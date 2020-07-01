Батурин святкує 275 років з дня народження Чарльза Камерона

Для Батурина 1 липня – особливе свято, адже в цей день народився архітектор Чарльз Камерон, який створив унікальну пам’ятку архітектури – палац гетьмана Кирила Розумовського. До речі, це єдина робота архітектора на території України.

З нагоди цієї дати ми зібрали 8 цікавих фактів з життя Чарльза Камерона:

1. Народився архітектор у Лондоні, тут і здобув першу освіту з будівельної справи у свого батька Вальтера Камерона.

2. Характерною рисою архітектора була вдячність усім майстрам за гарну роботу, яка висловлювалась або публічно, або у листах.

3. Відомим ім’я Чарльза Камерона зробила його праця «Терми римлян», якій він присвятив 20 років. У книзі містяться описи, історія, креслення, обміри та ілюстрації римських терм.

4. Зібрав велику приватну бібліотеку, яка нараховувала більше 4 тис. примірників, мав власну колекцію картин, естампів та малюнків.

5. Головною рисою його творчості були плафони, які завжди прикрашалися античними зображеннями. Під час проектування вікон у своїх роботах, архітектор використовував технологію, яку запозичив у давніх греків.

6. Чарльз Камерон є автором таких відомих архітектурних пам’яток: Холодні лазні і Агатові кімнати у Царському Селі, Галерея для прогулянок, що нині носить його ім’я, палацово-парковий ансамбль Павловськ, комплекс забудови містечка Софія біля Царського Села та палацово-парковий ансамбль Кирила Розумовського.

7. Велику увагу архітектор приділяв екстер’єру. Так, під час закладення будівництва палацу гетьмана Кирила Розумовського в Батурині регулярний парк уже існував, але Чарльзу Камерону вдалося створити гармонійний палацово-парковий ансамбль.

8. Під час реставрації палацу Кирила Розумовського в Батурині у 2003-2008 рр. для внутрішнього оздоблення використовували оригінальні малюнки Чарльза Камерона з його книги «Терми римлян» та збережені плани підписані архітектором 2 та 3 поверхів палацу, які зберігаються в музеї архітектури ім. А.В. Щусева.

Сьогодні Ви маєте унікальну можливість оглянути одну з найяскравіших робіт архітектора – палац гетьмана України Кирила Розумовського. Тож не баріться, плануйте свою подорож до Батурина!

Для того, щоб оглянути європейську архітектуру Вам не потрібно виїжджати за кордон, а потрібно приїхати до Батурина.

Анастасія Олійник –

молодший науковий співробітник

Національного історико-культурного заповідника

«Гетьманська столиця»