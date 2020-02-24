3D музей у столиці ОАЕ чекає на відвідувачів

Абсолютно новий формат музею відкриває свої двері у торговельному комплексі Nation Towers Mall в Абу-Дабі.

Музей отримав назву 3D Museum of Natural Mystery і не дивно, адже відкриває перед відвідувачами багато таємниць. Батьки та їхні діти мають змогу зануритися у світ, де все навколо оживає. Зараз у музеї працює інтерактивна галерея, вхід до якої безкоштовний. Завдяки сучасним технологіям, інноваційні експонати та картини можуть пересуватися приміщенням.

Трохи дивно, але справжнім професійним гідом є маленька мишка, яка розбудила джина, що спав роками. Джин взаємодіє з усіма експонатами та показує відвідувачам 3D-шоу декілька хвилин.

І як тільки шоу закінчується, відвідувачі мають змогу опинитися в не менш цікавому місці – у 3D машині часу. Подорож починається із переміщення в минуле або ж в майбутнє. Можна побачити як динозаврів, так і літаючи машини. Варто сказати, що відвідувачам навіть дадуть відео на згадку про незабутню 90-секундну подорож.

3D Museum of Natural Mystery працюватиме з 16:00 до 22:00 до 24 квітня, а машина часу – до суботи 14 березня.

Джерело .

Каріна-Іванна Рискіна