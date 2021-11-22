10 найбільш суперяхт у світі

Чи дійсно розмір має значення? Коли справа йдеться про суперяхти, то відповідь однозначно «так» (
Титул найбільшої в світі яхти понад століття мало одне і те же судно – El Mahrousa. Але з тих пір титул переходить з рук в руки набагато частіше, оскільки на сцену з’являється все більше і більше надгабаритних яхт.
Хоча попит на великі яхти стабільно зростав протягом останніх кількох десятиліть, продажі значно зросли з 2019 року через збільшення кількості мільярдерів, а також через вплив пандемії.
Багато найбільших яхт на воді були побудовані на німецькій верфі Lurssen. Нинішня найбільша яхта в світі має довжину 180 метрів, а 183-метрове судно має бути поставлено в 2024 році, але кілька концепцій гігаяхт були представлені протягом багатьох років, деякі з них перебувають на дуже ранніх стадіях розробки. Від приватних мега-яхт до тих, які доступні для чартеру, і навіть суден, які ще будуються, ми розглянемо 10 найбільших суперяхт у світі.
Azzam
З 2013 року утримує титул найбільшої в світі приватної суперяхти.
Спочатку це 180-метрове судно мало бути на 35 метрів коротшим, однак ставало все довшим у процесі удосконалення.
Побудована яхта компанією Lurssen під керівництвом інженера Мубарака Саада аль-Ахбабі.
Будівництво яхти коштувало приблизно 600 мільйонів доларів. Яхта може розмістити до 36 гостей і щонайменше 80 членів екіпажу, оснащена тренажерним залом на борту, а також кімнатою для тренування гри в гольф.
На відміну від подібних суден такого ж розміру, Azzam настільки ж швидкий, як і великий, розвиваючи значну швидкість до 31,5 вузла.
Eclipse
Коли Eclipse був спущений на воду на верфі Blohm + Voss в Гамбурзі в 2010 році, це була найбільша приватна яхта в світі.
Але рекорд 162,5-метрового судна був побитий яхтою Azzam через кілька років, а 164-метрове судно Fulk Al Salamah у 2016 році опустило Eclipse ще далі вниз у рейтингу найбільших яхт.
Тим не менш, Eclipse залишається однією з найбільших і найбільш вражаючих суперяхт, які коли-небудь виходили на воду.
Eclipse, що належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, оснащений чотирма дизельними двигунами і має максимальну швидкість 25 вузлів і крейсерську швидкість 22 вузли.
Судно, оснащене 18 гостьовими каютами і двома вертолітними майданчиками, може прийняти до 36 гостей і 66 членів екіпажу одночасно. На судні є 16-метровий басейн, який перетворюється на танцювальний майданчик, і дров’яна яма.
Dilbar
Dilbar, можливо, не найдовша яхта на світі, але, безумовно, найбільша за внутрішнім об’ємом, з місткістю трохи менше 16 000 кубометрів. Назване на честь покійної матері власника, узбецького мільярдера Алішера Усманова, 156-метрове судно було спроектовано військово-морським архітектором Еспеном Ойно і виготовлено компанією Lurssen у 2016 році.
Зроблений із сталевим корпусом і алюмінієвою надбудовою, Dilbar може розвивати максимальну швидкість близько 22,5 вузлів і, як виявляється, оснащений 25-метровим басейном, найбільшим з коли-небудь встановлених на суперяхті.
На борту може розміститися до 24 гостей і близько 100 членів екіпажу, тут також є великий сад, а також два вертолітні майданчики.
El Mahrousa
Єгипетська президентська яхта довжиною 145,72 метра була спущена на воду в 1865 році на верфі Samuda Brothers.
Незважаючи на те, що в 1980-х роках вона поступилася титулом найбільшої яхти в світі 147-метровому принцу Абдулазізу і з тих років опускався все далі і далі в списку, El Mahrousa все ще залишається значним судном у світі яхтингу завдяки своїй багатій історії.
Спроектована британським військово-морським архітектором Олівером Ленгом,
El Mahrousa спочатку була побудований для Хедіва Ісмаїла, османського губернатора Єгипту.
П’ятиповерхова яхта стала першим кораблем, який перетнув Суецький канал ще в 1869 році, а пізніше стане військово-морським навчальним кораблем для уряду Єгипту.
Flying Fox
Ще одне судно, побудоване Lurssen, Flying Fox має 136 метрів і є найбільшим чартерним судном у світі.
Охочим орендувати розкішну суперяхту на тиждень доведеться заплатити мінімум 3 мільйони євро (3,5 мільйона доларів) за таку можливість. Однак, схоже, ціна шанувальників не відлякує. Зокрема, на початку року знаменита пара Бейонсе і Джей Зі були помічені на борту суперяхти.
