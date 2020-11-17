Авіагалузь Німеччини отримає мільярд євро допомоги

На сьогодні більшість аеропортів Німеччини опинилися під загрозою виживання, і понад чверть їхніх працівників перебувають під загрозою звільнення. Зважаючи на труднощі, з яким зіткнулася авіаційна галузь країни, уряд Німеччини розробив план її порятунку.

За останніми даними, Lufthansa (одна з найбільших авіакомпаній в Європі) може втратити до 2 мільярдів євро в третьому кварталі цього року. За перші три квартали цього року дохід Lufthansa зменшився приблизно на 60% у порівнянні з попереднім роком, а збитки досягли 5,6 мільярда євро.

Фінансовий звіт Lufthansa, опублікований 5 листопада, показав, що за перші три квартали цього року авіакомпанія перевезла загалом 32,2 млн пасажирів, що становило лише 29% від аналогічного періоду минулого року. Відсоток відвідуваності польотів зменшився на 68% у порівнянні з попереднім роком. 110 літаків взагалі не здійснюють польотів. Компанії довелося скорегувати свій зимовий операційний план і знову скоротити 125 рейсів. Зараз налічується майже 30 000 робітників, яким загрожує звільнення.

Дані показують, що Fraport (німецька компанія, яка володіє і управляє міжнародним аеропортом «Франкфурт»), зазнала збитків у 340 мільйонів євро у третьому кварталі цього року. За той же період минулого року група отримала прибуток у розмірі 222 мільйони євро. Президент Fraport Шульте відзначив, що поточний пасажиропотік в аеропорту Франкфурта впав більш ніж на 70% порівняно з минулим роком, і очікується, що пасажиропотік у наступному році складе лише 35 – 40% від 2019 року. Лише на звільнення робітників компанія витратила понад 280 мільйонів євро.

Нещодавно міністерство транспорту Німеччини провело спеціальну нараду, на якій обговорили питання порятунку авіаційної промисловості, яка сильно постраждала від пандемії. Повідомляється, що уряд Німеччини виділить 1 мільярд євро для допомоги німецькій авіаційній галузі.

Подібних заходів вживають не вперше. Наприкінці травня цього року німецький уряд та Lufthansa досягли угоди про допомогу на загальну суму 9 мільярдів євро. Міністерство транспорту Німеччини заявило, що не хоче, щоб авіаційні компанії були ліквідовані через епідемію. Уряд сподівається зробити все можливе, щоб врятувати всі пов’язані компанії, включаючи не лише авіакомпанії та операторів аеропортів, але й авіавиробників, підрядників з обслуговування та суміжні галузі.

Експерти відзначають, що четвертий квартал 2020 року буде надзвичайно складним. Якщо кордони продовжуватимуть закриватися, помітно поліпшити ситуацію в першій половині 2021 року буде майже неможливо. Через зростання рівня захворюваності на коронавірус та пов’язані з цим обмеження на подорожі, очікується, що попит на авіаперевезення буде надзвичайно низьким. А світова авіаційну галузь очікує важка й непроста зима.

Юань Цун