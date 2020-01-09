2020 рік оголошено роком сільського туризму

Національна туристична організація України оголосила 2020 рік роком розвитку туризму в регіонах та сільських територіях.

Сільський туризм зародився в Англії в XIX столітті, коли засновник першої туристичної компанії Томас Кук запропонував свої перші екскурсії регіонами країни. Відтоді інтерес до сільського туризму постійно зростає.

Цей вид туризму є важливим засобом економічного розвитку сільських регіонів. Від дозволяє створювати нові робочі місця, покращувати інфраструктуру, залучати інвесторів.

Сільська місцевість завжди приваблювала міське населення тим, чого не вистачає в мегаполісах, а це і екологічність довкілля та продуктів харчування, і відпочинок на природі, і особливий стиль життя, і унікальні культурні пам’ятки.

В Україні існує надзвичайно великий потенціал для розвитку якісного сільського туризму, що допоможе зменшити відтік населення із сільської місцевості, створити нові робочі місця та професії, зберегти культурну спадщину, сприятиме економічному розвитку місцевих громад та загальному поліпшенню якості життя.

Нагадаємо, що 2017 рік був оголошений ООН роком сталого туризму. 2018 рік НТОУ оголосила Роком гастрономічного туризму, 2019 – Роком якості і досконалості в туризмі. Завдяки акцентам на окремих темах туризму, в Україні відбуваються десятки тематичних заходів, запроваджуються нові ініціативи й міжнародні проекти, що допомагають розвивати саме ці види туризму.

Владислав Михайленко