Амстердам пропонує шлюби з місцевими на один день

Ініціатива «Одружитися на жителеві Амстердама на день» – одна з активностей, запропонованих у путівнику «Untourist Guide to Amsterdam», вебсайті та книзі, що були запущені цього тижня в співпраці з міською маркетинговою організацією «Амстердам та партнери» та місцевим бізнесом.

Весілля проходить у міському «Латинському кварталі» – Де Пейп. Церемонія доповнюється коротким «медовим місяцем», тривалістю один день, для вивчення маловідомих пам’яток міста – прихованих закутків, які оминають більшість відвідувачів. Про це повідомляє The Telegraph.

Мета руху «нетуристів» – побудувати зв’язок між місцевими жителями та відвідувачами, заохотити туристів до вивчення менш відомих частин міста, аби зменшити кількість відвідувачів на популярних локаціях. Ідея полягає в тому, що туризм – це не тільки гарні селфі та відвідування популярних закладів. Туризм – це відчуття духу міста, яке ніхто не допоможе передати так добре, як місцеві жителі. Окрім того, проєкт сприяє культурному обміну.

«Шкода, коли кожен просто залишається у своєму власному світі й діє за стандартним туристичним сценарієм. Тоді як ми можемо зустрічатися один з одним, спілкуватися з людьми з інших культур і разом вирішувати виклики людства», – коментує Олена Саймонс, соціальний підприємець руху.

До питань, які вирішує ініціатива, входять пластикові відходи, соціальна ізоляція та стійкість. Туристи можуть не шкодити, а допомагати завдяки участі в таких заходах, як пластикова риболовля, терапія сміхом із самотніми місцевими жителями та боротьба з бур’янами на міських фермах.

«Пластикова риболовля, – пояснює Саймонс, – виглядає так: ви берете сітки, виходите на човен і ловите замість риби пластик, який потім переробляється на меблі. Це допомагає запобігати накопиченню пластику в океанах і робить місто гарнішим».

Рух «нетуристів» був створений для протидії негативу навколо туризму в Амстердамі. Торік Амстердам відвідало близько 21 млн людей. Через таку велику кількість була запущена кампанія «Enjoy and Respect», що передбачає штрафи за викидання сміття та сечовипускання в громадських місцях.

Туристичний наплив призводить до зменшення характеру міста, підняття цін на нерухомість та робить райони в центрі міста переповненими у вихідні дні. Саме тому влада запровадила цілий ряд радикальних заходів, щоб зупинити хвилю, враховуючи заборону нових готелів у центрі міста, заборону екскурсій по району Червоних ліхтарів та посилення туристичних податків.

Анна Ваглай