Майкл Бреман – представник Imperial Yachts, брокерської компанії з яхт, яка керує Flying Fox, а також наглядає за будівництвом, розповів
«Протягом останніх 10-15 років ми спостерігали розвиток у таких сферах, як спа та фітнес, які перейшли від домашнього або міського способу життя до способу життя на човні», — каже Бреман. «Деякі спа, які ми поставили на човни, були винятковими».
Flying Fox, що складається з шести палуб, може вмістити до 36 денних і 25 ночуючих гостей, які зможуть скористатися перевагами його сучасного дайвінг-центру, а також його спа-центру площею 400 квадратних метрів, який обладнано сауна для кріотерапії.
Sailing Yacht A
Ця яхта є однією з багатьох суперяхт, створених знаменитим дизайнером Філіпом Старком. Як кажуть, її будівництво обійшлося в понад 400 мільйонів доларів.
143-метрова моторна яхта, створена німецькою верф’ю Nobiskrug, оснащена двома двигунами, що забезпечує максимальну швидкість 21 вузол.
Футуристичний корабель складається з восьми палуб і може вмістити до 14 гостей і 37 членів екіпажу.
Хоча подробиці про його зручності в основному тримаються в секреті, яхта, за чутками, буде оснащена скляною оглядовою камерою, а також вертолітним майданчиком і підводним човном.
«Народжена з бажання власника «розсунути межі інженерії та кинути виклик статус-кво індустрії», яхта , безсумнівно, є одним з найбільш далекоглядних проектів, у яких коли-небудь брав участь Nobiskrug», — сказав тодішній керуючий директор Хольгер Кал під час запуску судна в 2017 році.
Dubai
Найбільша яхта в світі за об’ємом на момент її побудови, спочатку була замовлена принцом Брунею Джефрі Болкіа.
162-метрова суперяхта, розроблена Ендрю Вінчем з Winch Design і була побудована Platinum Yachts в Дубаї (де ж ще?)
Орієнтовна її вартість – 400 мільйонів доларів.
На борту Дубай міститься все, що тільки можуть забажати примхливі гості- від дискотеки до кінотеатру.
Nord
Nord, спущена на воду компанією Lurssen у 2021 році, є однією з найновіших і найбільших суперяхт на воді.
Раніше відома як Project Opus, 142-метрова суперяхта, яка має сталевий корпус і алюмінієву надбудову, була розроблена італійською студією дизайну Nuvolari Lenard.
«Норд був розроблений з однією метою- викликати сильні емоції у кожного спостерігача, не тільки завдяки своєму розміру, але й самому дизайну. Незалежно від того, подобається вам дизайн чи ні, він повинен вас вразити. Nord – це насамперед серйозний корабель, але він також виходить за межі традиційної мови дизайну яхт.
Яхта має шість палуб і може вмістити до 36 гостей у своїх 20 каютах із такими зручностями, як пляжний клуб, а також спа-центр і два вертолітні майданчики на борту.
REV Оcean
Розроблена REV (Research Expedition Vessel) Ocean, некомерційною організацією, заснованою норвезьким мільярдером Кьеллом Інге Рокке, REV є абсолютно іншим типом суперяхти.
183-метрове експедиційне судно, яке зараз будується на норвезькій верфі VARD, планується спустити на воду в 2024 році.
Судно, яке вміщує 28 гостей у 18 каютах, має сталевий корпус та алюмінієву надбудову.
Project Y910
На відміну від багатьох інших представлених суперяхт, Project Y910 все ще будується.
Але судно, зараз виставлене на аукціон, може стати однією з найбільших суперяхт у світі протягом наступних двох років, якщо незабаром знайде покупця.
Спочатку побудований на польській верфі Stocznia Gdynia, корабель був спущений на воду як 90-метрове пасажирське судно на ім’я «Владімір Чивіліхін» у 1990 році. Майже десять років це було комерційне судно, перш ніж його було переобладнано та розширено. Однак згодом проект був призупинений і залишається незавершеним.
Project Y910 був представлений на продаж як проект переобладнання на початку цього року з ціною в 25 мільйонів євро, і зараз він продається на онлайн-аукціоні.
Хоча будівництво яхт такого розміру зазвичай займає близько п’яти років, Project Y910 вже частково завершений.
«Це дивовижне судно з погляду можливостей, які компанія може запропонувати потенційному власнику», — розповідає
Хто знає, можливо, скоро ми дізнаємось про нову мегаяхту. Тож бажаємо вам приємної морської подорожі
Богдана Чехович