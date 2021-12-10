«Буковель»-2022: яким він буде та як дорого обійдеться українцям?

Сьогодні, 10 грудня, «Буковель» відкриває зимовий сезон катання 2021-2022. Що ж очікувати від найпопулярнішого гірськолижного курорту цьогоріч?

В перші дні сезону за сприятливих погодних умов мають запрацювати 6 витягів та трас. Також планується відкриття локації Apres Ski, де гостей очікуватимуть святкова програма: DJ-сети, бар та фудкорт, Led та фаєр-шоу і, звісно, гарячі напої та смачні страви.

Ціни на ski-паси

У випадку, якщо ви хочете отримати задоволення від витягів, насолодитися екстримом, покататися на лижах та сноуборді — вигідним рішенням буде придбання ski-пасів.

Вартість такого квитка у святковий сезон — від 1079 грн в день, якщо абонемент на 7 днів(загальна сума 7550 грн) та 1325 грн в день, якщо на 2 дні(загальна вартість 2650 грн).

Проте, тариф також залежить і від часу. Так, наприклад, дешевше за усе кататися на лижах вночі — усього 150 грн.

Найдорожча та найдешевша ночівля «Буковелю»

На території Буковелю є не один готель, вартість у яких абсолютно різна. Найдешевший номер на добу складає 770 грн, такі бронювати варто заздалегідь. Найдорожчий же, 15 тис. грн на добу. Проте при бронюванні варто враховувати дату заїзду та кількість днів, ціни — не постійні. Також можуть бути акції та знижки.

Проте у середньому вартість на тиждень за двох буде коливатися від 13 до 120 тис. гривень у сезон новорічних та різдвяних свят.

Якщо не важливе проживання на території гірськолижного комплексу, є чудова альтернатива — сусідні села, наприклад Яблуниця, Шешори, Яремче чи Верховина. Де вартість на проживання буде врази меншою. Так цілий будинок у с. Татарів можна зняти за 15 тис. грн на тиждень, а проживати у ньому можуть кілька родин(4-8 чоловік).

Вартість харчування у «Буковелі»

На території курорту багато різних закладів на будь-які вподобання. Тут можна спробувати не лише традиційну українську, але й східну та європейську кухні.

Так порція дерунів може обійтися в 250 гривень, гуцульська юшка у 180, а еспресо у 70 грн. Саме тому можна завітати у сусідні від курорту села та познайомитися з їхнім асортиментом страв і, звісно, трішки зекономити.

Вартість на оренду спорядження

Комплект лижного спорядження в Яблуниці обійдеться від 140 грн до 350 грн за економ-варіант. Санчата від 100 грн. Також в оренду можна взяти одяг — куртку чи штани, в сумі 300 грн. У Буковелі ж вартість спорядження буде вищою на 100-200 грн.

Чи усі можуть перебувати на гірськолижному курорті?

Під час перебування на гірськолижному курорті під час жовтої зони необхіден один з документів:

зелений/жовтий сертифікат про вакцинацію;

зелений/жовтий сертифікат про вакцинацію; негативний результат тестування на коронавірус;

негативний результат тестування на коронавірус; довідка від лікаря про нещодавну хворобу на коронавірус;

довідка від лікаря про нещодавну хворобу на коронавірус; особи до 18 років можуть бути в присутності батьків, які мають один із вищезазначених документів.

Єлизавета Кушнір