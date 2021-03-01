Борщ у трійці найсмачніших супів світу

Український борщ потрапив до рейтингу найкращих супів за версією американського CNN .

Національну українську страву обійшли лише Банга із Нігерії(суп із сому, сухих морепродуктів та яловичини) та суп Фо із В’єтнаму(локшина, яловичина, серед спецій додається кориця).

До 20-ки ж найкращих потрапив також грузинський Харчо, іспанський Гаспачо, американський Гамбо, а також французький рибний суп Буйабес.

6 жовтня Мінкульт України повідомив, що приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини країни.

Правда ж закортіло одну тарілочку, рясно приправлену порцією сметанки та кілька пампушок з часником?

Єлизавета Кушнір