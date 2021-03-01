Борщ у трійці найсмачніших супів світу

Український борщ потрапив до рейтингу найкращих супів за версією американського
Національну українську страву обійшли лише Банга із Нігерії(суп із сому, сухих морепродуктів та яловичини) та суп Фо із В’єтнаму(локшина, яловичина, серед спецій додається кориця).
До 20-ки ж найкращих потрапив також грузинський Харчо, іспанський Гаспачо, американський Гамбо, а також французький рибний суп Буйабес.
6 жовтня Мінкульт України повідомив, що приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини країни.
Правда ж закортіло одну тарілочку, рясно приправлену порцією сметанки та кілька пампушок з часником?
Єлизавета Кушнір
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