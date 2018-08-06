Звідки беруться творчі натури?

Якісні знання дає не лише університет. Особливо, якщо це стосується творчих професій. Альтернативні освітні проекти мають численні переваги над державними вишами. Найголовніша з них — викладачі-практики й можливість одразу «включитися» в професійну діяльність. Молоді люди все частіше підхоплюють ідею такої «наближеної до життя» освіти. Цікавить вона й тих, хто вже освоїв якусь спеціальність і хоче розширити кругозір. Які платформи альтернативної освіти в царині культури і мистецтв працюють у Києві?

Київська Академія Медіа Мистецтв

Якщо ви креативні й хочете працювати в рекламі, архітектурі чи дизайні, але не готові витратити на підготовку мінімум чотири академічні роки життя, то Київська Академія Медіа Мистецтв може вас зацікавити. Це не просто курс лекцій чи воркшопів, а систематичне навчання. Засновники проекту опиралися на досвід американських та європейських освітніх закладів у сфері медіа, реклами, комунікацій та мистецтва.

Академія пропонує п’ять напрямків навчання: реклама та маркетинг, дизайн, виробництво відео, архітектура та інтенсивні майстер-класи вихідного дня на різну тематику.

Приблизно чотири місяці потрібно для того, аби підготувати хорошого спеціаліста в цих галузях. Саме стільки часу триває навчання. Протягом 12 тижнів студенти опановують знання на лекціях, закріплюючи їх інтенсивною практикою, а 4 тижні присвячують створенню власного випускного проекту. Практиці тут приділяють більшу частину часу, а тому після закінчення освіти, студенти мають в голові знання, а в руках — портфоліо. Ще один плюс — можливість отримати грант на навчання від потенційного роботодавця — однієї з агенцій, що співпрацюють з Академією Медіа Мистецтв.



Слово організатора:

Сергій Вовк, співзасновник КАМА

«Зараз у нашій галузі катастрофічно не вистачає «свіжої крові», потрібні нові погляди, бачення й прийоми. Але агентства не мають часу вчити й готувати «зелених» бійців. Тому це завдання ми хочемо взяти на себе. Говорячи мовою бізнес підручників, таким чином ми поєднуємо попит і пропозицію: талановиті люди зможуть знайти роботу, а агентства — талановитих кадрів для реалізації нових крутих проектів для своїх клієнтів».

Культурний Проект

Вже п’ятий рік поспіль у межах цього проекту проходять як платні так і безкоштовні лекторії з різних видів мистецтва. Немає сумніву, що постійні відвідувачі цих освітніх програм, опинившись у товаристві діячів культури, зможуть із легкістю підтримати розмову і про ренесансний живопис, і про нову найдорожчу в світі фотографію.

Серед тематичних напрямків лекцій: візуальне мистецтво, музика, архітектура, кінематограф, література, мода, філософія, історія. Але й на цьому організатори не зупиняються, постійно розширюючи напрями занять. Цього року з’явилися серії воркшопів, під час яких відвідувачі зможуть потрапити до майстерень сучасних художників і поспілкуватися з ними. Тут чудово розуміють, що піднімати культурну грамотність суспільства потрібно змалечку. Тому створили дитячий освітній напрямок, у якому проходять теоретичні та практичні заняття в ігровій формі.

Усі лектори Культурного проекту — мистецтвознавці, культурологи, критики, художники та куратори. Словом, люди, які досконало знають свою галузь і займаються активною практичною діяльністю.

Від часу заснування Культурний Проект значно змінився. Якщо спочатку проводили окремі лекції з сучасного мистецтва, то сьогодні організація пропонує ознайомитися з цілі курси історії мистецтва від його зародження до найактуальніших світових тенденцій.



Слово організатора:

Наталія Жеваго, засновниця Культурного Проекту

«Культурний проект, а точніше перший освітній курс, з’явився з мого бажання прослухати курс з історії мистецтва. Після того, як я не змогла знайти відповідну програму, вирішила сама її організувати. Архітектор за освітою, я розуміла, що навіть люди з базовими знаннями історії мистецтв потребують їхньої систематизації. І ті, хто більш-менш послідовно прослухав наш курс, дуже вільно себе почувають у царині візуального мистецтва».

