, гарний смак – це знання себе

Вивчіть своє тіло, обличчя, колір шкіри, особливості фігури. Підкреслюйте свої плюси і вміло приховуйте мінуси. Так, ніхто не хоче ховати тонку талію чи пишне декольте, але не забувайте, що на вас хочуть дивитися вцілому, а не на одну частину тіла. Зрозумійте, які кольори вам личать, а які – катастрофічно ні. Блондину з блакитними очима не пасуватиме коричневий светр, а от для шатена – вдалий вибір. Мистецтво колористики просте, але дуже важиве.

Відчуття смаку – це м’яз, який можна натренувати. Вам знадобиться терпіння, наснага та віра в результат. Віднайдіть свою індивідуальність серед безкінечного потоку навіювань та реклами. І як казала Коко Шанель: «Мода проходить, а стиль залишається».

Анастасія Омельченко