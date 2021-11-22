10 найбільш суперяхт у світі

Чи дійсно розмір має значення? Коли справа йдеться про суперяхти, то відповідь однозначно «так» ( CNN ).

Титул найбільшої в світі яхти понад століття мало одне і те же судно – El Mahrousa. Але з тих пір титул переходить з рук в руки набагато частіше, оскільки на сцену з’являється все більше і більше надгабаритних яхт.

Хоча попит на великі яхти стабільно зростав протягом останніх кількох десятиліть, продажі значно зросли з 2019 року через збільшення кількості мільярдерів, а також через вплив пандемії.

Багато найбільших яхт на воді були побудовані на німецькій верфі Lurssen. Нинішня найбільша яхта в світі має довжину 180 метрів, а 183-метрове судно має бути поставлено в 2024 році, але кілька концепцій гігаяхт були представлені протягом багатьох років, деякі з них перебувають на дуже ранніх стадіях розробки. Від приватних мега-яхт до тих, які доступні для чартеру, і навіть суден, які ще будуються, ми розглянемо 10 найбільших суперяхт у світі.

Azzam

З 2013 року утримує титул найбільшої в світі приватної суперяхти.

Спочатку це 180-метрове судно мало бути на 35 метрів коротшим, однак ставало все довшим у процесі удосконалення.

Побудована яхта компанією Lurssen під керівництвом інженера Мубарака Саада аль-Ахбабі.

Будівництво яхти коштувало приблизно 600 мільйонів доларів. Яхта може розмістити до 36 гостей і щонайменше 80 членів екіпажу, оснащена тренажерним залом на борту, а також кімнатою для тренування гри в гольф.

На відміну від подібних суден такого ж розміру, Azzam настільки ж швидкий, як і великий, розвиваючи значну швидкість до 31,5 вузла.

Eclipse

Коли Eclipse був спущений на воду на верфі Blohm + Voss в Гамбурзі в 2010 році, це була найбільша приватна яхта в світі.

Але рекорд 162,5-метрового судна був побитий яхтою Azzam через кілька років, а 164-метрове судно Fulk Al Salamah у 2016 році опустило Eclipse ще далі вниз у рейтингу найбільших яхт.

Тим не менш, Eclipse залишається однією з найбільших і найбільш вражаючих суперяхт, які коли-небудь виходили на воду.

Eclipse, що належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, оснащений чотирма дизельними двигунами і має максимальну швидкість 25 вузлів і крейсерську швидкість 22 вузли.

Судно, оснащене 18 гостьовими каютами і двома вертолітними майданчиками, може прийняти до 36 гостей і 66 членів екіпажу одночасно. На судні є 16-метровий басейн, який перетворюється на танцювальний майданчик, і дров’яна яма.

Dilbar

Dilbar, можливо, не найдовша яхта на світі, але, безумовно, найбільша за внутрішнім об’ємом, з місткістю трохи менше 16 000 кубометрів. Назване на честь покійної матері власника, узбецького мільярдера Алішера Усманова, 156-метрове судно було спроектовано військово-морським архітектором Еспеном Ойно і виготовлено компанією Lurssen у 2016 році.

Зроблений із сталевим корпусом і алюмінієвою надбудовою, Dilbar може розвивати максимальну швидкість близько 22,5 вузлів і, як виявляється, оснащений 25-метровим басейном, найбільшим з коли-небудь встановлених на суперяхті.

На борту може розміститися до 24 гостей і близько 100 членів екіпажу, тут також є великий сад, а також два вертолітні майданчики.

El Mahrousa

Єгипетська президентська яхта довжиною 145,72 метра була спущена на воду в 1865 році на верфі Samuda Brothers.

Незважаючи на те, що в 1980-х роках вона поступилася титулом найбільшої яхти в світі 147-метровому принцу Абдулазізу і з тих років опускався все далі і далі в списку, El Mahrousa все ще залишається значним судном у світі яхтингу завдяки своїй багатій історії.

Спроектована британським військово-морським архітектором Олівером Ленгом,

El Mahrousa спочатку була побудований для Хедіва Ісмаїла, османського губернатора Єгипту.

П’ятиповерхова яхта стала першим кораблем, який перетнув Суецький канал ще в 1869 році, а пізніше стане військово-морським навчальним кораблем для уряду Єгипту.

Flying Fox

Ще одне судно, побудоване Lurssen, Flying Fox має 136 метрів і є найбільшим чартерним судном у світі.

Охочим орендувати розкішну суперяхту на тиждень доведеться заплатити мінімум 3 мільйони євро (3,5 мільйона доларів) за таку можливість. Однак, схоже, ціна шанувальників не відлякує. Зокрема, на початку року знаменита пара Бейонсе і Джей Зі були помічені на борту суперяхти.

