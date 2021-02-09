Безмитні покупки – оздоровлення економіки Хайнаню

Взимку люди завжди охочіше їдуть у теплі місця. Кокосовий вітер, морська рима та сонячні пляжі роблять Хайнань зимовим місцем для туристів з усієї країни.

Починаючи з 2020 року, китайська провінція Хайнань проводить активну профілактику та боротьбу з епідемією, проводить різноманітні заходи для відновлення туризму. У 2021 році планується прийняти 65 мільйонів вітчизняних та іноземних туристів і отримати загальний дохід від туризму у 86 мільярдів юанів (11,7 мільярда дол.). Відновлення туристичного ринку є одним із головних завдань для Китаю.

Туристичний ринок добре відновлюється

Геопарк “Volcano Group”, розташований у місті Шишань, район Сюйін, та місто Хайкоу район Сіуїн, мають велику кількість привабливих для туристів місць.. “Це одне з найпопулярніших мальовничих місць у Хайкоу. Тут багато людей у ​​святкові та вихідні дні. Місцеві жителі Хайкоу люблять приїжджати сюди, щоб піднятися на гори, і сюди приїде багато іноземних туристів“, – зауважив Го Венсю, заступник генерального директора парку.

Парк Mission Hills, також розташований у місті Хайкоу, є широкомасштабним екологічним комплексним туристичним курортом, що об’єднує туризм та відпочинок із середньорічним потоком понад 2 мільйони людей. У парку є 10 полів для гольфу, 168 басейнів з холодною та гарячою водою, а також 99 гарячих джерел. Загальний товарообіг минулого року становив від 60% до 70% від попередніх років. Генеральний директор відділу маркетингових комунікацій Mission Hills Group Є Сяочжоу заявив, що до грудня минулого року товарообіг перевищив оборот за той самий період попередніх років.

Також активно відбувається відновлення бізнесу готелю “Шангрі-Ла” на західному узбережжі міста Хайкоу. Шен Тін, генеральний директор “Шангрі-Ла” Hotel Co., Ltd. в місті Хайкоу, заявив журналістам, що товарообіг минулого року становив близько 100 мільйонів юанів, а торішній товарообіг становив 70% від попереднього року.

Коли на початку 2020 року сталася епідемія коронавірусу, це був пік сезону для туризму в Хайнані. Для того, щоб зменшити вплив епідемії на туристичний ринок, Хайнань запровадила низку заходів, щоб допомогти туристичній індустрії подолати труднощі. Наприклад, у лютому минулого року туристичні компанії запровадили низку заходів щодо активізації туристичної галузі та для сприяння загальному відновленню та якісному розвитку туристичної економіки.

Покупки без мита стають обов’язковими

Ще однією причиною для туристів приїхати в Хайнань є можливість купити товари без мита. Тут можна знайти безліч товарів безмитної торгівлі світових торгових марок за доступними цінами у магазинах безмитної торгівлі в містах Хайкоу та Санья.

Сьогодні купівля безмитних товарів у Хайнані стала обов’язковою справою для туристів. Відповідно до останніх даних, безмитні продажі на острові Хайнань швидко зростають протягом останніх трьох років. Особливо після запровадження нової політики звільнення від оподаткування віддалених островів 1 липня 2020 року, обсяг торгівля на звільнених від оподаткування островах значно зріс. У 2020 році загальний прибуток магазинів безмитної торгівлі становив 32,74 мільярда юанів, що на 127% більше у порівнянні з попереднім роком, що становить понад 16% від загального роздрібного продажу в провінції. Імпорт безмитних товарів став новим поштовхом для зростання зовнішньої торгівлі.

Останнім часом кількість магазинів безмитної торгівлі на острові Хайнань зросла до дев’яти. У планах уряду провінції Хайнань у 2021 р. збільшити продажі до понад 60 мільярдів юанів.

Подальше поліпшення якості туризму

У столиці Хайкоу становище туризму також покращується. У 2020 році місто Хайкоу прийняло 15 859 500 туристів (це 72,47% за той самий період 2019 року). Загальний дохід від туризму склав 19,095 млрд юанів.

У майбутньому Хайкоу планує будувати систему туристичної галузі на основі екскурсійного туризму, зосереджуючи увагу на дозвіллі й відпочинку, включаючи культурний, спортивний та оздоровчий туризм. Велика увага приділятиметься високій якості обслуговування.

У 2020 році департамент туризму, культури, радіо, кіно і спорту провінції Хайнань видав “Правила реалізації спеціальних фондів для розвитку ключових галузей у провінції Хайнань (туристична індустрія)”. Туристичні підприємства отримали державну підтримку в обсязі 136 мільйонів юанів та акціонерний капітал в розмірі 11,7651 млн. юанів; 13 провідних світових туристичних компаній, включаючи Німецьку TUI, підписали угоди про стратегічне співробітництво у 23 туристських, культурних та спортивних проектах. Розпочато будівництво 11 туристичних, культурних та спортивних комплексів.

Цього року основна увага буде приділятись будівництву порту вільної торгівлі, що сприятиме створенню портової зони вільної торгівлі; розвитку міжнародного туризму; збільшенню інвестицій у туристичну галузь; прискоренню створення нової моделі глобального туризму; збільшенню інвестицій та розвитку туристичних проектів; збільшенню кількості високоякісних туристичних продуктів та продуктів “туризм +”; розвитку в’їзного туризму як нового стимулу споживчої економіки; розвитку образотворчого мистецтва та організації культурних заходів для розвитку туризму.

Чжан Мінчуань