Школа візуальних комунікацій

Ще один освітній майданчик для освоєння творчих професій. Це навчально-дослідницька платформа із сучасного дизайну, мистецтва та медіа. Школа направлена на розвиток актуального українського дизайну та «випуск» нових професіоналів.

Організатори обіцяють зробити зі студентів першокласних графічних дизайнерів, арт-директорів, дизайнерів інтерфейсів і мобільних додатків, дати ґрунтовні знання з різноманітних креативних технік, створення шрифтів, верстки та сучасного мистецтва. На опанування одного курсу в середньому потрібно 8 місяців. Найкращим випускникам обіцяють допомогу із працевлаштуванням. І це недивно, адже викладачі Школи візуальних комунікацій — люди, які активно займаються практичною діяльністю у своїй сфері та здобували освіту в найкращих європейських університетах.

Курси розраховано на людей, які вже мають певні знання, але прагнуть підкорити нові вершини професії та саморозвитку.

Яна Носова, дизайнер рекламного агентства AVG Design закінчила курс «Графічний дизайн» і поділилася враженнями від навчання:

«У результаті навчання зрозуміла як робити щось круто й добре, а не посередньо, підвищила свої навички в програмах, розібралася з композицією та відкрила для себе багато нового в роботі зі шрифтами. Враження від Школи залишилися чудові. Усі лекції та практичні заняття були для мене корисними, що помітно в моїй роботі зараз».

PhotoCULT

Фотографія — це мистецтво. У культурному фотографічному центрі в цьому впевнені. Це не просто культ фотографії, а сприяння розвитку візуальної культури та поширення інтересу до цього виду мистецтва. Основні напрями діяльності PhotoCULT — просвітництво та освіта. Тут проходять лекції та майстер-класи з художньої та концептуальної фотографії, її історії, із нових медіа, історії мистецтв. Є також окремі курси, які покликані в буквальному розумінні повернути мислення на 180 градусів та допомогти вийти за межі стереотипів. Адже викладачі курсу, серед яких найавторитетніші українські фотографи, критики та мистецтвознавці, переконані, що художнє образне мислення — головна характеристика хорошого фотографа.

Окрім лекцій, тут регулярно проходять покази кіно, відеоарту та перформансів. Конференції, дискусії, круглі столи — усе це також допомагає учням розвиватися та обмінюватися ідеями. Важливим аспектом є те, що центр постійно влаштовує конкурси та проводить виставки своїх учнів. Таким чином, це не просто навчання для навчання — учні можуть одразу продемонструвати результати своєї творчості. Фестивалі, фотобієнале та ярмарки, які організовує PhotoCULT, допомагають формувати український ринок фотографії та підігрівати інтерес аудиторії та колекціонерів до вітчизняного фотоарту.

Школа сучасного мистецтва

Існують університети та середні навчальні заклади, де навчають художників та мистецтвознавців, але цей експериментальний освітній проект має на меті відійти від традиційного «гіпсо-натурного» навчання. Адже сучасне мистецтво — це, перш за все, гнучке мислення та креативність. Тут вміння малювати не визначальне. Натомість, потрібно вміти мислити сучасно та орієнтуватися в актуальному мистецькому середовищі.

Саме таке завдання ставлять перед собою викладачі Школи. Така альтернативна освіта, на відміну від академічної, не відірвана від реальної професії. Навчатися тут можна без попередньої підготовки за спеціальностями художник і куратор. Вивчають такі студенти й історію сучасного мистецтва та кураторства, і їх актуальні аспекти: медіа-арт та інсталяційне мислення. Також майбутні працівники арт-сфери зможуть перейняти досвід найвідоміших українських художників. Викладачі курсів — впливові українські куратори, художники та мистецтвознавці, які працюють саме в сучасному мистецтві.



Слово організатора:

Вікторія Бурлака, засновниця Школи сучасного мистецтва:

«Ми сподіваємося на практичний результат: поповнення рядів художників та кураторів. Ми не лекторій, а школа. Ми пропонуємо не певний обсяг знань, який слухач може використовувати як завгодно, а професію. А цій професії допомагаємо знайти застосування. Хочеться заповнити прогалину, яку не заповнює наша академічна освіта та задати новачкам систему координат для орієнтації в арт-просторі».

Беба Юлія