Зуби + паста = гарна усмішка

Як же отримати максимум користі за ті 3-5 хвилин вранці і ввечері, які ми проводимо у ванній за чищенням зубів? Відповідь проста: хороша паста і хороша щітка.

Усмішка – візитна картка кожної людини. Ми навіть не замислюємось над тим, що неправильно підібрана паста може зробити нам подарунок у вигляді вставних зубів. А чому? Усе тому, що ми не вміємо обирати пасту, ми дивимось рекламу, де нам говорять, що ця паста найкраща і біжимо до крамниці за нею. Але у кожного різні проблеми з зубами і під час вибору пасти треба спиратися на це.

Історія зубної пасти та її сьогодення

Цікаво, що людство чистить зуби за допомогою пасти вже майже півтори сотні років. Прабабуся сучасної зубної пасти з’явилася ще в кінці XIX століття, а на початку XX у продаж надійшла паста, яка не тільки очищала зуби від зубного нальоту, але й володіла лікувально-профілактичною дією. До сучасної класифікації зубних паст належать такі групи: гігієнічні та лікувально-профілактичні. Серед них ще виділяють лікувальні зубні пасти і відбілюючі. Отже, вибір великий, як на конкурсі «Міс світу». Проблеми ваших зубів власноруч підкажуть вам, яку пасту треба обрати.

Коротко про склад

У XIX столітті зубною пастою називався звичайний зубний порошок, представлений в рідкому вигляді. Для цього крейду тонкого помелу змішували з желе на основі крохмалю і гліцерину. Тепер склад зубних паст набагато складніший. Разом з тим, попри величезне різноманіття цих засобів догляду за зубами, існують компоненти, які містяться у всіх зубних пастах. Це: парабени (взагалі вони не мають входити до складу пасти, але їх додають); фториди, яких має бути не більше 2%. Оптимальний вміст фторидів – 0,1-0,6% для дорослих і вдвічі менше для дітей (головна причина – діти їдять її, тому кількість фторидів зменшують). Замість відсоткового вмісту якого-небудь елемента на тюбику із зубною пастою часто можна зустріти позначення ppm, що також є одиницею виміру концентрації. Отже, будьте уважними і читайте, що пишуть виробники, щоб не чистити зуби всією таблицею Менделєєва.

Моя чергова спроба

Як же зорієнтуватися в широкому асортименті лікувально-профілактичних зубних паст, обравши собі надійного союзника, який стане щоденно дбати про красу і здоров’я ваших зубів? Спочатку визначте свою проблему: чутливі зуби, схильність до карієсу? Оптимальним буде підтвердити власні відчуття на консультації у стоматолога. Потім слід підбирати пасту з тих, що надають потрібний вам цілеспрямований вплив. Перевагу варто віддати перевіреним маркам, давно присутнім на ринку, які добре зарекомендували себе. Як правило, пасти, вартість яких вище середньої, забезпечують найбільш якісний догляд за порожниною рота. Обов’язково зверніть увагу на індекс абразивності (RDA) – чистячу здатність пасти. Для щоденної зубної пасти він повинен бути 70-120. Пасти з індексом RDA 120-160 відносять до відбілюючих і застосовують не частіше 2 разів на тиждень. Бажано, щоб у вашій зубній пасті був фтор – компонент, що зміцнює зубну емаль. Проте жителям місцевості з підвищеним вмістом фтору у воді, навпаки, слід уникати таких формул.

Отже, найкраща зубна паста – це та, яка допомагає саме Вам. Звичайно, обов’язково перевіряйте термін придатності. Бо паста з вичерпаним терміном придатності може викликати кровоточивість ясен та навіть випадіння зубів. Також не слід постійно користуватися однією і тією ж зубною пастою. Крім того, ідеальним вважається використання одночасно двох різних паст: вранці – гігієнічної, а ввечері – лікувально-профілактичної. Дбайте про свої зубки щодня, і вони подарують вам здорову та білосніжну усмішку!

Кристина Софієнко