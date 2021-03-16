Компанія Sands China відкриває у Макао новий курорт у британському стилі Londoner Macao, вартістю у понад 2 мільярди доларів – повідомляє Forbes.

Комплекс передбачає 4 готельні вежі та «Лондонський суд», які налічують близько 6 000 кімнат, а також численні магазини від британських дизайнерів поряд зі знаменитими шопінг-вулицями, такими як Бонд-Стріт та Севіл-Роу. У відвідувачів буде можливість як скуштувати знамениті «рибу та чипси» від Гордона Рамзі, так і відвідати вишуканий ресторан на честь Вінстона Черчилля, чи знайти щось інше до душі в одному з 23 закладів. Крім того, курорт містить понад 350 000 квадратних футів ігрових приміщень, театр на 1701 місце та арену на 6000 місць.

Потрапити у будівлю гості можуть через скляний порцеляновий навіс за мотивами «Станції Вікторія». Далі для відвідувачів відкривається Кришталевий палац – просторий світлий атріум у вікторіанському стилі, вироблений із заліза та скла, у центрі якого розміщено повномасштабну копію меморіального фонтану Шефтсбері.

Два найвищі поверхи готелю відведені під ексклюзивні номери від Девіда Бекхема, які стали першими у Макао номерам з дизайном від зірки. Разом з Девідом над ними працювала лондонська компанія Collins Studio.

«Ці номери подарують унікальний досвід, доповнений особистими дотиками з мого життя. Ми сподіваємось, що апартаменти Девіда Бекхема подарують гостям розкішний відпочинок, поки ті насолоджуються всім, що пропонує Londoner Macao», – прокоментував пан Бекхем.

Власники потурбувались і про бажання туристів зробити гарні селфі для соціальних мереж. Для цього пропонують кілька активностей, серед яких інтерактивна віртуальна подорож Лондоном (звісно, у супроводі Девіда Бекхема) або експозиція з гігантськими чашами для чаю, в які можна зазирнути в будь-який час.

Олена Фінаєва