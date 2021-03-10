Французька федерація пекарів подала заяву на включення багета до переліку нематеріальних скарбів ЮНЕСКО. Така ініціатива є результатом витіснення локальної випічки масовим продуктом низької якості у супермаркетах.



«У приготуванні гарного традиційного багета немає жодного особливого секрету. Він потребує часу, майстерності, правильного випікання та гарного борошна без домішок», – зазначив Мікель Рейделле, власник восьми пекарень, а також додав, що надання особливого статусу підтримає пекарів та заохотить наступне покоління до цієї справи. За словами пекарів, включення багету до списку ЮНЕСКО вбереже знання, які передавались з покоління у покоління та убезпечить страву від імітацій з мас-маркету.

Традиційний багет, відповідно до французького «хлібного декрету» 1993 року, має бути зроблений лише з чотирьох інгредієнтів: борошна, дріжджів, солі та води. При цьому ферментація тіста має тривати від 15 до 20 годин за температури від 4 до 6 градусів.

Позначка «нематеріальна культурна спадщина» ЮНЕСКО існує для визнання усних традицій, ритуалів, соціальних практик та методів традиційного ремесла. До цього переліку вже входять старовинні методи приготування хліба у Казахстані та Ірані, виробництво більше як 1500 видів пива у Бельгії, а також мистецтво неаполітанських «піцайоло».

Через епідемію Covid-19 велика частина пекарень у Франції постраждала. Домінік Анракт, президент федерації заявив, що культурна звичка перебуває у небезпеці: з 1950-х років понад 30 000 пекарень вже закрились у країні під тиском супермаркетів.

Олена Фінаєва