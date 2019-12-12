Бібліотеку в Гельсінкі визнали найкращою у світі

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Олександра Колесникова

Бібліотека, яку відкрили зовсім нещодавно, дістала назву Oodi. І вже за один рік свого існування встигла отримати неймовірну кількість нагород та номінацій. У серпні 2019 року під час всесвітнього бібліотечного інформаційного конгресу ІФЛА (Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ) в Афінах бібліотека була визнана найкращою у світі.

Кожного дня сюди приходить близько 10 тисяч відвідувачів. Сам заклад не складається лише з читальні, архіву та книжок: це справжній культурний центр – чудове місце для дружніх та робочих зустрічей мешканців міста.

Бібліотека була створена минулого року компанією ALA Architects. У будівництво було вкладено 98 мільйонів євро, 66 із них виділили з міського бюджету.

На першому поверсі розташована зона розваг; у ній – атмосферний просторий хол, кав’ярні, ресторани та кінотеатр. Для зручності на поверсі зробили декілька входів. Другий поверх – це арт-простори для творчості та навчання: ігрові кімнати, майстерні, класи для вивчення фінської мови та багато іншого. Саме книгосховище розташоване на третьому поверсі. Тут зберігається близько 100 тисяч книжок.

Олександра Колесникова

 

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