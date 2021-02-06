Американські гірки-рекордсмени в Ер-Ріяді

Найшвидші, найвищі та найдовші у світі американські гірки будують у Саудівській Аравії. Це частина розважального мегапроекту«Кіддія-сіті» в Ер-Ріяді, що має перспективи стати наймасштабнішим у регіоні.

Завершення будівництва атракціону, що має промовисту назву «Політ Сокола», планується на 2023 рік. В гірках застосували технологію магнітного прискорення двигуна, що дозволить їм рухатися зі швидкістю 250км/год трасою, довжина якої 4 кілометри. «Політ», під час якого туристам відкриється панорамний вид на парк Six Flags Qiddiya, триватиме 3 хвилини.

“Я знав, що саме в цьому місці гірка зануриться вздовж скелі, закінчуючись захопливим польотом швидкістю 250 км/ год. Унікальна в усьому світі установка та висота, подібна до висоти природного стрімчака, дозволять нам створити архітектурний шедевр зі сталі», – запевняє Даніель Шоппен, віцепрезидент з дизайну та розробки Intamin Amusement Rides, фірми, що будує гірки.

Для того, щоб продемонструвати всю велич “Польоту Сокола”, творці розробили відео-рендеринг проекту, що не може не вразити своїми масштабами та виглядом. У кліпі можна побачити високі пагорби, стрімкі схили та відчути екстрим від віртуального занурення у скелю глибиною 160 метрів. Атракціон створений для любителів гострих відчуттів та адреналіну.

Площа парку Six Flags Qiddiya, що становить 79 акрів (майже 32 гектари), охоплює собою 28 атракціонів, розташованих в шести тематичних зонах. Будівництво ведеться з 2018 року.

Ольга Ковальчук