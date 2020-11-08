Батурин вшанує пам’ять оборонців міста

13 листопада 2020 року український народ буде вшановувати День пам’яті Батурина, згадуючи героїчних оборонців міста та його мешканців, які віддали свої життя за незалежність України 312 років тому.

Для чого знати про трагічну долю столиці нашої Гетьманської держави…? Кожен українець на прикладі Батурина має чітко усвідомити всю сутність російської державної політики стосовно України і завжди пам’ятати, що рядки нашого Гімну саме про це: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду!». Готовність українців захищати Батьківщину формувалася великою мірою саме тут, в самому серці Гетьманщини, в Батурині!

Батурин – столиця України козацьких часів. Тут стверджували Українську державу гетьмани Дем’ян Ігнатович, Іван Самойлович та Іван Мазепа.

Вінцем правління Мазепи став антиколоніальний виступ проти Москви: у ході наступу самодержавства, під час Північної війни, досвідчений та мудрий Мазепа робить євровибір і створює альянс зі Швецією.

Виступ Мазепи було жорстоко придушено, а першою й визначальною жертвою стає Батурин – столиця гетьманської України, символ суверенності гетьманської влади.

Батурин гетьманський – це гордість кожного українця. Гордість і біль…

312 років тому, силою московської зброї на деякий час було придушено волю українського народу до незалежності.

13 листопада 1708 року – подія загальнонаціонального значення. Це день, який змінив хід української історії. Батуринська трагедія – це і нагадування для всіх нас, особливо актуальне сьогодні! Це і усвідомлення необхідності боротьби за власні переконання та державність.

Батурин сьогодні – це символ нашої сили, яка здатна подолати час, найжорстокіші випробування, найпотужніших ворогів і, як птах Фенікс, відродитися!

Наталія Сушко,

завідувач сектору науково-освітньої роботи

НІКЗ “Гетьманська столиця”