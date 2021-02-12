Вільнюс – місто із княжих снів

Вільнюс – уже досить давно популярний напрямок серед туристів через красу міста, багату історію та зручне розташування у Північній Європі. Столиця Литви, що знаходиться на злитті двох рік – Вільняле і Нєріс, у будь-яку пору року виглядає чудово, а у новорічні свята перетворюється на справді казкове місто.

За однією з легенд, засновник міста князь Гедимін якось задрімав на схилі гори і побачив уві сні залізного вовка, що вив як ціла сотня. Жрець розтлумачив сон і пояснив, що вовк означає місто, що стане столицею литовських земель, а голосне завивання – славу, що розійдеться усім світом. Без сумніву, пророцтво збулося повною мірою.

За іншою версією, Гедимін досі спить під горою, де ніхто його не бачить, і дивиться сон про Вільнюс. І доки князь спатиме, доти і стоятиме чудесне місто. Казка та й годі, скажете ви? Але тільки загадкове походження може пояснити усі дива, яких повно у Вільнюсі.

Кафедральна площа та її дива

Серце старого міста розташоване на перетині двох головних вулиць – старовинної Замкової та жвавого проспекту Гедиміна. Поруч – Собор Святого Станіслава і Святого Владислава, пам’ятник князю Гедиміну, національний музей Литви. Власне, усі дороги міста ведуть до цієї точки, і в цьому можна переконатися, якщо піднятися на дзвіницю, яка і сама є історичною пам’яткою.

Саме тому найкраще зупинитися поблизу Кафедральної площі – тоді у вас не виникне жодних проблем з тим, куди піти вранці, у будь-якій стороні на вас чекає багато цікавого. Єдине, що треба врахувати – дзвін, який зовсім поруч і щогодини відраховує час навіть уночі, але якщо у вас міцний сон, навряд чи це завадить спокійно спати.

Важлива деталь Кафедральної площі – плитка з написом «Stebuklas», що означає «диво» литовською. Встановив її на початку 90-х років вільнюський художник Гітіс Умбрасас на знак любові до свого рідного міста. Знайти плитку одразу не так просто, але якщо натрапите на неї – подумайте, чого б вам хотілося. За місцевим повір’ям, вона виконує бажання. Для цього потрібно стати на плитку і тричі повернутися за годинниковою стрілкою.

Туристичні автобуси

Якщо вам хочеться побачити якнайбільше за один день, то можна скористатися автобусом Hop-on Hop-off. Такі є у багатьох європейських містах. Зазвичай, червоні двоповерхові буси курсують спеціально складеними маршрутами від однієї важливої пам’ятки до іншої. Пасажири платять за квиток один раз і впродовж дня можуть сходити з автобуса і сідати стільки разів, скільки забажають, треба тільки уважно стежити за розкладом зупинок.

У Вільнюсі маршрути складені так, що за півтори години можна об’їхати середньовічну частину міста з його унікальною красою, і сучасний діловий центр, і навіть спальні райони із впізнаваною радянською архітектурою. Також є можливість просто зробити коло містом, не виходячи на зупинках, що дуже актуально у зимову пору, і це коштуватиме 11 євро для дорослого. Доступний аудіогід через навушники 11 мовами.

Гостинний чи похмурий?

За статистикою, у Литві всього 52 сонячні дні на рік, що схоже на правду – за майже тиждень, проведений у Вільнюсі, я жодного разу не бачила сонця. А от сіре небо, сніг і густі тумани часто змінюють одне одного, але у новорічний час ви цього майже не помітите. Головні вулиці виблискують безліччю вогнів, будівлі та дерева прикрашені святковими ліхтариками, над дорогами мерехтять гірлянди – треба тільки встигати милуватися.

Навіть попри густий лапатий сніг, що часом і не думає припинятися, Вільнюсом варто гуляти пішки, бо так можна побачити те, чого не видно з вікон автобуса. Наприклад, на одній зі стін старого будинку напис фломастером одразу трьома мовами – «Я тебе кохаю, я тебя люблю, я цябе кахаю». Чи це якийсь хлопець написав своїй дівчині, чи саме місто звертається до кожного гостя? Другий варіант теж не можна виключати.

Не перемагай, не боронися, не здавайся

Окремо варто відзначити район художників та богеми Ужупіс, що означає «Заріччя». Оригінальна та незвична частина міста дивує своїм декором і влітку, а до свят мешканці прикрашають її на свій особливий смак. Червоні стрічки на деревах, копиці сіна, янголятка на вікнах будинків… І звісно, про те, що тут живуть митці, нагадують численні малюнки на стінах, зрозумілі кожному у свій спосіб.

Мешканці Ужупіса склали свою напівжартівливу конституцію, яка складається з 38 пунктів та викладена на залізних листках вздовж однієї зі стін. Прочитати, що ж собі за правила постановили «зарічанці», можна й українською мовою. Одразу скажемо, що тут людина має право лінуватися, вірити, кохати, бути щасливою або нещасливою – одним словом, жити повним життям!

Найчарівніша ніч року

Вільнюська ялинка часто опиняється високо у рейтингах найкрасивіших різдвяних дерев Європи та світу, і не дарма. У Вільнюсі головну зелену красуню традиційно встановлюють на Кафедральній площі, а дзвіницю, що поруч, підсвічують різнокольоровими променями прожекторів.

Як і в інших європейських містах, довкола ялинки – новорічний ярмарок, де можна зігрітися гарячим глінтвейном або пуншем, що готують у великих казанах, спробувати м’ясні страви та свіжу випічку. У кіосках, прикрашених вогниками, ремісники торгують сувенірами ручної роботи, тож ви можете обрати щось для себе або друзів.

Куди піти у новорічну ніч – залишається виключно на ваш вибір. Ратушна площа, Кафедральна чи навіть вулички Ужупіса – ввечері 31-го у місті людно і весело. Також можна забронювати столик у якомусь кафе або ресторані, але тоді бажано планувати вечір за кілька тижнів до поїздки.

Подарунки на згадку

Варто звернути увагу на бурштинові прикраси та фігурки. Балтійський камінь зовсім не схожий на наш, український, і буває різних кольорів – яскравий сонячно-жовтий, болотяно-зелений та прозорий як скло, найдорожчий з-поміж усіх. З бурштину виготовляють ювелірні прикраси, фігурки, картини та навіть ікони.

Якщо ви (або ваші друзі) не маєте нічого проти алкоголю, то у Вільнюсі можна придбати багато незвичних напоїв. Мідус, медовий бальзам і настоянки на травах здавна готували у Литві, тож збереглися десятки рецептур на будь-який смак.

У Литві виготовляють багато натуральної косметики, яка хоч і не так відома, як французька, але теж стане відмінним подарунком. Так само і одяг, який можна придбати в багатьох маленьких крамничках молодих литовських дизайнерів. Якщо ж вам подобається молодіжна мода та мас-маркет, то у вільнюських торговельних центрах багато магазинів відомих європейських мереж (Zara, Bershka та інші), а у новорічний час діють справді значні знижки.

Повернутися ще раз…

Коли потрапляєш до Вільнюса взимку, то мимоволі задумуєшся: «А який він улітку, з теплими вечорами на набережних? А навесні, коли квітнуть дерева та можна пити каву на відкритих терасах? А восени, вкритий листям та вогким туманом?»

Якою б казковою не була зима, за нею неодмінно прийдуть тепло, зміни і нові плани. І якщо ви святкуєте Новий рік у Вільнюсі, можливо, одним із ваших новорічних бажань буде опинитися у цьому місті вдруге.

(Фото автора)

Анастасія Нестеренко