Майкл Бреман – представник Imperial Yachts, брокерської компанії з яхт, яка керує Flying Fox, а також наглядає за будівництвом, розповів CNN Travel , що інтерес до яхти посилився за останній рік, коли мінімальний період чартеру продовжився більше семи днів.

«Протягом останніх 10-15 років ми спостерігали розвиток у таких сферах, як спа та фітнес, які перейшли від домашнього або міського способу життя до способу життя на човні», — каже Бреман. «Деякі спа, які ми поставили на човни, були винятковими».

Flying Fox, що складається з шести палуб, може вмістити до 36 денних і 25 ночуючих гостей, які зможуть скористатися перевагами його сучасного дайвінг-центру, а також його спа-центру площею 400 квадратних метрів, який обладнано сауна для кріотерапії.

Sailing Yacht A

Ця яхта є однією з багатьох суперяхт, створених знаменитим дизайнером Філіпом Старком. Як кажуть, її будівництво обійшлося в понад 400 мільйонів доларів.

143-метрова моторна яхта, створена німецькою верф’ю Nobiskrug, оснащена двома двигунами, що забезпечує максимальну швидкість 21 вузол.

Футуристичний корабель складається з восьми палуб і може вмістити до 14 гостей і 37 членів екіпажу.

Хоча подробиці про його зручності в основному тримаються в секреті, яхта, за чутками, буде оснащена скляною оглядовою камерою, а також вертолітним майданчиком і підводним човном.

«Народжена з бажання власника «розсунути межі інженерії та кинути виклик статус-кво індустрії», яхта , безсумнівно, є одним з найбільш далекоглядних проектів, у яких коли-небудь брав участь Nobiskrug», — сказав тодішній керуючий директор Хольгер Кал під час запуску судна в 2017 році.

Dubai

Найбільша яхта в світі за об’ємом на момент її побудови, спочатку була замовлена принцом Брунею Джефрі Болкіа.

162-метрова суперяхта, розроблена Ендрю Вінчем з Winch Design і була побудована Platinum Yachts в Дубаї (де ж ще?)

Орієнтовна її вартість – 400 мільйонів доларів.

На борту Дубай міститься все, що тільки можуть забажати примхливі гості- від дискотеки до кінотеатру.

Nord

Nord, спущена на воду компанією Lurssen у 2021 році, є однією з найновіших і найбільших суперяхт на воді.

Раніше відома як Project Opus, 142-метрова суперяхта, яка має сталевий корпус і алюмінієву надбудову, була розроблена італійською студією дизайну Nuvolari Lenard.

«Норд був розроблений з однією метою- викликати сильні емоції у кожного спостерігача, не тільки завдяки своєму розміру, але й самому дизайну. Незалежно від того, подобається вам дизайн чи ні, він повинен вас вразити. Nord – це насамперед серйозний корабель, але він також виходить за межі традиційної мови дизайну яхт.

Яхта має шість палуб і може вмістити до 36 гостей у своїх 20 каютах із такими зручностями, як пляжний клуб, а також спа-центр і два вертолітні майданчики на борту.

REV Оcean

Розроблена REV (Research Expedition Vessel) Ocean, некомерційною організацією, заснованою норвезьким мільярдером Кьеллом Інге Рокке, REV є абсолютно іншим типом суперяхти.

183-метрове експедиційне судно, яке зараз будується на норвезькій верфі VARD, планується спустити на воду в 2024 році.

Судно, яке вміщує 28 гостей у 18 каютах, має сталевий корпус та алюмінієву надбудову.

Project Y910

На відміну від багатьох інших представлених суперяхт, Project Y910 все ще будується.

Але судно, зараз виставлене на аукціон, може стати однією з найбільших суперяхт у світі протягом наступних двох років, якщо незабаром знайде покупця.

Спочатку побудований на польській верфі Stocznia Gdynia, корабель був спущений на воду як 90-метрове пасажирське судно на ім’я «Владімір Чивіліхін» у 1990 році. Майже десять років це було комерційне судно, перш ніж його було переобладнано та розширено. Однак згодом проект був призупинений і залишається незавершеним.

Project Y910 був представлений на продаж як проект переобладнання на початку цього року з ціною в 25 мільйонів євро, і зараз він продається на онлайн-аукціоні.

Хоча будівництво яхт такого розміру зазвичай займає близько п’яти років, Project Y910 вже частково завершений.

«Це дивовижне судно з погляду можливостей, які компанія може запропонувати потенційному власнику», — розповідає CNN Travel Стірлінг, який брав участь у проектуванні проекту більше 20 років. – Вона створена як яхта дослідницького типу. Корабель може йти куди завгодно, будь то полярні регіони, Тихий океан чи Середземне море.

Хто знає, можливо, скоро ми дізнаємось про нову мегаяхту. Тож бажаємо вам приємної морської подорожі

Богдана Чехович